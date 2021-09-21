Певцов, Попов и Майданов — об инициативах, которые они будут продвигать в Госдуме

В состав Госдумы VIII созыва попали, помимо профессиональных политиков, артисты и телеведущие, включая Дмитрия Певцова, Дениса Майданова, Евгения Попова и Анатолия Вассермана. Они рассказали «Газете.Ru», какие задачи ставят перед собой в качестве новоизбранных депутатов.

Дмитрий Певцов, актер — защита русского языка, остановка пенсионной реформы, работа с мигрантами

Набрал 38,23% голосов в Медведковском одномандатном округе Москвы, самовыдвиженец

close 100% Актер театра и кино Дмитрий Певцов Артем Сизов/«Газета.Ru»

«Мои программные принципы работы в Думе — остановка пенсионной реформы, ограничение и регулирование в отношении мигрантов, работа по наказам жителей округа, защита русского языка и русской культуры.

Тургенев говорил: «Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас». Но, к сожалению, сейчас идет бездумное и бессмысленное заимствование из примитивного компьютерного английского языка. Наши школьники нередко не могут перевести на русский язык значение заимствованных слов, которыми они пользуются. Из учебных заведений выходят безграмотные, нетворческие, не умеющие формулировать свои мысли молодые люди.

Болонская система образования делает из наших детей и внуков «цифровых дебилов», лишенных при этом морального иммунитета. Случай в Перми [с нападением на школу] — явное тому доказательство.

Также, думаю, пора и необходимо вернуться к долгосрочному планированию в экономике. Не может такая большая, экономически развитая страна развиваться без долгосрочных планов.

Деятельность в Госдуме совмещать буду и творческой, и с педагогической работой».

Евгений Попов, телеведущий — улучшение коммуникации между властью и народом, индексация пенсий, борьба с нарушителями ПДД

Набрал 35,17% голосов в Кунцевском одномандатном округе Москвы, баллотировался от «Единой России»

close 100% Евгений Попов РИА «Новости»

«Для начала я должен защитить свои результаты — то есть более 80 тыс. голосов, которые отдали за меня жители Западного округа Москвы. Очевидно, что сейчас их пытаются отнять, признать недействительными.

Что касается задач в Государственной думе, то прежде всего это коммуникация между властью и народом. Я буду следить за тем, чтобы постановления и законы принимались в интересах людей, учитывали их требования. Ведь зачастую чиновники пишут постановления и законы, основываясь на своих представлениях, не имеющих отношения к реальности. Хочу, чтобы эта практика прекратилась.

Если же говорить о больших проектах, то моя самая главная задача — возврат индексации пенсий работающим пенсионерам. Это вопиющая несправедливость, которую пора прекращать. Деньги у страны есть, так что надо индексировать пенсию работающим пенсионерам.

Кроме того, есть очень много проектов, связанных с Москвой. Хочу, чтобы негодяи, которые закрывают номера на автомобилях и нарушают правила, несли ответственность. Буду выступать за эвакуацию таких машин и большие штрафы. Также важно добиться исполнения закона, запрещающего такси парковаться во дворах, устраивать там «складирование» автомобилей. Сейчас, например, автомобиль может стоять во дворе годами — и его невозможно эвакуировать. Здесь тоже необходимо принимать меры.

Я хотел бы продолжить свою журналистскую деятельность. Занимаюсь журналистикой уже без малого 30 лет и добился, как мне кажется, больших результатов в этой работе. Но, подчеркиваю, я простой репортер. Решать не мне. Я бы хотел, но решать не мне».

Денис Майданов, певец — трудоустройство молодежи и сохранение памятников

Набрал 40,39% голосов в Одинцовском одномандатном округе Подмосковья, баллотировался от «Единой России»

close 100% Певец Денис Майданов Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

«На прошедшем в августе съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин поставил важный приоритет — молодежная занятость. Президент поручил рекомендовать партии оказать содействие правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов страны в реализации разрабатываемой программы поддержки занятости молодежи, программ развития рынков труда в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы или медленной динамикой восстановления занятости, а также региональных программ сопровождения инвалидов при трудоустройстве.

Одной из платформ для выполнения данного поручения станет программа «Трудоустройство подростков».

