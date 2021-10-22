Алек Болдуин застрелил женщину-оператора во время киносъемок

По предварительным данным, во время съемок вестерна в штате Нью-Мексико при выстреле из реквизитного оружия случилась осечка и разлет осколков. Они попали в оператора-постановщика Галину Хатчинс, которая умерла в больнице. Оказался ранен и режиссер фильма Джоэл Соуз — он сейчас в больнице. Алеку Болдуину обвинения пока не предъявлены. Съемки картины приостановили.

Американский актер Алек Болдуин во время съемок фильма «Раст» в США случайно застрелил оператора. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на полицию.

Съемки вестерна «Раст», в котором 63-летний Болдуин играет главную роль и выступает продюсером, проходили в штате Нью-Мексико на ранчо «Бонанза Крик». По предварительным данным, Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, однако холостой патрон сработал неправильно и разлетелся осколками. Они попали в двух человек: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соуза.

A distraught Alec Baldwin, after being questioned in the shooting death of a crew member during filming of a new movie in NM. Baldwin is alleged to have fired the "prop" gun. No charges have been filed. Photo courtesy: Santa Fe New Mexican. @cbs46 pic.twitter.com/qZRwz6jEwi — Rick Folbaum (@RickFolbaum) October 22, 2021

Съемочная группа сразу же набрала службу спасения, а та передала информацию в департамент полиции округа Санта-Фе. Хатчинс на вертолете доставили в больницу при университете штата Нью-Мексико, где она скончалась. Соуза с огнестрельным ранением в область ключицы на машине скорой помощи доставили в региональный медицинский центр Кристуса Сент-Винсента. По оценкам врачей, он находится в критическом состоянии.

«Весь актерский состав и съемочная группа полностью опустошены сегодняшней трагедией. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Галины», — говорится в заявлении официального представителя картины «Раст». По его словам, сейчас производство фильма приостановлено на неопределенный срок, съемочная группа активно сотрудничает с полицией для расследования инцидента.

По словам пресс-секретаря департамента шерифа округа Санта-Фе Хуана Риоса, во время съемок фильма использовалось реквизитное огнестрельное оружие. «Сейчас детективы устанавливают, какой именно тип снаряда был выпущен из оружия», — сообщил он. Пока что никаких обвинений предъявлено не было. Один из членов съемочной группы рассказал, что при выстреле из реквизитного ружья в руках Болдуина произошла осечка.

close 100% Оператор-постановщик Галина Хатчинс @halynahutchins/Instagram

«Раст» — вестерн, события которого происходят в конце XIX века на Диком Западе. В центре картины история преступника Харланда Раста, который отправляется спасать своего приговоренного к повешению за случайное убийство внука. В картине также снимаются Трэвис Фиммел (известен по роли Рагнара Лодброка в сериале «Викинги»), Дженсен Росс Эклз (Дин Винчестер из «Сверхъестественного»), Фрэнсис Фишер.

Галина Хатчинс — украинка по национальности. Она родилась в 1979 году на Украине и детство провела на советской военной базе за Полярным кругом. Она окончила Киевский госуниверситет по специальности «Журналистика», какое-то время в качестве журналиста-расследователя сотрудничала с британскими кинодокументалистами.

Затем она переехала в США, в 2015 году окончила специальные курсы при Американском институте кино. Она работала как в авторском и короткометражном кино («Заклятый враг», «Дарлин»), так и над достаточно известными на западе картинами («Безумный шляпник», «Огонь вслепую»). Журнал American Cinematographer называл ее восходящей звездой кинематографии.

За два дня до смерти Хатчинс опубликовала в Instagram короткое видео со съемок «Раста», на котором она вместе с другими членами съемочной группы в ковбойской шляпе движется на лошадях по прерии. «Одно из преимущество съемок вестерна — в выходной можно покататься на лошадях», — написала оператор под видео.

В комментариях соболезнования Хатчинс выразили многие голливудские звезды. Среди них актеры Дуэйн «Скала» Джонсон, Джозеф Рейтман, режиссер Джеймс Брессак, номинантка премии «Эмми» Рэйчел Мэйсон и другие знаменитости.

Американский телеведущий Рик Фолбаум опубликовал в Twitter несколько фотографий Алека Болдуина, сделанных уже после смертельного выстрела около офиса шерифа округа Санта-Фе. На них актер говорит с кем-то по телефону, а также стоит нагнувшись около обочины.

Another photo of Baldwin, outside sheriff's office in Santa Fe. Photo: Jim Weber, The New Mexicanhttps://t.co/I7re4PenOE pic.twitter.com/DZHUGNlsoz — Rick Folbaum (@RickFolbaum) October 22, 2021

Сам Болдуин буквально за несколько часов до трагедии опубликовал в Instagram фото со съемок «Раста». Однако на момент написания материала публикация была удалена.