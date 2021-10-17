Пересильд заявила о «немножечко грустном» настроении после прилета с МКС

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма на МКС. Утром 17 октября они приземлились в Казахстане в запланированное время — и чувствуют себя хорошо.

«Киноэкипаж» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко завершил съемки художественного фильма на Международной космической станции (МКС). Вместе с космонавтом Олегом Новицким они приземлились в Казахстане на корабле «Союз МС-18» 17 октября в 7.35 мск. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее», — говорится в сообщении госкорпорации.

К моменту возвращения на Землю Пересильд и Шипенко пробыли в космосе 12 суток, а Новицкий — 191 сутки (531 сутки за три полета). Космонавт прибыл на МКС 9 апреля 2021 года и участвовал в десятках экспериментов из различных областей науки (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и т.д.).

close Актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», 17 октября 2021 года Актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», 17 октября 2021 года Актриса Юлия Пересильд и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (слева) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», 17 октября 2021 года Режиссер Клим Шипенко после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», 17 октября 2021 года Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», 17 октября 2021 года Полную галерею можно посмореть

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«Сегодня же Олега Новицкого, Клима Шипенко и Юлию Пересильд доставят специальным бортом на аэродром Чкаловский (Московская область), а затем в Комплекс предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов (астронавтов) Звездного городка. Реабилитация Олега Новицкого будет проходить в несколько этапов: первые 2-3 недели он проведет в Центре подготовки космонавтов, позже отправится в санаторий. Восстановление Пересильд и Шипенко после краткосрочного полета в космос составит около недели», — отмечает «Роскосмос».

Вместе с Новицким и Пересильд в съемках принимали участие российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые остались на борту МКС для дальнейшей работы.

«Друзья, я рад снова приветствовать всех с борта Международной космической станции! — написал Шкаплеров в Instagram утром 17 октября. — И сразу поздравляю Олега, Клима и Юлию с успешным возвращением на Землю! Следили и переживали всем экипажем! А мне было очень приятно работать с вами все эти 12 дней».

Первую пресс-конференцию «киноэкипаж» проведет 19 октября. За все время полета Шипенко и Пересильд не пользовались соцсетями — их фотографиями с МКС делился Новицкий. Он показывал ужин экипажа, снимал перестыковку корабля и виды из иллюминатора.

Шкаплеров, Шипенко и Пересильд прибыли на МКС на корабле «Союз МС-19» 5 октября 2021 года. В космосе они снимали фрагменты художественного фильма под рабочим названием «Вызов». Сюжет ленты посвящен девушке-врачу, которая летит на орбиту ради спасения космонавта. Съемки начались еще на подлете к МКС. На орбите планировалось отснять 35-40 минут экранного времени.

Перед первыми в мире съемками художественного фильма в космосе Пересильд прошла кастинг из трех тысяч актрис. Затем она освоила ускоренный курс подготовки вместе с Шипенко, который стал режиссером и оператором ленты. После приземления Пересильд поделилась с Первым каналом эмоциями от полета.

«У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что, вроде бы, казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось, не хотелось расставаться, — сказала она. — Ведь понятно, что это было единожды только».

По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста, отснятый материал выглядят «потрясающе кинематографично» и отличается от кадров, имитирующих невесомость в других фильмах.

«Вообще безумно счастливы от того, что все так успешно завершилось, что ребята сняли даже не 100%, а 120% съемочного плана, что они блестяще себя чувствуют», — сказал он.

Утром 17 октября заместитель руководителя Центра полезной нагрузки РКК «Энергия» Дмитрий Сурин рассказал, что «киноэкипажу» не разрешили забрать с МКС камеру, на которую проводились съемки. По его словам, камера «еще полетает, ею, скорее всего, попользуются, а потом она будет утилизирована», экипажу позволили взять с МКС по килограмму личных вещей.