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«Хотели быть политкорректными, а получился «Двач»

Журнал The Lancet назвал женщин «телами с вагинами» и вызвал скандал

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Depositphotos/The Lancet
Медицинский журнал The Lancet назвал женщин «тела с вагинами» на обложке последнего номера, посвященного табу вокруг менструации. В сети автора статьи обвинили в ненависти к женщинам, а несколько ученых уже отказались сотрудничать с изданием. Феминистка Лиза Лазерсон в разговоре с «Газетой.Ru» предположила, что политкорректность журнала на этот раз сыграла с ним злую шутку.

Новый номер The Lancet вышел с цитатой «Анатомию и физиологию тел с вагинами всегда упускают из вида» на обложке. В статье автор рассказывает о том, как выставки в недавно закрывшемся Музее вагины в Лондоне помогали преодолевать стигму на тему менструации.

По мнению феминистки и режиссерки Лизы Лазерсон, журналист хотел избежать обвинений в трансфобии (поскольку менструация бывает не только у женщин, но и у трансмужчин), но подобрал очень неудачное словосочетание — «тела с вагинами».

«Возможно, редакторы уважаемого научного журнала Lancet хотели быть политкорректными, используя выражение «тела с вагинами», а получилось как в женоненавистнических статьях двачеров (анонимный форум — прим. «Газеты.Ru»). Вот это поворот,» — сказала Лазерсон «Газете.Ru».

На момент написания заметки публикация журнала в Twitter успела собрать около 900 лайков — и более 6 тысяч комментариев. Самые популярные из них содержат критику в адрес издания.

«Как вы можете использовать дегуманизирующий термин «тела с вагинами», когда есть слова «женщина» и «женский»?»

«Вы провалили войну против стигматизации менструации. Более того, вы усугубили женоненавистничество, стерев слово «женщины». Под «телами с вагинами» могут подразумеваться коровы и кобылы. Перестаньте обесчеловечивать нас».

«Менструальный стыд ничто по сравнению со стыдом говорить слово «женщина».

«А мужчин вы называете «телами с пенисами»? Ну конечно же нет. Вы используете унизительные термины только по отношению к женщинам, потому что вы женоненавистники. Оставьте себе фальшивое беспокойство о женщинах. Вы его поддерживаете, вы его увековечиваете».

Одна из пользовательниц потребовала от The Lancet извиниться перед читателями за формулировку, обратив внимание на то, что в статье отдается предпочтение трансперсонам.

https://twitter.com/MiraDreams/status/1441514394223996930?s=20

«Они использовали эту крайне оскорбительную фразу, потому что отдали предпочтения трансгендерам над женщинами, выражая таким образом уважение к первым. Это совершенно неприемлемо. Они должны извиниться».

«Нельзя быть «инклюзивным», исключая женщин».

Тем временем двое ученых заявили, что больше не будут сотрудничать с The Lancet после этого материала.

«Написал в The Lancet, чтобы они убрали меня из списка рецензентов, прекратили мою подписку и никогда не связывались со мной по какому-либо поводу», — заявил в Twitter Дэвид Кертис, врач-психиатр на пенсии и почетный профессор генетики Университетского колледжа Лондона.

Несмотря на огромное количество критики, у журнала нашлись и защитники. По их мнению, использование термина «тело с вагиной» способствует инклюзивности в языке.

«Это потому, что трансгендеры существуют и имеют вагины с месячными, о которых вы, TERF [«Исключающий транс-людей радикальный феминизм» — прим. «Газеты.Ru»], никогда не вспоминаете. Вы не жертва в данной ситуации. Это у вас в голове».

«Спасибо за использование инклюзивного языка. Это очень необходимо в системе здравоохранения сейчас, учитывая барьеры, с которыми сталкиваются небинарные люди».

The Lancet пока никак не комментировал реакцию в соцсетях, пост еще не удален.

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