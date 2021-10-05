Прямая трансляция полета первого «киноэкипажа» в космос

Камера, установленная на космическом корабле, демонстрирует пламя, вырывающееся из сопел. Другая камера, размещенная внутри «Союза», показывает космонавтов в скафандрах.
Видеотрансляцию полета можно посмотреть здесь:
Внимание Мы начинаем прямую трансляцию с космодрома Байконур, откуда в скором времени будет запущен корабль #СоюзМС19 с участниками проекта #Вызов.— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 5, 2021
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Старт запланирован в 11:55 мск https://t.co/FiLnjHzxe0
«Ключ на старт!» Космический корабль уже готов ко взлету. «Зажигание!» — слышны радиопереговоры. Двигатели выбросили пламя, ракета оторвалась от площадки.
А вот и ракета, на которой «киноэкипаж» полетит на орбиту — видео, рассказывающее о ракете, публикует «Роскосмос».
30 minutes until launch!— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 5, 2021
The Soyuz-2.1a rocket is a three-stage medium class rocket. It is equipped with a new digital control system, common for all three stages, and a new digital radio telemetry system. pic.twitter.com/MaAKGcut4I
В космос Юлию Пересильд проводили ее дочери от режиссера Алексея Учителя — Анна и Мария. «Мы немного переживаем, но главное — не заплакать, когда они улетят. Счастья, удачи, всего наилучшего. Передайте привет нашей Земле и инопланетянам», — сказали девочки в эфире «Первого канала». Они пообещали маме хорошо себя вести, делать все уроки и выгуливать собаку.
В космосе впервые пройдут киносъемки — Шипенко работает над фильмом «Вызов». Это научно-просветительский проект, который «Первый канал» создает в сотрудничестве с госкорпорацией «Роскосмос».