Блогеры, депутаты и судэксперт — о приговоре Дудю по делу о пропаганде наркотиков

Илья Варламов, журналист и блогер

close 100% РИА «Новости»

— Это все, конечно, глупости: и это дело, и попытки поиска пропаганды наркотиков в интернете, которые уже не впервые — там и Моргенштерн был, и другие ребята. Статья абсурдная и глупая по отношению к Дудю. Он в каждом ролике, где есть хоть какой-то намек на наркотики, ставит крупные плашки, что это плохо. Уж кто-то, а Дудь — последний, кто может пропагандировать наркотики.

Проблема гораздо опаснее: подобным преследованием мы исключаем из общественной дискуссии тему наркотиков, которая, безусловно, важна для нашей страны. На мой взгляд, если речь идет о пропаганде наркотиков, то Дудю можно дать почетную грамоту: он много сделал для того, чтобы люди наркотиков сторонились и их не употребляли.

Ирина Левонтина, лингвист и судебный эксперт

— Нет, конечно, в роликах Дудя пропаганды наркотиков, это полная ерунда. Пропаганда наркотиков по закону — распространение информации о местах приобретения, способах изготовления и типах употребления наркотиков — ничего такого там нет. Экспертиза часто, особенно, если это ведомственная экспертиза, когда эксперт является служащим и непосредственно подчиняется прокуратуре или следственному комитету, то они могут найти все, что нужно. К сожалению, у нас защита ограничена в правах. Равенства защиты и обвинения нет: защита не может назначить экспертизу. Ее может назначить только следователь и суд. Я, будучи судебным экспертом, постоянно вижу экспертизы, качество которых находится за гранью.

close 100% Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

— Если вот это и есть то [интервью], за что привлекали к ответственности, то можно сказать, что это слабое основание. Тут какой-то явной пропаганды не видно. Для того чтобы судить, надо читать судебный протокол. Я его не видел.

Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер и актер дубляжа

close 100% Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

— На мой взгляд, обвинение странное. Достаточно посмотреть Comedy Club, где на любую шутку про кокаин поднимается дикий смех. Пропаганда это или нет? Дурь какая-то. Легализуют [наркотики] в Америке и Европе и будет как с фильмами, когда за какую-то «Греческую смоковницу» люди по три года сидели в тюрьме, а потом выходят, а вокруг видеоклубы, и все смотрят это кино, не нарушая закон. Вот начинается передача Дудя и звучит песенка «Юрий Дудь будет дуть, дуть» — уже смешно. Может, за это его еще покарать? Ну бред какой-то. Как-то испытываешь неловкость от таких новостей. Нужны железные критерии. Вы объясните, что можно делать, а что нельзя. Я надеюсь, что у Юрия есть деньги нанять нормального адвоката, который все это разнесет, как дятел карточный домик.

Сергей Жорин, адвокат

close 100% Сергей Жорин РИА «Новости»

— Мы с Алишером Моргенштерном прошли примерно то же самое — у той же самой судьи. Она на процессе была очень вежлива, культурна и всех выслушала, но суд не учел те доказательства [в пользу Моргенштерна], которые были представлены. Я могу предположить, что то же самое было и в этом процессе. Как быть? Быть максимально осторожным и, может быть, дополнительно заручаться поддержкой ведущих лингвистов. Лучше всего тему наркотиков вообще не поднимать — панацея, наверное, такая. Мне кажется, что касается Дудя, то это, конечно, перегиб. Особенности правоприменительной практики, что еще сказать. Грустно это все, но пока эта тема актуальная, есть [Екатерина] Мизулина и иже с ними, надо постараться избегать упоминания чего-либо.

Вадим Ткаченко, юрист и основатель консалтинговой группы vvCube

— Статья 6.13 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа размером до 100 тыс. рублей для граждан, распространяющих информацию о наркотических средствах в интернете. В данном случае, видимо, решение суда носило превентивный характер, так как наличие информации о вреде наркотических средств дает возможность использовать такие сведения, например, в научных целях. Вероятно, стоило сказать о вреде наркотиков также во время эфира, чего сделано не было. Но в целом это скорее единичное решение, которое еще могут изменить в апелляционной инстанции.

Дмитрий Носов, бывший депутат

close 100% Дмитрий Носов Владимир Федоренко/РИА «Новости»

— Я не могу обсуждать дело Юрия Дудя, потому что я с ним не знаком. Хотя оно началось параллельно с делом Моргенштерна, которое произошло по нашему заявлению. Наша организация и я лично не имеем никакого отношения к истории с Дудем. На наш взгляд, Дудь не является ярым пропагандистом, и его работа не направлена на продвижение наркотиков. Возможно, был какой-то эпизод.

Олег Анатольевич Нилов, депутат

— Глядя на решение суда для этих деятелей, [они получат] деньги в разы больше за рекламу своего имени. Любое упоминание, кроме некролога, это все реклама. Вы и еще сотни, тысячи таких изданий напечатают эти фамилии. Я уверен, что не так надо бороться со злом, а пропаганда наркотиков — великое зло. Поэтому либо боритесь, либо не изображайте из себя борцов. Сто тысяч за пропаганду наркотиков — никакое не наказание, а реклама.