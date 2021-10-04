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Культура

Рогозин vs Маск, критика космонавтов и скандал с избиением

Главные события вокруг фильма «Вызов» с Пересильд до полета на МКС

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Пресс-служба ЦПК
Актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антон Шкаплерова допустили к полету на МКС 5 октября. «Газета.Ru» рассказывает, чем запомнилась подготовка к съемкам первого в истории кинематографа фильма на орбите.

Подготовка корабля

Корабль «Союз МС-19», который доставит съемочную группу на МКС, ранее освятил настоятель храма Святого Великомученика Победоносца отец Сергий (Бычков). Как оказалось, это полетная традиция существует с начала нашего столетия. На ракету-носитель также нанесли специальную символику — логотипы «Роскосмоса», Первого канала и самого проекта «Вызов». Остальную же часть ракеты украшают синие и красные полосы.

Поздравления от звезд

Слова поддержки команде публично выразили режиссер Кирилл Серебренников, телеведущий Иван Ургант и певица Алла Пугачева.

«Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию. А если долго мучиться, у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней над собой», — написала артистка в Instagram. Пугачева добавила, чтобы Пересильд поскорее вернулась со съемок, так как все ее очень ждут.

Скандал с избиением

Незадолго до того, как съемочная команда «Вызова» прибыла на Байконур, Ксения Аненбург, возлюбленная оператора фильма Алексея Дудина, сообщила, что он ее избил.

«Мы поругались. Он начал меня снимать на телефон и угрожать, что кому-то покажет видео. Тогда я просила Алексея перестать, но он не захотел. Я рывками старалась забрать у него телефон, но в ответ он начал толкать меня — к стенам подъезда, ронять на землю, заламывать руки, таскать за волосы», — рассказала «Газете.Ru» Аненбург.

Сам Дудин не комментировал обвинения.

Космонавты против полета

Некоторые космонавты же не оценили идею пустить на орбиту непрофессионалов. «Туристам и артистам там не место, — заявил летчик-космонавт Михаил Корниенко в разговоре с «Газетой.Ru». — Что уникального в этом фильме? Что Юлия Пересильд и режиссер полетят на МКС на 10 дней за 2 млрд рублей? А вы уверены, что они там не будут, извините, блевать все эти 10 дней? У нас в отряде есть девочка Аня Кикина — ее можно было бы отправить, она профессионалка во всяком случае».

Илон Маск против Рогозина

Несмотря на то, что компании Илона Маска SpaceX и NASA объявили о планах снять ленту с Томом Крузом в космосе раньше, чем Клим Шипенко, первым на орбиту отправится именно отечественный киноэкипаж.

Тем временем о будущем проекте режиссера Дага Лаймана до сих пор мало известно — ни дат начала съемок, ни синопсиса, ни релиза. По данным Deadline, картина с Крузом в космосе никак не связана с заключительными частями франшизы «Миссия невыполнима», но все остальные подробности держаться в секрете.

В центре «Вызова» — женщина-врач, которая не была связана с космосом, но попала на орбиту ради спасения жизни одного из членов экипажа. «Сценарий создавался таким образом, чтобы космонавты играли не то, чтобы себя, но именно космонавтов в предлагаемых обстоятельствах. Мы писали сценарий, чтобы им было проще», — говорил Шипенко.

Приглашение на запуск Илона Маска

Госкорпорация «Роскосмос» даже отправила официальное письмо основателю SpaceX Илону Маску, владельцу Blue Origin Ричарду Брэнсону и основателю Virgin Galactic Джеффу Безосу с приглашением посмотреть запуск корабля с первым в истории киноэкипажем. «Пожалуй, именно Маск будет самым дорогим гостем для Дмитрия Рогозина. <...> Теперь осталось дождаться ответа на уже классический русский вопрос: «Как тебе такое, Илон Маск? Ждать в гости?» — написано на сайте корпорации. Никто из них на приглашение так не ответил.

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