СК проверит высказывание Моргенштерна о Дне Победы

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о праздновании Дня Победы. В интервью Ксении Собчак рэпер заявил, что не видит смысла отмечать 9 мая и ежегодно тратить на это миллионы рублей. Позднее исполнитель извинился. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин подтвердил «Газете.Ru», что его подзащитный готов явиться в СК, но уточнил, что слова певца были неправильно интерпретированы.

Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что СК абсолютно логично инициировал проверку, так как к нему поступило обращение от объединения граждан — «Ветеранов России». Защитник подчеркнул, что рэпер готов прийти в СК, как только получит официальный вызов. При этом Жорин считает, что слова Моргенштерна были неправильно интерпретированы.

«Он якобы предлагал то ли отменить, то ли запретить День Победы, но ничего подобного не было. Алишер выразил непонимание масштабности праздника, но это не влечет за собой какую-то ответственность. Если молодые люди не понимают какие-то вопросы, то им нужно объяснять, почему этот праздник важен для нашей страны и для всех граждан», — пояснил Жорин.

По словам адвоката, поручение председателя — просто проверка высказывания Моргенштерна на предмет нарушения законодательства. По ее результатам станет ясно, есть ли в словах рэпера несоответствие норме закона или нет. Он также упомянул пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который, в свою очередь, напомнил «о моральной ответственности» перед ветеранами.

«Что же касается моральной ответственности, то Алишер уже принес публичные извинения в социальных сетях», — сказал Жорин.

Моргенштерна могут привлечь к ответственности по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), сообщил «Газете.Ru» адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. По ней грозит наказание в виде штрафа в размере до 3 млн рублей или лишение свободы сроком до трех лет. Однако Гавришев убежден, что в словах Моргенштерна не содержатся факты оскорблений ветеранов.

«Полноценную оценку этих высказываний могут дать только сотрудники уполномоченных органов на основании заключения эксперта. Однако, анализируя контекст сказанного, полагаю, что в нем не содержатся факты оскорблений ветеранов, так как речь идет о другом. Если правоохранители все же усмотрят в высказываниях артиста оскорбления, в этом случае они теоретически могут быть расценены как реабилитация нацизма, то есть как преступление, предусмотренное ст. 354.1 УК РФ», — заявил адвокат.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о праздновании Дня Победы руководителю Главного следственного управления Андрею Стрижову.

«Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны», — заявили в СК.

Моргенштерн в интервью YouTube-шоу «Осторожно: Собчак», опубликованном 25 октября, заявил, что не понимает праздника Победы. Рэпер также выразил мнение, что Россия должна отмечать достижения в космических и информационных технологиях.

«Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются — не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю», — сказал Моргенштерн.

После этих слов организация «Ветераны России» сообщила Telegram-каналу «Подъем», что направит жалобу в СК и Генпрокуратуру России. По мнению председателя движения Ильдара Резяпова, «речь может идти об оскорблении исторической памяти, наследия». Он также написал, что Моргенштерн «не дружит со своей головой, не помнит, благодаря кому и чему он живет на этой земле».

На следующий день в ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что известные люди должны нести моральную ответственность за свои слова. Кроме того, он посоветовал молодым людям поговорить со своими бабушками и дедушками о важности празднования Дня Победы.

«Безусловно, те молодые люди, которые знамениты, которые пользуются популярностью у своих сверстников, они должны понимать, что они так или иначе несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для всей нашей страны понятия, как День Победы. Они должны за это нести моральную ответственность», — прокомментировал Песков.

Сам Моргенштерн в Instagram уже извинился за слова о Дне Победе. Музыкант также посетовал, что некоторые его слова вырвали из контекста.

«Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, я лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста. Но СМИ как всегда переворачивают мои слова в своих грязных целях», — добавил он.

Ксения Собчак, в свою очередь, заступилась за Моргенштерна, подчеркнув, что в его высказывании нет состава преступления.

«А ведь Алишер сказал лишь то, что он лично не понимает такого празднования. Не понимает! Понимаете? Зачем на это тратятся миллионы? Зачем такой масштаб? Не понимает. И честно в этом признается. Ау! Ему 23 года! Он представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад. Вы за это это загнобить хотите? За непонимание?» — написала журналистка в Telegram-канале «Кровавая барыня».