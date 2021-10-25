Звезды «Друзей» простились с исполнителем роли Гантера

На 60-м году жизни умер актер Джеймс Майкл Тайлер, наиболее известный по роли Гантера в культовом сериале «Друзья». На протяжении последних лет он боролся с раком простаты.

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер скончался в возрасте 59 лет в Лос-Анджелесе. Как рассказал The Hollywood Reporter его менеджер Тони Бенсон, звезды ситкома «Друзья» не стало 24 октября, он умер после продолжительной борьбы с раком простаты.

Соболезнования в связи с кончиной артиста выразили создатели культового сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман.

«Джеймс был по-настоящему добрым и милым человеком, — подчеркнули они в совместном заявлении. — Он начинал в «Друзьях» статистом, но уже тогда мы обратили внимание на его уникальный внутренний мир и вскоре поняли, что должны дать ему полноценную роль. Благодаря Джеймсу безответная любовь Гантера к Рэйчел получилась невероятно близкой всем нам. Наши искренние соболезнования его супруге Дженнифер Карно».

Отреагировала на смерть Тайлера и Дженнифер Энистон, опубликовавшая в Instagram отрывок из «Друзей», где Гантер признается в любви ее героине.

«Друзья» не получились бы такими без твоего участия. Спасибо тебе за тот смех, который ты привнес в шоу и наши жизни. Нам будет тебя очень не хватать», — написала она.

Публикации в соцсетях в память об исполнителе роли Гантера также сделали Кортни Кокс (Моника), Мэтт Леблан (Джоуи) и Лиза Кудроу (Фиби).

(Ты с благодарностью отдавал всего себя в каждый из дней, проведенных на съемочной площадке, дарил окружающим радость. В той же степени я благодарна, что была знакома с тобой. Покойся с миром, Джеймс)

(Мы с тобой очень много смеялись, приятель. Покойся с миром, мой друг)

(Джеймс Майкл Тайлер, нам всем будет очень тебя не хватать. Спасибо, чтобы был рядом со всеми нами)

Рак простаты был диагностирован актеру в 2018 году. В июне 2021-го Тайлер говорил в интервью шоу Today, что у него четвертая стадия заболевания — и «оно, вероятно, его все-таки одолеет».

«В прошлом году я поставил перед собой цель — дожить до 59 лет. И сделал это. Сейчас я ставлю перед собой другую задачу — спасти хотя бы одну жизнь, рассказав людям об опасности этой болезни и важности диспансеризации, благодаря которой есть возможность диагностировать рак на ранней стадии», — подчеркивал артист.

По словам Тайлера, изначально ему удавалось справляться с раком благодаря гормональной терапии, однако со временем болезнь поразила позвоночник, что привело к параличу конечностей.

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Несмотря на тяжелое состояние, актер принял участие в съемках спецвыпуска «Друзей», премьера которого состоялась в мае 2021-го. При этом на связь с участниками основного каста ему пришлось выйти через Zoom, на площадку он не приехал. Как объяснял сам Тайлер, ему не хотелось портить трибьют-эпизод новостями о своей болезни.

«Честно говоря, участие в спецвыпуске было для меня одновременно и радостным, и грустным. Хотя я все равно был счастлив, что меня позвали туда. То, что я появился в спецвыпуске не лично, а через Zoom, — это было мое решение. Потому что я не хотел никого шокировать.

Не хотел, чтобы люди подумали: «О, а у Гантера-то рак».

Джеймс Майкл Тайлер родился в 1962 году в Миссисипи. Актерскую карьеру он начал в студенчестве, выступая в университетском театре, впоследствии Тайлер некоторое время работал продавцом в магазине музыкальных инструментов. В кино он дебютировал в качестве ассистента продюсера фильма «Создатели тени» с Полом Ньюманом в главной роли, а спустя несколько лет был приглашен сняться в пилотном эпизоде ситкома «Друзья», сыграв там Гантера, баристу и менеджера той самой кофейни в Нью-Йорке, тайно влюбленного в Рэйчел.

Значимым второстепенным персонажем Гантер стал далеко не сразу — так, вплоть до 33-го эпизода у него не было не просто ни единой реплики, но даже имени. Однако впоследствии шоураннеры, впечатлившись обаянием Тайлера, стали все активнее встраивать героя в сюжет. В итоге Гантер появился аж в 150 из 236 эпизодов шоу, включая пилотный и заключительный — это рекорд среди всех персонажей проекта, не считая основную шестерку.

Помимо «Друзей», на счету Тайлера участие в таких проектах, как «Сабрина — маленькая ведьма», «Отель страсти» и «Клиника».