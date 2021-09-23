Как автор Гринча попал под культуру отмены спустя 30 лет после смерти

30 лет назад не стало Доктора Сьюза — детского писателя, сочинившего сказку «Как Гринч украл Рождество». Его книги переведены на десятки языков, а сам автор продолжает зарабатывать даже после смерти, оказываясь в списках Forbes. В 2021 году Доктор Сьюз попал под «культуру отмены» из-за расизма в детских произведениях. Переводчик мультфильмов по сказкам Доктора Сьюза Илья Рознер объяснил «Газете.Ru», почему считает обвинения писателя глупостью.

Американский писатель и мультипликатор Доктор Сьюз (настоящее имя — Теодор Гейзель) обрел всемирную известность благодаря сказке «Как Гринч украл Рождество» (1957). Другими популярными книгами автора стали «Кот в шляпе», «Хортон высиживает яйцо», «Лоракс», «Хроника бутербродной войны» и «Хортон слышит ктошку». За «полувековой вклад в образование и развитие американских детей и их родителей» Гейзель получил Пулитцеровскую премию (1984). Малоизвестные мультфильмы о Гринче «Хэллоуин — ночь Гринча» (1978) и «Гринч против Кота в Шляпе» (1982), написанные по сценарию писателя, были отмечены премиями «Эмми».

В 2020 году Доктор Сьюз стал вторым в рейтинге умерших знаменитостей с самыми высокими доходами по версии Forbes (первое место занял умерший в 2009-м Майкл Джексон). Согласно изданию, его посмертный заработок составил $33 млн до вычета налогов. Память писателя увековечена в премии Американской библиотечной ассоциации «Награда Гейзеля», а День чтения в США отмечается в день его рождения — 2 марта.

Однако в 2021 году с развитием движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») Сьюза обвинили в расизме в шести детских книгах. В основном под прицелом правозащитников оказались «оскорбительные изображения» — например, босоногих темнокожих, одетых в соломенные юбки. Также признаки расизма заметили в иллюстрации с желтокожим человеком из Азии в конической шляпе с палочками для риса и тарелкой в руках. В день рождения Доктора Сьюза — 2 марта 2021 года — издательство «Dr. Seuss Enterprises» заявило об отказе публиковать некоторые произведения писателя.

«Эти книги изображают людей обидным и неправильным образом, — говорится в сообщении издательства. — «Dr. Seuss Enterprises» прислушалось к отзывам нашей аудитории, включая учителей, ученых и специалистов в данной области».

В частности, издательство больше не будет публиковать шесть книг автора — «А если подумать, я видел это на Малбери-стрит», «Суперомлет», «Бассейн Макэллигота», «За зебру!», «Если бы у меня был собственный зоопарк» и «Кошачья викторина». Например, в сказке «Если бы у меня был собственный зоопарк» есть строчки: «В горах Дунь-да-Плюнь, что блестят, как алмазы, // Где жители все, как одни, косоглазы, // Поймаю пушистую птицу-Дрофицу, Которая ест лишь горчицу с корицей».

close 100% Обложка книги доктора Сьюза «А если подумать, я видел это на Малбери-стрит» Steven Senne/AP

Крупные интернет-магазины, включая eBay, поддержали эту идею и прекратили продажу этих книг. Кроме того, в сказках Гейзеля были выявлены десятки персонажей, представляющих этнические меньшинства, которые имели «характеристики, соответствующие определению ориентализма» — то есть, стереотипное и оскорбительное изображение Азии.

Переводчик мультфильмов по произведениям писателя Илья Рознер заявил «Газете.Ru», что не встречал в его творчестве оскорбительных и расистских изображений.

«О данном скандале я слышал и со «спорными» изображениями уже успел ознакомиться, — сказал Рознер. — Стереотипные изображения представителей различных национальностей были вполне присущи тому времени. Они встречались как в литературе, так и в мультипликации и кино».

По словам собеседника, он не удивлен запрету нескольких работ Гейзеля, поскольку «охота на ведьм и культура отмены добираются до всех».

«Как по мне, называть Сьюза расистом» было бы просто глупо, ведь он посвятил не одно свое произведение теме нетерпимости. В частности «Хроника бутербродной войны» и «Сничи» — напрямую об этом», — поделился Рознер.

В сказке «Хроника бутербродной войны» повествуется о персонажах под названиями Юки и Зуки. Они живут по две стороны стены и мажут масло на хлеб по-разному: одни — на верхнюю часть куска, другие — на нижнюю. Это служит поводом для их непримиримого соперничества и создания оружия — колючек, рогаточной машины и «бомбоопасных» жуков. В конце два представителя враждующих племен решают отложить оружие и посмотреть друг другу в глаза.

Произведение «Сничи» является сатирой на расовую и культурную дискриминацию, в частности, на антисемитизм. Герои сказки — похожие на птиц существа, у одних из которых есть звезды на животе, а у других — нет. Персонажи со звездами считают себя элитой и унижают других. Однажды к ним приезжает делец, который предлагает за $3 нарисовать звезду. Эта услуга становится популярной. Герои, изначально имевшие звезды, начинают возмущаться, что это негативно влияет на их статус. Тогда делец внушает им, что звезды нынче не в моде, и предлагает воспользоваться машиной, которая их стирает, — уже за $10. Сничи бегают от одной машины к другой и в конце концов путаются, кто есть кто. Беготня заканчивается, когда персонажи остаются без денег и оказываются в одинаковом положении. В итоге Сничи понимают, что наличие или отсутствие звезды не имеет никакого значения. В 1989 году сказка «Сничи» была экранизирована советским режиссером Алексеем Караевым.

Теодор Гейзель родился 2 марта 1904 года и за свою карьеру опубликовал около 60 книг. Он начал писать и иллюстрировать детские книги в 1930-х годах, во время войны работал политическим карикатуристом в газетах и снимал пропагандистские фильмы, а затем снова начал писать для детей.

Сюжеты сказок Доктора Сьюза отличаются необычными существами, метафорами, каламбурами, выдуманными словами, веселыми рифмами и авторскими иллюстрациями. Писатель мастерски внедряет сюрреалистический мир в реальный, и его персонажи живут в обычном городе.

Многие произведения Гейзеля были экранизированы. Первый мультфильм о Гринче появился в 1966 году, а привычный нам «Похититель рождества» вышел уже через девять лет после смерти автора — в 2000-м. Впоследствии по этой сказке были созданы одноименный бродвейский мюзикл (2006) и анимационный фильм «Гринч» (2018). Также существуют множество короткометражных мультфильмов о зеленом монстре, снятых по сценарию Доктора Сьюза. В 1990-х его жена Одри Гейзель основала издательство «Dr. Seuss Enterprises», которое занимается выпуском книг, продажей прав на произведения и созданием лицензионной продукции.