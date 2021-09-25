Журнал The Lancet назвал женщин «телами с вагинами» и вызвал скандал

Медицинский журнал The Lancet назвал женщин «тела с вагинами» на обложке последнего номера, посвященного табу вокруг менструации. В сети автора статьи обвинили в ненависти к женщинам, а несколько ученых уже отказались сотрудничать с изданием. Феминистка Лиза Лазерсон в разговоре с «Газетой.Ru» предположила, что политкорректность журнала на этот раз сыграла с ним злую шутку.

Новый номер The Lancet вышел с цитатой «Анатомию и физиологию тел с вагинами всегда упускают из вида» на обложке. В статье автор рассказывает о том, как выставки в недавно закрывшемся Музее вагины в Лондоне помогали преодолевать стигму на тему менструации.

По мнению феминистки и режиссерки Лизы Лазерсон, журналист хотел избежать обвинений в трансфобии (поскольку менструация бывает не только у женщин, но и у трансмужчин), но подобрал очень неудачное словосочетание — «тела с вагинами».

«Возможно, редакторы уважаемого научного журнала Lancet хотели быть политкорректными, используя выражение «тела с вагинами», а получилось как в женоненавистнических статьях двачеров (анонимный форум — прим. «Газеты.Ru»). Вот это поворот,» — сказала Лазерсон «Газете.Ru».

На момент написания заметки публикация журнала в Twitter успела собрать около 900 лайков — и более 6 тысяч комментариев. Самые популярные из них содержат критику в адрес издания.

How do you end up using a dehumanising term like 'bodies with vaginas' when the words 'women' and 'female' exist? — chunkymunky (@vicbriz) September 24, 2021

«Как вы можете использовать дегуманизирующий термин «тела с вагинами», когда есть слова «женщина» и «женский»?»

You've failed to combat the stigma of menstruation. In fact, you've added to the misogyny by erasing the word women. 'Bodies with vaginas' could refer to cows, mares or sows. Stop dehumanising us. — Katy W (@KatyDidKatyDnt) September 24, 2021

«Вы провалили войну против стигматизации менструации. Более того, вы усугубили женоненавистничество, стерев слово «женщины». Под «телами с вагинами» могут подразумеваться коровы и кобылы. Перестаньте обесчеловечивать нас».

Menstrual shame is nothing compared to the shame of saying the word 'woman' apparently. — Al Gorithm Mump (@MumpGorithm) September 24, 2021

«Менструальный стыд ничто по сравнению со стыдом говорить слово «женщина».

«А мужчин вы называете «телами с пенисами»? Ну конечно же нет. Вы используете унизительные термины только по отношению к женщинам, потому что вы женоненавистники. Оставьте себе фальшивое беспокойство о женщинах. Вы его поддерживаете, вы его увековечиваете».

Одна из пользовательниц потребовала от The Lancet извиниться перед читателями за формулировку, обратив внимание на то, что в статье отдается предпочтение трансперсонам.

https://twitter.com/MiraDreams/status/1441514394223996930?s=20

«Они использовали эту крайне оскорбительную фразу, потому что отдали предпочтения трансгендерам над женщинами, выражая таким образом уважение к первым. Это совершенно неприемлемо. Они должны извиниться».

1. You can't be "inclusive" by excluding women

2. Trans-men are objectively women, if you think differently, you are factually wrong

3. It's not a vocal minority, Progress Magazine asked its readers if you can choose your gender. 85% said "no". — understandsthestandingorders (@graham_hound1) September 25, 2021

«Нельзя быть «инклюзивным», исключая женщин».

Тем временем двое ученых заявили, что больше не будут сотрудничать с The Lancet после этого материала.

«Написал в The Lancet, чтобы они убрали меня из списка рецензентов, прекратили мою подписку и никогда не связывались со мной по какому-либо поводу», — заявил в Twitter Дэвид Кертис, врач-психиатр на пенсии и почетный профессор генетики Университетского колледжа Лондона.

Несмотря на огромное количество критики, у журнала нашлись и защитники. По их мнению, использование термина «тело с вагиной» способствует инклюзивности в языке.

«Это потому, что трансгендеры существуют и имеют вагины с месячными, о которых вы, TERF [«Исключающий транс-людей радикальный феминизм» — прим. «Газеты.Ru»], никогда не вспоминаете. Вы не жертва в данной ситуации. Это у вас в голове».

Or is it because of transmen existing and having vaginas and periods which you TERFS never seem to remember. Stop playing victim in a situation entirely in your own head. — Sophie (@owl_halliday) September 25, 2021

«Спасибо за использование инклюзивного языка. Это очень необходимо в системе здравоохранения сейчас, учитывая барьеры, с которыми сталкиваются небинарные люди».

Thank you for using inclusive language, this is much needed in the healthcare sector given the barriers trans men and some non-binary people have to accessing care. As with all progress there is push back from a vocal minority but please weather the storm. — The Better Rosie (@halford_rosie) September 25, 2021

The Lancet пока никак не комментировал реакцию в соцсетях, пост еще не удален.