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Культура

«Запретили запрещенные книжки о нацистах»

Что предлагают сделать с законом о запрете изображений нацистов

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ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
В Кремле попросили доработать закон о запрете демонстрации изображений нацистов и их символики, а именно — сделать исключение для ряда произведений. Ранее книжные издатели требовали разъяснить, что в таком случае делать с исторической литературой. «Газета.Ru» поговорила с депутатом Еленой Драпеко, издателем Борисом Куприяновым, режиссером Константином Бусловым и экспертом центра «Сова»* Марией Кравченко о том, как закон отразился на отрасли — и чего ждать от возможных поправок.

Новые рекомендации, высказанные на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению под председательством Владимира Мединского, коснулись поправок к законам, запрещающим публичное изображение нацистских преступников и их символики (ст. 6 ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).

После принятия поправок летом 2021 года книжная отрасль потребовала разъяснить, какая именно литература должна быть запрещена, поскольку под действие закона в его текущем виде попадали и военная драма, и учебники по истории. В настоящее время исключение составляют только те материалы, в которых нет пропаганды или оправдания нацизма, а есть «формирование негативного отношения» к его идеологии.

Согласно новым рекомендациям, запрет на демонстрацию изображений нацистов не должен распространяться на произведения, «созданные в научно-просветительских, культурных, контрпропагандистских и образовательных целях».

В разговоре с «Газетой.Ru» издатель и совладелец книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов выразил мнение, что книг, пропагандирующих нацизм и фашизм, на полках магазинов не может быть априори.

«Все сидели и ждали комментариев [к законопроекту], потому что понимали абсурдность и поправок, и комментариев. Как будто кто-то в здравом уме и трезвой памяти издает книги, пропагандирующие нацизм. Я таких книг не знаю. Ни одно издательство, которое мне известно, таких книг официально не издает. Мы, конечно, посмотрели книги, которые у нас на полках. Они все были антифашистские, все были научные», — отметил Куприянов.

Вскоре после принятия поправок Российский книжный союз рекомендовал издателям изъять из торговых залов книги, подпадающие под действие закона. По словам руководителя раздела «Неправомерный антиэкстремизм» центра «Сова» (признанного Минюстом иностранным агентом) Марии Кравченко, издатели принялись убирать обложки с изображением нацистов, но «смысл закона совершенно не такой».

«Речь идет не о поправках, а о том, что совершенно непонятно, как принимать эту норму, — считает Кравченко. — Законодатель сам запутался в процессе. Сначала они хотели запретить [портреты] как нацистскую символику, а дальше передумали и решили запрещать их как экстремистские материалы, что полный нонсенс. Какие портреты? Чем должен руководствоваться суд при запрете?»

По мнению эксперта, необходимо разъяснить поправки не только издателям, но и самим правоприменителям.

«Если бы закон был такой, что портреты нацистов запрещали как нацистскую символику — это было бы одно, то есть можно было бы тогда делать поправку на контекст. Что касается механизма запрета экстремистских материалов, то они запрещаются сами по себе — независимо от контекста. Допустим, вышел неонацистский текст. С ним все понятно — он сам по себе опасный и должен быть запрещен. Но как здесь учитывать контекст?» — добавила Кравченко.

Совладелец «Фаланстера» Куприянов же выразил мнение, что поправки в закон о запрете демонстрации изображения нацистов — бессмысленные, ведь пропаганда нацизма уже запрещена российским законодательством. Вместе с тем издатель отметил, что будет рад, если поправки все же разъяснят.

«До этого был закон о [запрете] пропаганды фашизма. Понятно, что такие книжки абсолютно запрещены. То есть запретили запрещенные книжки. Очень хорошо, что эти поправки пришли, ведь наверняка в каких-то регионах особо ретивые и законопослушные маленькие начальники захотели проверить библиотеки и книжные магазины.

Я таких случаев не знаю, но то, что такие поправки пришли, — это хорошо. Но какой в них смысл? Зачем принимали закон? Хорошо, что бессмысленный закон поправляется поправками, но при этом он не остается менее бессмысленным», — заключил Куприянов.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что рекомендации к поправкам помогут навести порядок. По мнению политика, закон должен учитывать контекст, в который помещено произведение.

«В старое время этот закон не нужен был, потому что жизнь регулировалась не только законами, но и нравственными нормами и совестью, которая сейчас, видимо, потеряна. Закон, может быть, наведет порядок. У нас же количество дураков зашкаливает. Ведь за что у нас на самом деле пытались засудить людей? За изображения [нацистской символики], которые были в художественных фильмах. Причем кто? Прокуратура! Я считаю, что это вопрос к дуракам и их руководителям. Из-за них мы вынуждены править нормы», — сказала Драпеко.

Что касается кинематографа, режиссер Константин Буслов (известен по фильму «Калашников») убежден, что снимать сцены с изображением нацистской символики можно и даже необходимо для сохранения исторической аутентичности, но в этом не должно быть пропаганды.

«У нас были консультации по этому вопросу. Если снимаешь фильм про войну, где есть общие планы фашистов, то это не популяризация. Допустим, если у нас идет сражение, во время которого мы видим фашистские кресты у вражеской армии, то мы же не можем их замазать. Они так или иначе попадают в кадр. Это необходимо с точки зрения исторической аутентичности.

С другой стороны, если идет популяризация, например, фашистских гимнов, то нет. Все зависит от контекста», — пояснил Буслов.

* Организация включена Минюстом в список иноагентов

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