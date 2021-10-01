Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В таджикской диаспоре считают, что блогеру Бобиеву на родине «плюнут... 14:50
Путин подписал указ о проведении первого заседания Госдумы 14:47
Экс-вратарь «Спартака» сравнил красно-белых по качеству игры... 14:46
Путин пока не определился с кандидатом на должность детского омбудсмена 14:44
Немцам показали, как не замерзнуть в случае проблем с энергоснабжением 14:44
Конспиролога судят за отрицание расстрела в американской школе 14:43
Стали известны новые подробности падения Ан-26 под Хабаровском 14:43
Ученые прогнозируют чрезвычайное сокращение населения Китая в ближайшее время 14:36
На секретной базе спецслужбы Ирана произошел взрыв 14:31
Назван человек, обвинивший актрису Рудову в поставке наркотиков в Comedy Club 14:29
Культура

«Не сможет подойти к закрытому гробу»: что известно о смерти жены Прохора Шаляпина

Друг рассказал, что Шаляпин не сможет проститься с супругой из-за законов США

close
100%
Татьяна Дэвис и Прохор Шаляпин

Татьяна Дэвис и Прохор Шаляпин

shalyapin_official/Intagram
Супруга певца Прохора Шаляпина — канадка Татьяна Клаудиа Девис — скончалась спустя два месяца после свадьбы. Как признался сам российский артист, он до последнего верил в выздоровление жены, боровшейся с коронавирусной инфекцией. При этом друг музыканта рассказал, что из-за антипандемийных правил США Шаляпин не сможет полноценно проститься с возлюбленной — близких женщины не подпустят к закрытому гробу.

Канадская бизнесвумен Татьяна Клаудиа Девис, супруга российского певца Прохора Шаляпина, скончалась в одной из американских клиник после заражения коронавирусной инфекцией. С начала сентября женщина находилась в состоянии медикаментозной комы и была подключена к аппарату ИВЛ. О смерти Девис первым сообщил в своем Instagram сам Шаляпин.

«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет… Прощай, моя Танюша, я буду помнить и любить тебя всегда», — написал 37-летний музыкант вечером 30 сентября.

В посте-эпитафии россиянин также посвятил покойной жене строки из песни «Я любил тебя», которую он ранее исполнял, и прикрепил фотографии с недавней свадьбы. Пара узаконила отношения 31 июля этого года, и практически сразу после этого Девис тяжело заболела. Сам Шаляпин вскоре после госпитализации супруги уехал на съемки в Москву, откуда поддерживал связь с возлюбленной, пока она могла разговаривать, и ее родственниками.

Согласно другу певца Георгию Кирьянову, у вдовца не будет возможности полноценно проститься с женой: в США скончавшихся от коронавируса кремируют и не разрешают близко подходить к закрытому гробу.

«Ему сейчас ужасно плохо, он растерян и поник, абсолютно не знает, что делать дальше. Однако на этом ужасные новости не заканчиваются. Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности попрощаться с ней, даже близко подойти к закрытому гробу. Таню, к слову, кремируют, — цитирует Кирьянова «Стархит». — Танюшка начала борьбу с COVID спустя три дня после торжества. Сначала капельницы, потом реанимация, затем ИВЛ. Она ушла от нас, не проснувшись».

Согласно СМИ, Татьяна Клаудиа Девис являлась долларовой миллионершей и владела сетью адвокатских компаний. Женщина родилась в России, но еще в молодости вместе с родителями переехала в Канаду. С Шаляпиным они познакомились в Монако, где российский певец выступал на одном из организованных будущей женой мероприятий. О романе пары стало известно в 2020 году.

В прессе пишут, что Девис была всего на 5 лет старше мужа, однако, как утверждает ТВ-эксперт Александр Бенхин, разница в возрасте между ними на самом деле была в два раза больше — якобы женщина умерла на 48-м году жизни.

Свадьба Девис и Шаляпина состоялась в Лас-Вегасе. Как ранее утверждалось в прессе, торжество обошлось молодоженам в примерно 15 млн рублей — оно прошло в одном из самых дорогих отелей города.

Соболезнования Шаляпину в связи со смертью супруги выразили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. В частности, певец Арсений Бородин и телеведущая Лера Кудрявцева назвали случившееся «кошмаром», тогда как актер Тимур Еремеев написал в соцсетях, что Прохор и Татьяна были «красивой парой с красивой историей». В свою очередь поп-исполнительница Наталья Штурм связала произошедшее с мистикой.

