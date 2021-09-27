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Культура

«Заработок в TikTok нелегкий. Это работа 24/7 без отдыха и графика»

Интервью с самым популярным тиктокером России Кириллом Колесниковым

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Из личного архива Кирилла Колесникова
На страницу паркурщика Кирилла Колесникова в TikTok подписаны 33,6 млн человек — его ближайшая русскоязычная конкурентка Дина Саева отстает почти на 10 млн подписчиков. В интервью «Газете.Ru» 24-летний петербуржец сравнил себя с коллегами по цеху, рассказал о рецепте успешного видео, сложностях заработка в соцсетях и роли репостов от Snoop Dogg и 50 Cent в продвижении.

— Почему вы с 33,6 млн подписчиков в TikTok называете себя «самым популярным ноунеймом»?

— Из-за того, что мой контент немой, и люди часто не запоминают, как я выгляжу. Мне писали в комментариях, что я — самый популярный ноунейм. Моя аудитория очень большая, а медийность за ней не успевает. Мне понравилась эта фраза, поэтому я поставил ее к себе в профиль.

— Когда и как вы начали вести блог? Вас кто-то на это вдохновил?

— Один питерский пранкер позвал меня сняться у него в видео и исполнить несколько трюков. Мы с ним подружились, стали много общаться. Он рассказал все про блогинг и показал его изнутри. Мне понравилось, тем более у меня уже был опыт — я снимал видео с паркуром, делал монтаж и выкладывал на YouTube. В итоге мне посоветовали заняться этим профессионально, и я прислушался.

— В чем преимущество TikTok? Там у вас ощутимо больше подписчиков, чем в других соцсетях.

— Особенность TikTok в его простоте. Ролики в среднем ограничиваются 30 секундами, что делает контент легким для восприятия. Мои ролики идеально подходят для этой платформы. Они интересные, там есть крутой процесс и смешные сюжеты, — это и есть рецепт успешных видео. В TikTok не нужно вкладывать деньги в рекламу — приложение само развивает блогеров. Недавно в Instagram появилась новая функция, похожая на TikTok, — Reels. У меня там 1,5 млн подписчиков — это тоже немало.

— Ваши видео репостили Снуп До и 50 Cent на свои страницы в Instagram (даже не в сторис, а в ленту). Как это повлияло на количество ваших подписчиков?

— Прибавилось около 200 тыс. подписчиков. Я себя почувствовал крутым парнем и понял, что иду в правильном направлении.

— Какими были ваши первые видео? Вы продумывали их заранее или делали все экспромтом?

— Я все делал экспромтом. Никогда заранее не придумывал, приходил на локацию и снимал то, что придет в голову. Паркур — это красиво и экстремально, это не может не привлекать внимание. Тут главное техника, а готовился я к этому всю жизнь.

— Как изменилась подготовка к роликам с приходом популярности?

— Подготовка вообще почти не изменилась: как работал тогда, так работаю и сейчас. Изменилось только качество съемки, потому что появились деньги на новое оборудование. Все сюжеты и трюки я часто придумываю перед самим видео. Иногда появляются идеи, я их записываю, обдумываю, а потом уже реализую.

— Люди, рядом с которыми вы снимаете видео, — реальные прохожие?

— Иногда да, но редко. В основном это мои друзья и знакомые, которых я прошу мне подыграть. Я не пытаюсь кого-то уверить в том, что это все реально. Для того, чтобы видео было интересным и смотрелось классно, можно сделать имитацию неожиданности. Если я вижу ситуацию, когда я мог бы что-то исполнить, и рядом есть человек, который может снять это на камеру, я обязательно сделаю это.

@thekiryalife

I pranked Batman ##thekiryalife ##prank ##funny

Jalebi Baby - Tesher

— Как вы считаете, почему так много людей за вами следят? В чем ваше преимущество перед другими популярными блогерами — Диной Саевой, Валей Карнавал и другими?

— Дина и Валя снимают одно и то же. Я как минимум отличаюсь тем, что у меня более пацанский контент. Они делают липсинки [синхронизация движения губ со звуком. — «Газета.Ru»], танцуют, а у меня про паркур. Недавно я выкладывал видео, где я выпрыгиваю из окна второго этажа, делая сальто, — и все это обернуто в сюжет побега от мужа девушки, с которой я был. Я стараюсь делать жизненные ролики и передавать смысл и эмоции через движения, то есть языком тела. Это можно назвать даже пантомимой. Чарли Чаплин и Бастер Китон — это идолы, на которых я равняюсь. Я смешиваю паркур с интересными историями. На фоне тех, кто кривляется на камеру, это очень сильно выделяется.

— Общаетесь ли вы с другими тиктокерами?

— Я общаюсь со многими, но мы не в одной тусовке. Мне по душе более взрослая компания и ребята с другим контентом. Если мы видимся, то общаемся хорошо, но на этом все ограничивается.

— Сталкивались ли вы с критикой своей деятельности? В чем вас обвиняют чаще всего?

— Как таковой аргументированной критики я не слышал ни разу. В основном это просто хейт в комментариях: «Лучше иди работать, что за фигню снимаешь, бред». Также часто говорят, что я снимаю постановы. Это правда, и я этого не скрываю, но называю по-другому — «художественно спланированными сценами». Это то же самое, что кино, вайны и так далее. Но также у меня есть и видео без какой-либо подготовки — например, юмористические сценки. Недаром на меня подписаны 33 млн человек — видимо, им нравится.

