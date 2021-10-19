Международный музыкальный марафон InClassica, перенесенный с Мальты в Дубай, с успехом прошел в Эмиратах

— Почему InClassica переехал с Мальты именно в Дубай? Кто-то из музыкантов отказался от участия после переноса?

— Если бы не Дубай, фестиваль пришлось бы переносить на год-два или вообще отменить. Дело в том, что это очень безопасная во многих смыслах страна, и другого такого места на географической карте сейчас не найти.

Конечно, у нас есть потери: очень обидно, что не приехал Лондонский Королевский филармонический оркестр ввиду того, что после посещения Дубая музыкантам пришлось бы 2 недели находиться на карантине, поэтому они предпочли отказаться. С большим трудом и не в полном составе приехал Израильский оркестр, директор которого лично опрашивал каждого музыканта, и многие посчитали, что лучше посидеть на карантине, чем пропустить InClassica — нам это очень приятно.

Мы также потеряли Льежский королевский симфонический оркестр из-за их плотного графика и переноса дат фестиваля. Еще к нам не приехал знаменитый израильский пианист Арье Варди — он заболел коронавирусом.

— На какой оркестр легла самая большая нагрузка во время проведения фестиваля?

— На Государственный симфонический оркестр Армении, учитывая, что в рамках InClassica проводился также Международный пианистический конкурс Classic Piano и этот коллектив играл два тура конкурса, помимо вечерних фестивальных концертов и дневных концертов в рамках Ближневосточной академии классической музыки. На втором месте по загруженности – Российский национальный оркестр. В связи с тем, что не смог приехать Лондонский, он взял на себя его программу и выступил на фестивале в девяти концертах. Хочу отметить и визит Мальтийского оркестра, вместе с которым прибыла делегация во главе с министром культуры Мальты, что для нас очень важно, ведь Европейский фонд поддержки культуры, базирующийся на Мальте, поддерживает и продвигает мальтийскую музыкальную культуру и местных композиторов. Также я бы обратил всеобщее внимание на работу Калининградского симфонического оркестра, который в рамках фестиваля и Академии дал около 20 концертов.

— После переноса InClassica в Дубай программа корректировалась?

— Приехав в Дубай с мальтийской программой, мы стали наблюдать, к чему больше тянется местное население. Уже здесь, на одной из пресс-конференций, был задан очень непростой вопрос: «Зачем вы перенесли фестиваль в Дубай? Вы считаете, что наша публика интересуется концертами классической музыки?» На что я ответил: «Возьмите, к примеру, Японию, где два столетия назад вообще не слушали венских классиков, а теперь эта страна является одним из самых важных рынков классической музыки в мире. Поэтому, дорогу осилит идущий. Сейчас мы сделали первый шаг».

Замечу, что на концерте известного турецкого пианиста Фазиля Сая здесь был полнейший аншлаг, и еще огромное количество людей, которые не смогли попасть. Мы уже знаем, что в будущем обязательно будем привлекать к фестивалю арабских певцов. Так, заменив Даниэль де Низ, которая не смогла приехать к нам по состоянию здоровья, на египетскую певицу Фатьму Саид, мы увидели, что за два дня до начала концерта, люди не только не стали сдавать билеты, но и докупили новые.

close 100% Фатьма Саид Пресс-служба фестиваля InClassica/Алексей Молчановский

— Почему вкладываете деньги именно в музыкальное искусство?

— Мое воспитание было самым обычным, только мама, правда, играла на фортепиано. Так случилось, что мой младший сын тоже стал заниматься музыкой. Не могу сказать, чтобы я поначалу был за, но, со временем я стал много общаться с музыкантами и понял, насколько это важно, и как это интересно даже на примере собственного ребенка. Он стал развиваться гораздо быстрее своих сверстников и в плане языков, и в спорте. Постепенно я понял, насколько сейчас важно поддерживать именно классическую музыку. Поп-музыка выживет и сама.

Безусловно, нужно вкладываться и в другие виды искусства, но все охватить невозможно. Так и получилось, что наш Фонд стал развиваться именно в направлении поддержки музыкантов, и теперь его успехи дошли до фестиваля такого уровня.

— В какой стране мира вы наиболее комфортно ощущаете себя? Какая культура вам все-таки ближе по духу?

— Конечно, русская, я вырос в ней. Но комфортности жизненных ощущений предпочитаю Мальту, мне нравится там жить, и самое интересное, мы делаем там то, чего там никогда не было.

— Например, лед?

— Да, всем очень понравилось, когда мы впервые на Мальте поставили ледовый спектакль «Шутовская свадьба» совместно с продюсерской компанией «Илья Авербух» при участии олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Сейчас это сделать уже невозможно, потому что в Европу в данный момент очень сложно въехать из-за пандемийных ограничений.

Совсем недавно я попросил дирижера Дмитрия Яблонского подготовить Мальтийский оркестр к поездке в Дубай: его пропустили, но с такими сложностями! Он просидел несколько дней в карантине, а у него та же самая вакцина, что и у мальтийцев, только сделанная в Израиле.

close 100% Захар Внуцких Пресс-служба фестиваля InClassica/Евгений Евтюхов

— Что больше всего интересует прессу на фестивале?

— Как мы смогли собрать такое количество звёзд и оркестров в такое трудное время. Ответ здесь простой: успешная работа команды Фонда, которая, несмотря ни на что, со всем справилась. Здесь требуется очень динамичный менеджмент. Когда фестиваль перенесся в Дубай, было очень трудно найти залы. Сейчас все рвутся в Дубай, так как в октябре началась ЭКСПО. Бывало, что отменялись рейсы, приходилось все моментально перекраивать. Это тяжело, но, с другой стороны, это вызов. Это интересно.

— Слушать музыку для вас – труд?

— Смотря какую. Не могу сказать, что это труд, но в любом случае для этого нужны время и свободные чистые мозги, что не так просто иметь в наше время.

— Фестиваль InClassica включает в себя два важных проекта, направленных на дальнейшее развитие современного исполнительского искусства: конкурс Classic Piano и Ближневосточную академию классической музыки. Почему вы этим занимаетесь?

— Образовательный фактор очень важен для работы нашего Фонда. Помимо конкурса Classic Piano, участниками которого стали молодые исполнители из 23 стран мира и Академии, которая прошла в этом году в Дубае, мы проводим образовательные программы в других странах.

Совсем юные, но уже заявившие о себе дарования – Елисей Мысин, Захар Внуцких и Иван Бессонов, Ивайло Васильев, София Лейфер и Лея Чжу приняли участие в фестивальной серии концертов «Юные звезды классической музыки». В Ближневосточную академию приехали талантливые ребята, для которых волшебный Дубай – это огромное впечатление на всю жизнь. Благодаря нам, у них есть возможность совместить всё это великолепие с занятиями и концертами, а также обрести неоценимый опыт в общении с выдающимися музыкантами.