«Прош. Страшно как. Какая-то мистика. Сколько смертей близких людей ты пережил. Тех, кто по возрасту могли жить и жить. Что это? Я в шоке! Ты звонил мне из Вегаса, мы познакомились, смеялись втроем. И теперь ее нет? Судьба жестоко играет с тобой — сходи в церковь, серьезно говорю! Ты был на волоске от смерти. У тебя сильный ангел-хранитель, поблагодари его. Прош, держись, постарайся справиться с этим горем», — обратилась певица к Шаляпину.

Сам музыкант впоследствии поблагодарил друзей и поклонников за поддержку, признавшись, что до последнего верил в выздоровление жены.

«Большое спасибо за поддержку, друзья мои. На звонки с незнакомых номеров не отвечаю, а сказать СМИ мне нечего. Тяжелее всего сейчас родителям Тани — Аркадию и Лоре. Это невероятно любящие родители — очень порядочные и добрые. Они не заслужили такого испытания. Таня была светлым человеком с добрым сердцем и чистой душой. Я пока не могу принять все это. Мы очень верили в ее выздоровление», — написал артист в Instagram.

Согласно СМИ, до брака с Девис Шаляпин состоял в узаконенных отношениях с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, разница в возрасте между ними составляла более 25 лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Скопинский маньяк» в сериале будет обезличен — это история о сильной женщине»
Сарик Андреасян рассказал об экранизации книги жертвы «скопинского маньяка»
«Решили на нас сэкономить. Или просто забыли»
Кто и почему лишил денег ученых – лауреатов премии правительства РФ
«Все друг другу родственники, и вдруг один убивает другого?»
Семья заподозренных в убийстве девушек в Оренбуржье братьев ждет публичных извинений
В Грузии рассказали о местонахождении Саакашвили
В Исаакиевском соборе прошло венчание потомка Романовых
В Черногории задержали российского банкира Чуяна по ордеру Интерпола
«Роскосмос» не комментирует приказ ФСБ о данных, за передачу которых можно стать иноагентом
Новости и материалы
В таджикской диаспоре считают, что блогеру Бобиеву на родине «плюнут в лицо»
Путин подписал указ о проведении первого заседания Госдумы
Экс-вратарь «Спартака» сравнил красно-белых по качеству игры с «Лестером»
Путин пока не определился с кандидатом на должность детского омбудсмена
Немцам показали, как не замерзнуть в случае проблем с энергоснабжением
Конспиролога судят за отрицание расстрела в американской школе
Стали известны новые подробности падения Ан-26 под Хабаровском
Ученые прогнозируют чрезвычайное сокращение населения Китая в ближайшее время
На секретной базе спецслужбы Ирана произошел взрыв
Назван человек, обвинивший актрису Рудову в поставке наркотиков в Comedy Club
Путин освободил Кузнецову с поста детского омбудсмена
Сверчки могли стать причиной загадочного «гаванского синдрома»
Отец девятилетней студентки МГУ уточнил информацию об угрозе отчисления
Глава Федерации мигрантов призвал идти на уступки при решении о депортации приезжих
Правительство России одобрило законопроект о запрете вылова китов и дельфинов
Фанаты «Легии» потроллили игроков «Лестера», вставших на колено в поддержку BLM
«Яркая, самобытная, искренняя»: Мишустин поздравил Усатову с юбилеем
Лукашенко заявил, что убивший сотрудника КГБ транслировал в Польшу и США спецоперацию
Все новости
Венгрия оставила Украину без газа и денег
В Киеве обвинили «Газпром» в монополизации газовых маршрутов в Европу
«Никогда больше»: 75 лет приговорам на Нюрнбергском процессе
Стэнфордский университет выложил архив документов Нюрнбергского процесса
«Российским командам пока сложно играть 11 на 11»
В Италии поражение «Наполи» объяснили недооценкой «Спартака»
Здание мурманской администрации забросали коктейлями Молотова
В Мурманске ищут поджигателя здания областного кабмина
Бутылка с болтами и план города. Все о задержании в Черкесске
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии
За разглашение каких данных можно стать иноагентом
ФСБ утвердила список несекретных сведений, запрещенных к передаче за рубеж
«Моей Танечки больше нет»: умерла жена Прохора Шаляпина
«Запретили запрещенные книжки о нацистах»
Что предлагают сделать с законом о запрете изображений нацистов
Плохо, неудобно, дорого: чем недовольны туристы в России
Более 60% российских туристов жалуются на плохой сервис на отечественных курортах
«У вас будут проблемы». Как обучается в вузе вундеркинд Алиса Теплякова
Отец девятилетней студентки МГУ рассказал, что ее могут отчислить
Подражая гриппу. Как изменились симптомы коронавируса
Врачи рассказали, что COVID-19 становится более скоротечной болезнью
«Россия — единственный шанс и самоубийство для Байдена»
Зачем США ищут место для военной базы рядом с Афганистаном
Бюджет — 2022-2024: кому, сколько и на что
Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях