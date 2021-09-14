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Культура

«Провокация для разделения людей»: спектакль с Ахеджаковой вернули на сцену

В «Современнике» рассказали о судьбе спектакля, возмутившего «Офицеров России»

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Сергей Карпухин/ТАСС
Театр «Современник» вернул в программу скандальный спектакль «Первый хлеб», ранее обвиненный в оскорблении ветеранов. В комментарии «Газете.Ru» исполнительница главной роли Лия Ахеджакова заявила, что ее пока «не поставили в известность» о возвращении постановки, а председатель движения «Ветераны России», требовавший из-за «Первого хлеба» смены руководства театра, заявил о необходимости переработки сценария перед следующим показом.

Постановка «Первый хлеб» с актрисой Лией Ахеджаковой в главной роли вернулась в афишу театра «Современник». Согласно официальному сайту учреждения, ближайшие показы спектакля состоятся 3 и 4 октября. Исполнительница главной роли Лия Ахеджакова отказалась комментировать «Газете.Ru» возвращение пьесы, сославшись на неосведомленность.

«Не буду отвечать, потому что ничего конкретно не знаю. Меня не поставили в известность», — заявила она.

При этом, как заверили в театре ТАСС, постановка якобы никогда и не снималась с репертуара.

«Театр работает по своим законам. Спектакль «Первый хлеб» не снимался с репертуара. Его очередные показы состоятся после открытия нового сезона 3 и 4 октября. Билеты на эту постановку в продаже с конца августа», — подчеркнули в учреждении.

Информация о снятии «Первого хлеба» с показа появилась в СМИ в конце августа. Тогда портал News.ru, ссылаясь на кассы театра, сообщил, что спектакль точно не будет показан в октябре из-за «скандальных отзывов».

Премьера постановки режиссера Бениамина Коца и драматурга Рината Ташимова состоялась 19 июля 2021 года. Вскоре после этого на пьесу пожаловалась организация «Офицеры России», посчитав, что спектакль оскорбляет ветеранов. Жалобы общественников были направлены в Генпрокуратуру и мэрию Москвы. В свою очередь представители движения «Ветераны России» тогда требовали увольнения худрука «Современника» Виктора Рыжакова.

Комментируя скорее возвращение «Первого хлеба» на сцену, председатель движения Ильдар Резяпов заявил о недопустимости показа спектакля в первоначальном виде:

«Мы выступали категорически против спектакля, выдвинули много претензий руководителю театра Виктору Рыжакову — чтобы он освободил свою должность. Считаем, что все действия, связанные с постановкой, делаются намеренно. Это провокация для разделения людей. Возвращать спектакль нельзя. Либо же театр должен проработать сценарий».

По мнению Резяпова, государственный театр в своих спектаклях не имеет права оскорблять ветеранов и пропагандировать однополые отношения.

«Современник» получает государственное финансирование. Поэтому мы выступали с инициативой о проверке финансовой деятельности театра, — добавил он. — Мы против оскорбления ветеранов войны и распространения тематики ЛГБТ. Учитывая основные моменты, мы не против постановки, но не хотелось бы, чтобы в публичной сфере также присутствовала нецензурная лексика. Можно ведь обойтись без этого — это же культура, театр. Подготовьте спектакль без провокаций».

В центре сюжета «Первого хлеба» — потерянные молодые люди, которые идут на войну, не зная, чем еще заняться в жизни. Особое возмущение общественников вызвал монолог героини Ахеджаковой, в котором она якобы оскорбляет чувства ветеранов. Кроме того, постановку обвиняли в «чрезмерном использовании ненормативной лексики» и «неприкрытой пропаганде однополой любви».

Сама Ахеджакова связывала травлю пьесы с нежеланием некоторых лиц видеть худруком «Современника» Рыжакова.

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