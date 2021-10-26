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«Ветераны России» не отзовут жалобу в СК после извинений Моргенштерна

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что рэперу Моргенштерну должен быть вынесен «вердикт» после его слов о праздновании Дня победы, несмотря на извинения.

«Должен быть ему вердикт, пусть его проверяют. Не только его, всех спонсоров, которые вкладывают в него денежные средства», — сказал он.

Резяпов также добавил, что молодежь прислушивается к музыканту, который не может научить ее ничему хорошему. Кроме того, по его словам, YouTube-канал телеведущей Ксении Собчак, на котором вышло интервью рэпера, должен быть заблокирован.

«Понятно, что молодежь прислушивается к нему и смотрит на его дорогие автомобили, роскошь, бабки, вседозволенность. Чему он учит наших детей, чему? Нашу молодежь. Чему? Этому разврату? Канал Ксении Собчак тоже, вот эта нецензурная брань. Канал должен быть заблокирован, его смотрит молодежь. Посмотрите их ролик, они там сидят «б» на «б», «х» на «х» друг на друга», — подчеркнул он.

Ранее движение «Ветераны России» заявили о намерении направить обращения в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет из-за слов рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания артиста.

Накануне музыкант извинился за свое высказывание и посетовал, что некоторые его слова вырвали из контекста, а другие — вообще не вставили в интервью.

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