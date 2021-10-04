О чем сериал «Игра в кальмара», будет ли продолжение, лучшие мемы

Вот уже несколько недель все обсуждают «Игру в кальмара» — южнокорейский сериал Netflix о смертельном шоу с многомиллиардным призом. Проект бьет все рекорды по просмотрам, мемы по его мотивам заполонили соцсети — и даже конкуренты хвалят создателей драмы за смелость и оригинальность. «Газета.Ru» рассказывает все, что нужно знать о сериале, — в чем его сюжет, кто его снял, будет ли продолжение, к чему приводит популярность шоу и как он связан с Россией.

Сюжет

«Игру в кальмара» нередко называют смесью «Пилы», «Королевской битвы» и «Голодных игр» — и определенная логика в этом присутствует. По сюжету южнокорейского сериала 456 людей, погрязших в долгах, оказываются на закрытом острове, где становятся участниками смертельного шоу. Его правила достаточно просты: для победы нужно всего-то преодолеть шесть испытаний, за основу которых взяты популярные в стране детские игры: от перетягивания каната до «Тише едешь — дальше будешь». Загвоздка заключается в том, что цена ошибка здесь максимально высока: неудача в любом испытании карается мгновенной смертью. При этом участие в шоу по сути является добровольным — его можно прекратить в любой момент между конкурсами, если большинство выживших проголосует против. Правда, с одной оговоркой: в этом случае они не получат приз в размере 45,6 млрд вон (примерно $40 млн), что, учитывая финансовые проблемы героев, для них не сильно лучше смерти.

Центральных персонажей у «Игры в кальмара» сразу несколько. Это и водитель Сон Ки Хун, ведущий жалкое существование из-за страсти к азартным играм и рискующий навсегда потерять родную дочь; и предприниматель Чхо Сан Воо, прогоревший на инвестициях до многомиллиардного долга; и воровка Кан Сэ Бек, беженка из КНДР, пытающаяся спасти семью от нищеты; и старик О Иль Нам, у которого рак мозга и которому уже нечего терять. Кроме того, на таинственном острове оказывается молодой полицейский Хван Чун Хо, незаметно для организаторов вклинивающийся в ряды стаффа, чтобы найти пропавшего брата-участника да и в целом разобраться, что здесь вообще происходит.

close 100% Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021) Netflix

Создатель и актеры

Режиссером и сценаристом шоу выступил Хван Дон-хек — он наиболее известен по триллеру «Суровое испытание», исторической драме «Крепость Намхансансон», а также музыкальной комедии «Мисс Бабуля», которая сначала стала одним из самых финансово успешных фильмов Южной Кореи, а затем была переснята в семи странах, включая Китай и Японию.

«Игру в кальмара» кинематографист задумал еще на заре карьеры, однако ему долгое время не удавалось претворить идею в жизнь (при этом изначально триллер должен быть стать полнометражкой): продюсеры не хотели вкладываться в проект постановщика, и свой бюджет он получил лишь в 2019 году от Netflix, вскоре после полноценного выхода стриминга на южнокорейский рынок.

Уже на финальной стадии разработки ему удалось собрать близкий к идеальному актерский состав из местных звезд: Ли Джон-джэ («Домик у моря»), О Ен-су («Весна, лето, осень, зима... и снова весна»), Ким Джу-рен («Суровое испытание») и Кон Ю («Поезд в Пусан»). Но главным открытием и откровением стала корейская топ-модель Чон Хо-ен, ранее ни разу не снимавшаяся даже в эпизодических ролях, но сумевшая поразить критиков перевоплощением в мигрантку из КНДР — и это с учетом внушительного экранного времени. После выхода сериала на ее Instagram подписалось более 10 млн человек — до релиза у нее было 400 тыс. фолловеров.

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Идея и причина успеха

Как рассказывал в интервью Variety сам Хван Дон-хек, он старался показать «аллегорию на современное капиталистическое общество», перенеся актуальную для зрителя тему в интересные локации игры на выживание. Успех сериала он также объясняет мощной конкуренцией на родном для себя кинорынке, которая одновременно и повышает общее качество выпускаемых продуктов («Оскар-2020», где победили «Паразиты» его соотечественника Пон Чжун Хо, лучшее тому доказательство), и омрачает творческий процесс постоянным стрессом.

«Детища южнокорейской развлекательной сферы сейчас очень популярны во всем мире: BTS, «Паразиты», «Gangnam Style» и так далее. При этом наше общество отличает конкурентность и напряженность, так как в небольшой стране вынуждены уживаться более 50 млн человек. Будучи отрезанными от Азии границей с КНДР, мы развили островное мышление, — говорит режиссер. — Из-за этого стресса мы всегда подсознательно готовимся к следующему кризису. В некоторым смысле это является отличной мотивацией, заставляет нас задаваться вопросом о будущем. Но у такой конкуренции есть и побочные эффекты».

В свою очередь исполнитель главной роли Ли Джон-джэ выделял главной причиной успеха уникальный сценарий: «Он включает в себя подробности проблем участников игры, а также то, почему им пришлось играть. Эти моменты медленно накапливались один за другим с первого эпизода, а затем эффектно «взорвались» в конце. Это отличает сериал от других проектов о выживании. Он был хорош с самого начала, еще в то время, когда был один лишь сценарий».

close 100% Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021) Netflix

Будет ли продолжение

Создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хек не исключает, что у девятисерийного шоу в будущем может появиться продолжение. Однако если это и произойдет, то не в ближайшее время — после успеха проекта он хочет сконцентрироваться на полном метре и пока далек от написания сиквела.

