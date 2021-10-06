Андреасян, Деревянко и Киселев — о полете «киноэкипажа» к МКС

5 октября экипаж с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым успешно прибыл на МКС для съемок первого игрового фильма в космосе. В разговоре с «Газетой.Ru» актер Павел Деревянко, писатель Дмитрий Глуховский, а также постановщики Дмитрий Киселев, Сарик Андреасян и Александр Молочников оценили значимость космической ленты для индустрии и мировой истории.

Дмитрий Глуховский, писатель и сценарист

close 100% Дмитрий Глуховский Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

«Фильм в космосе — прикольная идея, такого никто не делал. А Клим Шипенко совершенно универсальный специалист, мультижанровый и очень одаренный режиссер. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы он вместе с Юлией Пересильд слетал в космос и снял кино.

Вообще, я за него просто по-человечески рад. Мы с ним дружим. Я считаю его очень талантливым человеком и большим молодцом. Он может применить себя в самых различных жанрах, при этом делая кино не только коммерчески успешное, но и авторски интересное. Желаю ему удачи в этом деле, и, надеюсь, что у них во время этой миссии все пройдет успешно».

Сарик Андреасян, режиссер

close 100% Сарик Андреасян «Марс Медиа»

«Думаю, этот фильм нужен в первую очередь для учебников истории. Потому что ребята в них действительно останутся. Но с точки зрения значимости для кинематографа фильмы с компьютерной графикой, например, американская «Гравитация», все равно будут качественнее. Тем более в космос Шипенко и Пересильд полетели вдвоем, это не сто человек съемочной группы.

Здесь важно то, что речь идет о реальном историческом событии, графе в учебнике. Ребята — молодцы, потому что смогли решиться и пройти все сложности с подготовкой к полету. Возможно, они действительно там что-то снимут, но не думаю, что это будет какой-то прорыв в кинематографе. Это галочка — «мы в космосе, мы первые».

Надо понимать, что мы никогда не победим Голливуд в жанре Sci-Fi, в научной фантастике. И я более чем уверен, что когда ребята приземляться, они доснимут многие сцены в павильоне, а часть из них создадут благодаря компьютерной графике. Тут важен не результат, а само событие.

Любой уважающий себя человек хочет остаться в истории. Это нормально. И я очень рад, что именно Климу и Юле довелось туда полететь, они талантливые ребята. И у них хорошие продюсеры, которые смогли пробить им эту историю. Я желаю фильму максимального успеха. Приятно же, что мы сделали это раньше, чем Том Круз.

Дмитрий Киселев, режиссер

close 100% Режиссер Дмитрий Киселев Владимир Трефилов/РИА «Новости»

«Снимать фильм в космосе — прекрасная идея. Я очень рад за наших ребят, что у них пока что все получается. Клим — отличный режиссер, об этом говорят его успехи.

Мне очень нравится сюжет, который будет в «Вызове». Он локальный, не требует большого числа актеров и сложной постановки. Там нет каких-нибудь разрушений или метеоритов. Все происходит в реалистичной атмосфере при реалистичной обстановке. В нем присутствует хорошая производственная человеческая драма, которая видна даже в кратком описании. Если все удачно сложится, мне кажется, это будет очень успешный проект».

Александр Молочников, актер и театральный режиссер

close 100% Александр Молочников Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

«Думаю, фильм в космосе — это потрясающе. Я прекрасно отношусь к Юле, мы сильно приятельствуем, давно знакомы. Очень ее люблю и хочу, чтобы она — главное — действительно вернулась. И я уверен, что она вернется. Желаю ей получить в космосе максимальное удовольствие. У Юли уже все случилось так, как, наверное, никогда не случится ни у кого из нас. Сильно завидую ей белой завистью.

Юля — актриса, которая рождена, чтобы быть главной артисткой в стране. Она просто кровь с молоком. И мне кажется, что это тот случай, когда решение не вызывает ни у кого вопросов — почему выбрали именно ее. Мы все знаем, что Юля — человек с невероятной энергией, очень работоспособный. Она тянет на себе и фонд (благотворительный фонд «Галчонок» — «Газета.Ru»), и кучу проектов, и работу в театре — делает это до конца и никогда не халтурит.

Талант Клима и его способность показывать себя в разных областях, на мой взгляд, развеет вопрос, как же снять крутой фильм — как, например, «Гравитация» — в открытом космосе. Туда нельзя взять столько аппаратуры, поэтому нужно, чтобы режиссер четко понимал соотношение возможностей и результатов. Нужно сделать так, чтобы мы действительно удивились, — то есть снять космос в космосе лучше, чем это можно сделать на Земле. Ведь здесь уже научились очень хорошо снимать космос, в том числе и сам Клим в фильме «Салют-7».

Если бы мне предложили участвовать в таком проекте, я бы согласился без раздумий. Потому что очень тщеславен, а полет в космос автоматически вписывает тебя в историю. После этого можно уже ничего не делать. А я при этом еще и ленив. Мне бы хотелось сделать что-то такое быстренькое, а потом радоваться жизни».

Павел Деревянко, актер

close 100% Владимир Трефилов/РИА «Новости»

«Это гениально, потрясающе, великолепно и здорово. Это не с чем сравнить даже. Это захватывает дух! Ты гордишься, страшишься и завидуешь — все вместе. Это целый букет ощущений в связи с полетом наших друзей. Причем это же не просто незнакомые люди, а наши товарищи. С Климом мы вместе сняли кино про космос «Салют-7», а с Юлей — играли в спектаклях и очень хорошо общаемся. Я восхищаюсь ею как женщиной: красотка, хороший профессионал и любящая мать.

Судьба распорядилась так, что Клим стал первым человеком, который должен снимать художественное кино в космосе. Ничего случайного не бывает».