Мы опросили более 10 тыс. подростков и выяснили, что 76% из них хотят работать. Речь идет об их работе в каникулярное и свободное от учебы время. Спрос на работу со стороны подростков сильно вырос в период пандемии, когда состояние многих семей упало, в связи с чем многие ребята 14-18 лет высказали желание подрабатывать и помогать своим семьям. Они хотят иметь деньги не только на кино или мороженое.

Согласно нашему второму опросу, около 60% работодателей готовы предоставлять работу молодежи, но сталкиваются с отсутствием господдержки, с множеством организационных сложностей, юридических ограничений. То есть схема не работает: одним нужна работа, другие готовы ее предоставить, но, к сожалению, встретиться стороны не могут. Сделаем так, чтобы у них это получилось.

Для реализации этой программы мы разработали несколько решений. Первое: создание единой базы проверенных вакансий для подростков по всей стране. Она должна включать не только вакансии, но и образовательный и профориентационный контент, а также психологическую и юридическую поддержку. Разумеется, бесплатную. Второе: оптимизация и совершенствование законодательства в части регулирования трудовой деятельности несовершеннолетних. Мы должны создать условия, которые позволят работодателям не иметь проблем, а молодому поколению — получить желаемое. Третье: субсидирование работодателя, то есть компенсация его затрат на трудоустройство, обучение подростка и так далее. Это будет один из первых законопроектов, с которым мы начнем работать.

В ходе решения главного вопроса мы получаем еще один плюс: забираем молодых людей с улицы. Потому что 14-18 лет — достаточно проблемный возраст, когда молодежь максимально подвержена влиянию деструктива, если не занята. Кроме того, может быть, косвенно, мы здесь будем участвовать в улучшении демографии страны. Ведь подростки рано или поздно становятся молодежью, которая должна вступать в брак и заводить детей. А без стабильной работы, к сожалению, молодые люди не торопятся принимать участие в этих процессах.

Как представитель культуры я также не могу не сказать об огромном количестве памятников культурного наследия, которые расположены по всей стране и которые нуждаются в реконструкции и сохранении. Здесь необходима корректировка законов, которые позволят не только государству участвовать в восстановлении этих памятников, но и частному инвестору станет интересно.

Заканчивать полностью музыкальную карьеру в связи с успехом на выборах было бы предательством по отношению к моей многотысячной аудитории по всей стране, да и к самому себе — 30 лет карьеры выбросить на свалку было бы неправильно. Кроме того, многие мои песни носят патриотический и социальный характер, что является важным культурным вкладом в идеологическую повестку страны.

Я готов к тому, что работы станет больше. Работа в Госдуме – ответственный пост, он не потерпит моего отсутствия в связи с концертной деятельностью. Для выездных концертов по стране у меня остаются пятница и суббота. В этом плане у меня есть замечательный пример — Иосиф Кобзон. Он прекрасно справлялся и с обязанностями в Государственной Думе, и творческую индустрию не бросил. Это серьезная личность в нашей истории, большой для меня пример и ориентир.

Анатолий Вассерман, телеведущий — исправление ошибок либералов

Набрал 33,66% голосов в Преображенском одномандатном округе Москвы, самовыдвиженец

close 100% Анатолий Вассерман Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«Моя главная задача — полностью компенсировать ущерб, причиненный тоталитарной сектой «либералы». Ущерб, причиненный в том числе и мной самим за те годы, что я разделял идеи этой секты. У меня было очень много публикаций, в которых я анализирую, в чем заключаются ошибки теорий, используемых этой сектой. И, соответственно, в чем заключаются ошибки законодательных и управленческих решений, осуществленных на основе этих теорий. На данный момент у меня есть программа изменений в законах, нацеленных на то, чтобы устранить эти ошибки.

Мне уже почти десять лет назад удалось доказать, что вера в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество гарантировано приводит к рекомендациям, несовместимым с жизнью. Соответственно, я считаю необходимым изменить очень многие наши законы, поскольку в очень многих законах есть следы когтей и копыт этой секты.

Кроме того, в работе будет всякая текучка, связанная с делами округа, где меня избрали. Я уже убедился, что большая часть проблем округа так или иначе связана с недостатком законов, то есть буду в первую очередь не изыскивать способы исправления конкретных проблем, а менять законы, порождающие эти проблемы.

Если будут приглашать, продолжу выступать в «Своей игре» в после победы на выборах. Но не уверен, что пригласят: у меня, к сожалению, в последние годы заметно ухудшилась скорость реакции. Поэтому и мои результаты в телевизионной версии «Своей игры», где важна реакция, заметно ухудшились».