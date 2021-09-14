Пашаев и Добровинский — о возможном сокращении срока Ефремова по кассации

15 сентября состоится рассмотрение кассационной жалобы Михаила Ефремова на приговор. Накануне заседания представитель потерпевших Александр Добровинский и бывший адвокат артиста Эльман Пашаев поделились с «Газетой.Ru» своими ожиданиями от решения суда, оценив шансы на сокращение срока как маловероятные. В свою очередь защитник Ефремова Петр Хархорин подтвердил, что осужденный выступит в суде по видеосвязи.

Во Втором кассационном суде общей юрисдикции 15 сентября будет рассматриваться жалоба Михаила Ефремова на приговор. Артист, осужденный на 7,5 года тюрьмы за смертельное ДТП, надеется уменьшить срок или добиться перевода в колонию-поселение. Адвокат Ефремова Петр Хархорин рассказал «Газете.Ru», что его подзащитный будет участвовать в заседании посредством видеосвязи. По словам защитника, артист чувствует себя лучше после перенесенного в августе отека Квинке.

«У Ефремова все нормально, я сегодня был у него, только что вышел. Не буду отвечать на вопрос, о чем мы говорили. Да, он будет выступать по видеосвязи из колонии», — сказал Хархорин.

Представитель потерпевших Александр Добровинский, который также будет участвовать в заседании, усомнился в благоприятном для Ефремова решении суда. По его мнению, у артиста недостаточно оснований для перевода в колонию-поселение или уменьшения срока.

«Конечно, суд может посмотреть на это дело по-другому, но я не вижу оснований [для смягчения приговора]», — сказал Добровинский.

Он добавил, что постоянно общается с родственниками погибшего в ДТП курьера-водителя Сергея Захарова. Согласно Добровинскому, они чувствуют себя морально раздавленными из-за потери близкого человека, но готовы к любому решению суда.

«Родственникам погибшего никогда не было важно максимально жесткое наказание для Ефремова — они всегда говорили, что примут любое решение суда», — подчеркнул Добровинский.

О низких шансах Ефремова на смягчение приговора также заявил его бывший адвокат Эльман Пашаев. Он обвинил нынешних защитников артиста — Хархорина и Романа Филиппова — в неправильном составлении кассационной жалобы. Юрист назвал ее «безграмотной, необоснованной и немотивированной».

«Возможно, у Ефремова и были бы шансы, но не с такой кассационной жалобой. С этой кассационной жалобой можно было бы ребятам в детском саду что-то рассказывать, чтобы они поверили, — заявил Пашаев.

— На какие факты они ссылаются — что Захаров не был пристегнутым? Технические эксперты и судмедэксперты в суде первой инстанции установили, что он был пристегнут. Было понятно, какие дополнительные повреждения он получил бы, если бы не был пристегнут. Если бы он [Хархорин] изучал материалы уголовного дела, он это увидел бы».

По словам юриста, он нашел копию кассационной жалобы в интернете и ознакомился с ней. Также Пашаев поделился эмоциями от прочтения одного из интервью с Хархориным.

«Это просто без слез не прочтешь. Человек даже не знает, что через треть срока нельзя выйти по УДО, это тяжкий состав преступления. По любому он половину срока должен отбыть. А треть — это принудительные работы, не УДО. Если адвокат не может этого отличить, я даже не знаю, как комментировать дальше», — сказал Пашаев.

Ранее Хархорин рассказал об аллергии, которой Ефремов страдал в августе. По его словам, у артиста был отек Квинке, который мешал ему дышать и передвигаться.

«Михаил намучился с сезонной аллергией: был отек Квинке, сил не было даже подняться на второй этаж. Но в колонии хорошая медчасть и врачи, он получает все необходимые лекарства», — заверил он.

8 июля 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Захаров. Через несколько месяцев Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 года колонии. Артист отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.