Прямая трансляция полета первого «киноэкипажа» в космос

«Киноэкипаж» отправилья на Международную космическую станцию. В состав съемочной группы, которая впервые будет снимать кино на орбите Земли, входят актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров. До МКС экипаж должен добраться за три с небольшим часа — столько же идет от Москвы до Петербурга утренний «Сапсан». На станции Пересильд и Шипенко проведут 12 дней.