«Раньше я выпивал по полбутылки корейского ликера в день, чтобы творить. Но теперь я не могу себе этого позволить, — признается кинематографист. — Мне очень тяжело дался сценарий к сериалу, ведь изначально я задумывал проект как фильм. В итоге у меня ушло шесть месяцев на переписку лишь двух первых эпизодов. И сейчас мне утомительно думать о продолжении. Но если я им займусь, то не стану делать в одиночку, а найму команду сценаристов и режиссеров».

При этом небольшие наработки у постановщика все-таки есть — по его словам, продолжение он хочет посвятить антагонисту Ведущему, персонажу, который является организатором смертельных игр.

Что касается Netflix, то в стриминге, естественно, настроены на сиквел — и в настоящий момент ведут переговоры с автором проекта.

«Мы не могли представить, что сериал станет настолько успешным во всем мире. Осознавали, что это будет лидирующее шоу в Корее, однако никто и предположить не мог, что оно добьется столь внушительного международного успеха», — заявили Vulture представители сервиса.

Популярность

«Игра в кальмара» вышла на Netflix 17 сентября — и всего за пару недель стала «вирусной». По состоянию на 6 октября шоу являлось самым популярным в более чем 70 странах мира, включая Россию, при этом занимая как минимум второе место вообще во всех регионах, где доступно для просмотра. Кроме того, хэштеги #SquidGame разорвали тренды Twitter, Instagram и TikTok: общее число постов, связанных с сериалом, исчисляется миллионами. О своих эмоциях от триллера публично высказываются многие звезды, поздравляя создателей с грандиозным успехом. В их числе, к примеру, Джефф Безос — основатель Amazon, у которого, на секундочку, есть конкурирующий с Netflix стриминговый сервис.

«[Соучредитель] Рид Хастингс, [глава компании] Тед Сарандос и в целом команда Netflix делают все правильно. У них непростая стратегия интернационализации, но они заставляют ее работать. Впечатляет и вдохновляет. Мне не терпится посмотреть шоу», — написал Безос в Twitter.

Восторгом от сериала с подписчиками также поделились актер Саймон Пегг, сфотографировавший в мерче «Игры в кальмара», а сам каст проекта поучаствовал в шоу Джимми Фэллона.

SIMON PEGG IS A FAN OF JIN???? SIMON PEGG IS STANDING NEXT TO SEOKJIN STANDIE posted by netflixkr.....LETS GO MISSION IMPOSSIBLE- IN THE NEXT ONE # #JIN #BTSJIN pic.twitter.com/sKISC2H6xY — Seokjinism (@seokjinism1) September 25, 2021

Одним из показательных моментов популярности сериала в России стало превью последнего матча футбольного «Спартака» в РПЛ: соцсети команды представили стартовый состав в стилистике шоу и, что особенно примечательно, в комментариях отсылку поняли многие болельщики.

Ожидается, что костюмы работников смертельного шоу из сериала, Ведущего и участников игры будут в числе самых популярных во время предстоящего Хэллоуина, — СМИ в свою очередь уже активно советуют, как нарядиться в персонажей максимально круто. В связи с этим растет спрос на предметы из «Игры» — например, продажи белых слипонов Vans после премьеры поднялись на 7800%.

При этом популярность сериала привела и к ряду неприятных эпизодов. Так, сам Netflix получил иск от корейского провайдера из-за резкого повышения трафика, а предпринимательница Ким Гил Ен, телефонный номер которой совпал с указанным на визитке организаторов смертельного шоу, стала ежедневно получать тысячи звонков и сообщений от неизвестных. Впоследствии из шоу убрали ее номер.

«Русские» в «Игре»

Одну из ярких ролей в сериале исполнил Хо Сон-тхэ — он сыграл гангстера Чан Док Су, который вынужден участвовать в смертельном шоу из-за огромного карточного долга и преследования киллеров. Актера, как оказалось, многое связывает с Россией: он учился на факультете русского языка в Пусанском национальном университете, продавал телевизоры на российский рынок, пьет водку. И, естественно, прекрасно говорит по-русски.

Лучшие мемы об «Игре в кальмара» — только для тех, кто уже посмотрел!

Me when i applied for college and got accepted without knowing what i was getting myself into #SquidGame pic.twitter.com/Sl3oPdLL9V — Ted Mosby (@have_u_met_ted) October 5, 2021

(Я после поступления в колледж, но до того, как узнал, что меня там ждет)

#squidgamenetflix

How i thought how my life

my life would be: actually is: pic.twitter.com/BtI2U3zxjB — mishti doi WRLD (@mishti666) October 3, 2021

(Как моя жизнь должна была сложиться по моему мнению / Какая она на самом деле)

he was right there all this time#SquidGame pic.twitter.com/WtnEzd5mLy — lina (@beomly_) September 30, 2021

(Он был здесь все это время)

(Я бы разрешил ему давать мне пощечины каждый день)

(Когда у меня спрашивают, как обстоят мои финансовые дела)

(Никто: ... Я:)

(Эти вещи больше никогда не будут прежними для меня)

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Если вдруг у вас нет времени (или желания) на просмотр сериала, но вы хотите быть в курсе разговоров вокруг — вот идеальное видео с кратким содержанием «Игры в кальмара».