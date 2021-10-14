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Культура

Возвращение в Каэр Морхен: что известно о продолжении «Ведьмака»

Второй сезон «Ведьмака»: сюжет, актеры, дата премьеры

Второй сезон «Ведьмака» выйдет уже 17 декабря этого года. «Газета.Ru» рассказывает все, что известно о продолжении одного из главных хитов Netflix.

«Ведьмак» — адаптация цикла романов польского писателя Анджея Сапковского. Действие сериала происходит в мире, где люди и чудища вынуждены делить территорию. Как только последние становятся опасными, на помощь приходят ведьмаки. Главный герой шоу — Геральт (Генри Кавилл), отважный охотник на монстров, наделенный сверхспособностями.

О чем будет второй сезон?

Первый сезон «Ведьмака» был основан на сборнике рассказов «Последнее желание» Анджея Сапковского. Создатели сериала в целом не отходили от первоисточника, и во втором сезоне шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич пообещала не нарушать традицию. Для продолжения были адаптированы книги «Кровь эльфов» и «Час Презрения», а также рассказы из сборника «Меч Предназначения».

Согласно синопсису, действие новых серий стартует сразу после финала первого сезона — битвы при Содденском холме. Геральт убежден, что Йеннифэр погибла, поэтому он увозит принцессу Цири (или его «предназначение») в крепость Каэр Морхен, где тысячелетиями воспитывают новых ведьмаков. Там Цири тренируется под наблюдением Геральта.

Что случится с Йеннифэр?

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3. Актриса Аня Чалотра, 24 года. Роль в сериале «Ведьмак»

3. Актриса Аня Чалотра, 24 года. Роль в сериале «Ведьмак»

Joel C Ryan/Invision/AP

Йеннифэр выжила, но ее статус во втором сезоне до конца не ясен. По словам Хиссрич, героиня будет иметь дело с последствиями битвы при Содденском холме.

«Она взяла большой риск в конце с этой огневой мощью, и это не сработает для нее», — рассказала она в интервью Business Insider.

Чуть больше деталей в разговоре с Collider раскрыла исполнительница роли Йеннифэр Аня Чалорта. После сражения ее персонаж попадает в плен к нильфгаардской армии. Кроме того, Чалорта заинтриговала встречей во втором сезоне Йеннифэр и Цири, но пока без подробностей.

Чем второй сезон отличается от первого?

Шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич в интервью порталу DigitalSpy пообещала более «сфокусированную историю». Если в первом сезоне внимание было уделено прошлому персонажей — до того, как все они встретились, то во втором они начнут «взаимодействовать» друг с другом.

«Во втором сезоне сюжет раскроется полностью, персонажи начнут встречаться друг с другом: иногда они будут ладить, иногда — нет. Все те вещи, о которых вы едва слышали в первой части, начнут подниматься на поверхность в продолжении, — пояснила она. — Повествование станет более интенсивным и, возможно, чуть более сфокусированным».

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Кадр из сериала «Ведьмак» (2019)

Кадр из сериала «Ведьмак» (2019)

NetFlix

В продолжении Хиссрич также планировала отказаться от флэшбеков, которых было много в первом сезоне.

Что до Геральта, то Кавилл в интервью Vanity Fair рассказал, что его персонаж станет более эмоциональным и близким зрителю. «Геральт — очень реалистичный персонаж. Он живет в мире, где чувствует себя одиноким. Он полностью изолирован. Этот герой, как никто другой, передает ощущение изоляции и одиночества — и я думаю, сейчас [в пандемию] зрители еще больше это оценят», — отметил актер.

Кто снимется во втором сезоне?

К своим ролям вернутся Генри Кавилл (Геральт), Аня Чалотра (Йеннифэр), Фрейя Аллан (Цири) и Джои Бейти (Лютик). Кроме того, Netflix официально подтвердил, что во втором сезоне к касту присоединится Ким Бодния, звезда сериала «Убивая Еву». Он сыграет Весемира — одного из старейших ведьмаков и наставника Геральта.

Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в «Игре престолов», исполнит роль Нивеллена — разбойника и одного из центральных героев рассказа «Крупица истины». История Нивеллена частично списана со сказки «Красавица и чудовище» (внешнее сходство неслучайно): герой был проклят и превращен в человекоподобное существо с клыками и шерстью, долго жил один в замке и верил в целительную силу любви, но по итогу был предан вампиршей Верееной.

Всего одним новым монстром второй сезон не ограничится: ждем пятиметровую многоножку Сколопендроморф, которая живет под землей, роет ходы и так и норовит выползти на поверхность в поисках жертвы.

В сериале также появятся новые Ведьмаки — Коэн (Ясен Атур) и Ламберт (Пол Буллион). Датчанин Туэ Расмуссен, исполнивший роль Экселя в первом сезоне, покинул проект из-за сложного графика. Его заменит Бэзил Айденбенц («Фаворитка»).

Где проходили съемки второго сезона?

Съемки второго сезона начались в феврале 2020 года, но из-за пандемии несколько раз переносились. Команда переехала из Венгрии, где снимала первые серии, в Великобританию. Главной локацией стал Лондон, студия Arborfield выстроила для съемок целый городок. Они продлились более 180 дней в более чем 15 локациях по всей стране.

Чего еще ждать от «Ведьмака»?

Netflix уже продлил сериал на третий сезон. Создатели также анонсировали выход приквела «Кровавое происхождение» в 2022 году. Его действие будет происходить примерно за 1200 лет до событий классических романов Сапковского. Одну из ведущих ролей — воительницы Эйли Лите — исполнит звезда «Настоящей крови» и «Неонового демона» Джоди Тернер-Смит.

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