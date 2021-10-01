Друг рассказал, что Шаляпин не сможет проститься с супругой из-за законов США

Супруга певца Прохора Шаляпина — канадка Татьяна Клаудиа Девис — скончалась спустя два месяца после свадьбы. Как признался сам российский артист, он до последнего верил в выздоровление жены, боровшейся с коронавирусной инфекцией. При этом друг музыканта рассказал, что из-за антипандемийных правил США Шаляпин не сможет полноценно проститься с возлюбленной — близких женщины не подпустят к закрытому гробу.

Канадская бизнесвумен Татьяна Клаудиа Девис, супруга российского певца Прохора Шаляпина, скончалась в одной из американских клиник после заражения коронавирусной инфекцией. С начала сентября женщина находилась в состоянии медикаментозной комы и была подключена к аппарату ИВЛ. О смерти Девис первым сообщил в своем Instagram сам Шаляпин.

«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет… Прощай, моя Танюша, я буду помнить и любить тебя всегда», — написал 37-летний музыкант вечером 30 сентября.

В посте-эпитафии россиянин также посвятил покойной жене строки из песни «Я любил тебя», которую он ранее исполнял, и прикрепил фотографии с недавней свадьбы. Пара узаконила отношения 31 июля этого года, и практически сразу после этого Девис тяжело заболела. Сам Шаляпин вскоре после госпитализации супруги уехал на съемки в Москву, откуда поддерживал связь с возлюбленной, пока она могла разговаривать, и ее родственниками.

Согласно другу певца Георгию Кирьянову, у вдовца не будет возможности полноценно проститься с женой: в США скончавшихся от коронавируса кремируют и не разрешают близко подходить к закрытому гробу.

«Ему сейчас ужасно плохо, он растерян и поник, абсолютно не знает, что делать дальше. Однако на этом ужасные новости не заканчиваются. Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности попрощаться с ней, даже близко подойти к закрытому гробу. Таню, к слову, кремируют, — цитирует Кирьянова «Стархит». — Танюшка начала борьбу с COVID спустя три дня после торжества. Сначала капельницы, потом реанимация, затем ИВЛ. Она ушла от нас, не проснувшись».

Согласно СМИ, Татьяна Клаудиа Девис являлась долларовой миллионершей и владела сетью адвокатских компаний. Женщина родилась в России, но еще в молодости вместе с родителями переехала в Канаду. С Шаляпиным они познакомились в Монако, где российский певец выступал на одном из организованных будущей женой мероприятий. О романе пары стало известно в 2020 году.

В прессе пишут, что Девис была всего на 5 лет старше мужа, однако, как утверждает ТВ-эксперт Александр Бенхин, разница в возрасте между ними на самом деле была в два раза больше — якобы женщина умерла на 48-м году жизни.

Свадьба Девис и Шаляпина состоялась в Лас-Вегасе. Как ранее утверждалось в прессе, торжество обошлось молодоженам в примерно 15 млн рублей — оно прошло в одном из самых дорогих отелей города.

Соболезнования Шаляпину в связи со смертью супруги выразили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. В частности, певец Арсений Бородин и телеведущая Лера Кудрявцева назвали случившееся «кошмаром», тогда как актер Тимур Еремеев написал в соцсетях, что Прохор и Татьяна были «красивой парой с красивой историей». В свою очередь поп-исполнительница Наталья Штурм связала произошедшее с мистикой.

«Прош. Страшно как. Какая-то мистика. Сколько смертей близких людей ты пережил. Тех, кто по возрасту могли жить и жить. Что это? Я в шоке! Ты звонил мне из Вегаса, мы познакомились, смеялись втроем. И теперь ее нет? Судьба жестоко играет с тобой — сходи в церковь, серьезно говорю! Ты был на волоске от смерти. У тебя сильный ангел-хранитель, поблагодари его. Прош, держись, постарайся справиться с этим горем», — обратилась певица к Шаляпину.

Сам музыкант впоследствии поблагодарил друзей и поклонников за поддержку, признавшись, что до последнего верил в выздоровление жены.

«Большое спасибо за поддержку, друзья мои. На звонки с незнакомых номеров не отвечаю, а сказать СМИ мне нечего. Тяжелее всего сейчас родителям Тани — Аркадию и Лоре. Это невероятно любящие родители — очень порядочные и добрые. Они не заслужили такого испытания. Таня была светлым человеком с добрым сердцем и чистой душой. Я пока не могу принять все это. Мы очень верили в ее выздоровление», — написал артист в Instagram.

Согласно СМИ, до брака с Девис Шаляпин состоял в узаконенных отношениях с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, разница в возрасте между ними составляла более 25 лет.