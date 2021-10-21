Максим Леонидов раскрыл истинный смысл песни «Моя любовь на пятом этаже»

В рамках нового TikTok-тренда пользователи снимают видео об умерших близких под «Мою любовь на пятом этаже» группы «Секрет». Автор и исполнитель композиции Максим Леонидов объяснил «Газете.Ru», что это песня про любовь — и никак не связана со смертью.

Рекомендации в TikTok заполнили видео, в которых люди рассказывают о смерти своих родственников, друзей и питомцев. За последнюю неделю в рамках тренда под песню «Моя любовь на пятом этаже» бит-квартета «Секрет» были опубликованы десятки тысяч роликов.

На фоне кадров с умершими людьми пользователи пишут о последних встречах с близкими и раскрывают причины их смерти:

«Да не волнуйся, COVID вылечат, и папу вашего выпишут домой», «Игнорирую суицидальные наклонности подруги — и она совершает самоубийство. До сих пор не могу простить себе это»; «Это всего лишь простуда. Она никогда ничем не болела. Не переживайте так»; «17 лет — это так долго для собаки. 17 лет так быстро пролетели».

Оканчиваются ролики строчкой «Моя любовь, наверно, спит уже, — спокойного сна», из которой следует, что героев на видео уже нет в живых. Авторы часто рассказывают об уходе близких, умерших от коронавируса.

В рамках тренда пользователи также отправляют сообщения «На каком этаже ты живешь?» на сохранившиеся номера недавно скончавшихся родственников и публикуют скриншоты. Героями некоторых роликов выступают покойные звезды, персонажи фильмов, сериалов и видеоигр: актер Андрей Миронов, музыканты Владимир Высоцкий и Михаил Горшенев, рэпер Lil Peep, кей-поп исполнитель Ким Джонхен, персонаж Ангелины Стречиной из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и многие другие. За неделю число поисковых запросов по песне «Моя любовь на пятом этаже» в YouTube и Google значительно выросло.

Один из основателей группы «Секрет» Максим Леонидов объяснил «Газете.Ru», что суть песни «Моя любовь на пятом этаже» напрямую отражена в словах композиции. В ней поется о человеке, который влюблен в девушку, живущую на пятом этаже. На вопрос «О чем эта песня, нужно ли считывать ее смысл между строк?» артист ответил: «Не нужно». Он добавил, что композиция «уж точно не про похороны песика».

Также Леонидов рассказал об истории создания вирусной композиции.

«Песня была написана в 1985 году. Ее авторы — Максим Леонидов и Николай Фоменко. В написании текста принял участие поэт Виктор Гин. Это было время первых триумфальных выступлений бит-квартета «Секрет» в Ленинграде. Мы играли концерты несколько раз в месяц, армия «секретоманов» росла ото дня ко дню. На служебном входе нас поджидали около сотни поклонников, вместе с которыми мы порой шли на трамвай или троллейбус, чтобы добраться домой», — поделился музыкант.

От обсуждения тренда в TikTok артист отказался. В свою очередь концертный директор группы Юрий Гурьев признался «Газете.Ru», что слышит о тренде впервые.

Тем временем в комментариях к роликам поклонники «Секрета» активно критикуют тиктокеров за придание хиту 80-х трагического смысла.

«Да уж, интересно, Максим Леонидов в курсе, какие тренды под его песни снимают?»; «Кто додумался превратить чудесную песню в поминальный мотив?»; «Позитивная песня моей юности, как можно соединить несочетаемое?»; «Я обожала эту песню, кому в голову пришло использовать ее для умерших?» — недоумевают пользователи.

Многие также считают тренд жутким и обвиняют авторов роликов в хайпе на смерти близких.

«Смерть родителей — тренд?»; «Все за лайки продадут. Даже душу»; «Цинизм зашкаливает»; «Куда катимся... Люди выкладывают подобные видео для привлечения внимания»; «Мир сошел с ума»; «Модным стало умерших родных в своих роликах показывать?»; «Для того, чтобы быть в тренде, смерть любимого и родного человека превращают в шоу под веселую музыку. Что с вами, люди?» — пишут пользователи.

Тем не менее большая часть комментаторов соболезнуют авторам видео, делятся своими историями — и получают поддержку. Некоторые тиктокеры жалуются, что принимают тяжелые истории близко к сердцу и впадают в депрессию: «Этот тренд разбивает мне сердце»; «Не могу смотреть, мне больно»; «Запретите этот звук, я реву». Кроме того, пользователи признаются, что тренд пробуждает в них сильное беспокойство из-за неминуемой потери пожилых и больных родственников.