Скифский золотой шлем IV до н.э. на выставке «Крым: золото и секреты Черного моря» в историческом музее Алларда Пирсона в Амстердаме

После шестилетней тяжбы суд в Нидерландах снова встал на сторону Украины в праве обладания коллекцией скифского золота, вывезенной в Европу на выставку из Крыма в 2013 году. Президент Владимир Зеленский уже назвал это «долгожданной победой». В России заявили, что будут обжаловать решение амстердамского суда.

Апелляционный суд Амстердама днем во вторник вынес решение относительно судьбы так называемого скифского золота — коллекции артефактов, которую в 2013 году крымские музеи направили в Нидерланды, а после присоединения полуострова к России «зависшую» с юридической точки зрения. Судья постановил вернуть древности Украине.

Во время слушания 26 октября судья в Амстердаме заявил, что «хотя объекты происходят из Крыма… они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году». Согласно решению, скифское золото останется в Нидерландах еще на три месяца, во время которых возможно обжалование с российской стороны.

По словам адвоката крымских музеев, которые пытаются оспорить право на артефакты, если кассационная жалоба будет рассматриваться в суде дольше трех месяцев, все это время коллекция будет храниться в Амстердаме.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров не согласен с позицией Амстердама «Решение суда в Нидерландах по скифскому золоту необходимо оспаривать, коллекция должна быть возвращена России», — заявил он.

Такой же позиции придерживается и сенатор Сергей Цеков. «Политическое решение, антироссийское, антикрымское. Будем искать возможность опротестовать», — сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в то же время назвал решение апелляционного суда долгожданной победой. «Скифское золото вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а потом и Крым», — написал он вы Twitter.

Коллекция включает в себя около 2 тыс. предметов старины, «скифским золотом» их можно называть весьма условно — не все из них имеют отношение к кочевому народу, расселившемуся на территории от Балкан до Китая в в VIII в. до н. э. — IV в. н. э. Кроме того, множество артефактов изготовлены из керамики, дерева, бронзы. Рыночную стоимость коллекции практически невозможно оценить, поскольку большинство наиболее ценных экспонатов существуют в единственном экземпляре. Эксперты сходятся во мнении, что общая цена превышает $100 млн.

В 2013 году амстердамский музей Алларда Пирсона организовал выставку «Крым: золото и секреты Черного моря». Для нее и были направлены экспонаты из нескольких крымских музеев. Однако после событий 2014 года юридический статус коллекции стал предметом спора между Россией и Украиной. Все это время артефакты находились в запасниках музея Алларда Пирсона.

Правовая неувязка заключалась в том, что Нидерланды заключали договор о временной передаче экспонатов с конкретными музеями Крыма, которые после присоединения полуострова к России стали правопреемниками соглашения. С другой стороны, в документах прописано, что предметы старины являются собственностью государства Украины в лице украинского музейного фонда.

В 2015 году крымские музеи обратились в суд и потребовали вернуть скифское золото. Киев оспаривал их права на коллекцию. В 2016 году окружной суд Амстердама решил, что коллекция принадлежит Украине, поскольку Крым, не являющийся суверенным государством, не может претендовать на экспонаты. Крымские музеи обжаловали это постановление. В то же время только на конец 2016 года Киев должен был выплатить музею Алларда Пирсона €111 тыс. за хранение артефактов.

Директор Музеев Кремля Елена Гагарина называла решение нидерландского суда вполне обоснованным, поскольку музейный фонд всегда является собственностью суверенного государства, а не какого-то отдельного учреждения культуры.

В 2017 году стало известно, что правительство России выделит на адвокатов, отстаивающих право Крыма на скифское золото, более 27,5 млн руб. В сентябре 2021 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос скифского золота находится в компетенции юристов, а не Кремля, однако выразил надежду, что коллекцию удастся вернуть в Россию.