— Почему тиктокеров часто критикуют из-за их «легкого заработка»?

— Со стороны кажется, что все легко, но эта работа вообще без отдыха, без определенного графика. Блогеры работают 24/7 365 дней в году. Если ты хочешь куда-то уехать отдохнуть, у тебя могут сгореть контракты, пропадают интервью, появляются просадки по активности в соцсетях. Приходится все время думать, как развиваться.

— Расскажите о своем примерном режиме дня.

— Подъем в 10 утра, потом тренировка по боксу, дальше весь день эфиры, интервью, съемки. Все это длится до 10 часов вечера, потом еще одна тренировка, а после нее я прихожу домой и монтирую видео часов до 5 утра. И так каждый день. Когда у меня получается поспать больше 5-6 часов — это восторг. Также я испытываю постоянное давление. Часто узнают на улицах и подходят фотографироваться, даже когда захожу в туалет. Сначала это было весело, но со временем становится невыносимо.

— Как давно вы занимаетесь паркуром? Родители не переживали?

— Родители отдали меня в спорт, когда мне было три года. Я ходил на плавание, футбол, волейбол, баскетбол, самбо, легкую атлетику и многое другое. Меня не отдавали целенаправленно на паркур, это произошло само собой. Паркуром я начал заниматься в 13 лет. Это произошло случайно: я шел из школы домой и увидел, как какие-то ребята делают сальто на площадке. Я подошел к ним и попросил меня научить. Сальто я освоил за 20 минут — все очень удивились. Тогда я и понял, что хочу посвятить этому свою жизнь. Конечно, родители боялись за меня, но мое желание было слишком сильным. К тому же я очень аккуратно подхожу ко всем трюкам и не делаю того, в чем не уверен.

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Из личного архива Кирилла Колесникова

— В 2015 году вы стали чемпионом мира по паркуру. Что вам дала эта победа?

— Эта победа сделала меня увереннее, я понимал, что делаю все не напрасно. Победы очень важны для человека — это результат упорного труда и долгой работы. Я был очень рад! А еще я доказал родителям, что выбрал правильный путь. Турниры приносили мне хорошие деньги, с ранних лет я сам себя обеспечивал.

— Изучаете ли вы какие-то элементы во взрослом возрасте или все уже давно покорено?

— Я постоянно тренируюсь, держу тело в тонусе и практикую арсенал трюков. Новых элементов я не изучаю, потому что уже все изучено, но часто меняю локации, из-за чего меняется техника выполнения приемов. Например, запрыгнуть в люк машины с помощью сальто или сделать сальто с качелей. Сальто одинаковые, но сложность выполнения абсолютно разная.

— Когда вы планируете открывать свою школу паркура? А съемке красивых видео будете учить?

— Школу паркура я собираюсь открыть ближе к весне 2022 года. Возможно, буду проводить семинары на эту тему. Было бы круто вывести паркур за пределы спорта.

— Вы ушли из профессионального спорта, и часто даете комментарии спортивным СМИ как эксперт. Чувствуете ли вы ностальгию по прошлому?

— Я до сих пор слежу за тем, как развивается паркур. Часто пересматриваю свои видео с соревнований. Паркуром я занимаюсь полжизни, и бесследно это уйти не может. Я до сих пор прыгаю, но уже для себя. В шутку называю себя профессионалом-любителем. Может, я еще вернусь, чтобы разово выступить на соревнованиях.

— Не мешает ли перенесенная травма колена, из-за которой вы покинули спорт, исполнять трюки?

— Травма часто дает о себе знать, когда я выполняю сложные трюки. Я стал более подвержен всяким растяжениям. Спустя три года после моей последней серьезной травмы колено пришло в норму, но если я много тренируюсь, все еще чувствую боль.

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Из личного архива Кирилла Колесникова

— Многие звезды снимаются в тиктоках с популярными блогерами и записывают совместные песни. С кем из знаменитостей вы сотрудничали?

— Я снимал видео с Харламовым, Малаховым, Бузовой, Тодоренко, Каграмановым и многими другими. С ними было очень приятно работать. Даже не вспомню плохих коллабораций — в TikTok все выглядят органично.

— Расскажите об эмоциях от участия в шоу «Форт Боярд», которое скоро выйдет.

— Непередаваемые ощущения! Я всегда смотрел эту программу по телевизору, а теперь мне выпала возможность стать участником. Я воплотил детскую мечту.

— Вспоминая конфликт с Ларисой Долиной и Валей Карнавал, — на чьей вы стороне? Вы профессиональный спортсмен, а Валю артистка обвинила в неумении петь из-за отсутствия образования.

— Валя сейчас в тренде — как в блогинге, так и в музыке. Я не считаю, что ей нужно переставать петь, если у нее большая аудитория, которая ее любит и ждет новых песен. Да, она неидеально поет, но занимается вокалом и прогрессирует. При всем уважении к Ларисе Долиной, я с ней не согласен. Сейчас совершенно другое время. К сожалению, вокальные данные уже не так важны.

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