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Культура

«Чебурашка попытается понять, что он за животное»

Режиссер рассказал сюжет игрового фильма про Чебурашку

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Игорь Гневашев/Global Look Press
Стартовали съемки полнометражного фильма о Чебурашке по мотивам книг Эдуарда Успенского. По сюжету необычный пушистый зверек попадает в мир людей, где пытается понять, кто он, и обрести семью. Сценарист и режиссер проекта Дмитрий Дьяченко рассказал «Газете.Ru», о чем эта история и почему она будет одинаково интересна взрослым и детям.

Новый фильм затронет тему семейных ценностей и поиска себя, рассказал «Газете.Ru» режиссер Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний Богатырь»):

«В центре повествования — история Чебурашки и Гены. Поскольку Гена у нас не крокодил, а человек, то будут одна большая история Гены и история Чебурашки, которые переплетаются. Чебурашка будет искать семью и пытаться понять, кто он, что он за животное, потому что он этого не знает, а узнать о себе ему очень интересно. По сути, Гена тоже одинокий и без семьи».

Дьяченко уточнил, что отношения Гены и Чебурашки будут близки к книжному оригиналу. Однако действие фильма происходит не в годы СССР, а в настоящее время: «Будут все те же персонажи Успенского, но в образе людей». Постановщик добавил, что сама история отчасти перекликается с его фэнтези-франшизой «Последний богатырь».

Дьяченко убежден, что история о «странной игрушке безымянной» вызовет симпатию не только у тех, кто вырос в советскую эпоху, но и у современников:

«Это история о поиске семьи, друзей, но скорее, это глубокая история о родителях и детях, история о прощении. Я уверен, что этот фильм будет интересен и детям, и взрослым, особенно тем, кто жил в Советском Союзе, вырос с оригинальным мультфильмом про Чебурашку. Этот фильм — дань памяти нашему детству, нашим родителям, ушедшей эпохе».

Согласно задумке, Чебурашка будет единственным мультипликационным персонажем в фильме: его аниматронную модель оживят при помощи компьютерных технологий, а голос ему подарит актриса Ольга Кузьмина.

Роли других героев сказочной повести «Крокодил Гена и его друзья» Эдуарда Успенского исполнят настоящие актеры. Крокодила Гену воплотит на экране Сергей Гармаш, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Союзмультфильма».

Также в фильме сыграют Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков и Софья Зайка.

Команда приступила к съемкам ленты в Сочи. По сюжету Чебурашка — «не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверь с добрым сердцем», который живет в апельсиновой роще в далекой стране. Удивительным образом он оказывается среди людей в приморском городе, где встречает необщительного старика, немого маленького мальчика и его маму, которая варит самый вкусный шоколад. Кроме того, на пути у Чебурашки встанет женщина, которая захочет подарить его своей внучке.

Помимо морской набережной и курортного санатория им. Орджоникидзе в Сочи, съемки ленты про Чебурашку пройдут в Пятигорске и Кисловодске.

В 2020 году в Японии выпустили анимационную короткометражку «Чебурашка: Новый друг». Мультфильм рассказывает о первой встрече героев: Гена находит странное животное в ящике с апельсинами и называет его Чебурашкой. Чтобы стать популярными у гостей зоопарка, они начинают переодеваться в разных животных — панд, пингвинов и кроликов.

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