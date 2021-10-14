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Культура

«Виновная сторона»: Кейт Бекинсейл играет опальную репортершу в поисках громкого камбэка

Рецензия на сериал «Виновная сторона»

На Paramount+ и в «Амедиатеке» начался черно-комедийный сериал «Виновная сторона». В нем Кейт Бекинсейл играет журналистку с подмоченной репутацией — героине нужна громкая история для камбэка, и такая подворачивается, когда женщина получает письмо от заключенной, которая клянется, что не убивала мужа. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел три эпизода «Виновной стороны» и рассказывает, стоит ли браться за это дело.

Недавно Бет Берджесс (Кейт Бекинсейл) была видной журналисткой с хитовыми публикациями и престижными премиями. Но в один момент ее со скандалом уволили из крупного издания (якобы за намеренное искажение слов спикера при цитировании) — и вся карьера пошла коту под хвост. Теперь Бет работает в дурацкой онлайн-газете, чья редакция целиком состоит из карикатурных миллениалов. Которых по большому счету заботят лишь клики, селебрити и «Гарри Поттер», — а важные темы, интересующие Бет, регулярно зарубаются на планерках. Все меняется, когда женщина получает письмо от заключенной по имени Тони Плимптон (дебютантка Жюль Латимер). Та отбывает срок за убийство мужа, которое она, следует из текста, не совершала. Журналистка решает провести собственное расследование и доказать невиновность Плимптон: Бет может стать для Тони билетом на волю, а Тони для Бет — громким возвращением на передовую журналистики.

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Кадр из сериала «Виновная сторона» (2021)

Кадр из сериала «Виновная сторона» (2021)

CBS Television Studios

«Виновную сторону» спродюсировала компания Уилла Феррелла Funny or Die, «Насмеши или умри». Судя по всему, это второй случай. Черная комедия, временами переключающаяся на детектив и драму, могла стать чем-то сродни «Бортпроводнице» с Кейли Куоко, только приправленной воспоминаниями о «Ньюсруме» Аарона Соркина. Но ничего подобного не происходит: как детектив это попросту стыдно (дело движется вперед, например, за счет случайных встреч с подозреваемыми в абсурдных местах), как журналистский процедурал — сомнительно.

Причастные люди могут словить вьетнамский флешбек от сцены летучки, где материал про ночлежки для бездомных зарубают, а фотогалерею с самыми горячими образами Гермионы требуют срочно в номер. Однако на этом узнаваемые вещи заканчиваются и начинается полноценная антиреклама расследовательской журналистики.

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Кадр из сериала «Виновная сторона» (2021)

Кадр из сериала «Виновная сторона» (2021)

CBS Television Studios

Профессиональная этика Бет вызывает даже больше вопросов, чем ход мыслей сценаристки Ребекки Аддельман (в ее послужном списке эпизод черной комедии «Мертв для меня», и, кажется, это и была здешняя методичка: интонационно шоу почти идентичны, а героини сошли бы за сестер). Она не брезгует манипуляциями и обманом, не отличается сообразительностью — и в целом ведет себя на редкость гадко и лицемерно. Из-за этого за нее сложно переживать: кажется, судьба обошлась с ней не так уж несправедливо, когда растоптала ее карьеру. Сама Бекинсейл делу не то чтобы помогает: артистка как бы сдается под натиском жанровой непринужденности и тоскливо халтурит, размениваясь на нелепые ужимки и отказываясь играть даже то немногое, что досталось ей от посредственного сценария. Это уже вторая подряд неудача Бекинсейл, пару лет назад все-таки заглянувшей на телевидение впервые в XXI веке. И вот-вот начнет складываться ощущение, что зря.

Критикам дали посмотреть три эпизода «Виновной стороны», и к концу третьего возникает странное чувство солидарности с главной героиней, которая продолжает рыться в истории Тони, хотя все указывает на полную бесперспективность этого занятия. Но если в том случае спасает вера в лучшее и какие-то крохи профессионального чутья, то в нашем не спасает ничего. К счастью, нам и из тюрьмы никого не нужно вытаскивать.

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