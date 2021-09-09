«Пусть Певцов попробует себя в стендапе»

Актер Дмитрий Певцов предложил создать в России специальную комиссию по цензурированию произведений искусства, включая фильмы и спектакли. «Газета.Ru» узнала у деятелей культуры, что они думают об этой инициативе.

Владимир Познер, журналист

Есть конституционная статья, которая запрещает цензуру, но господин Певцов имеет право на свое мнение. Если встанет вопрос об изменении Конституции, то тогда и будем разговаривать. Я в данном случае поддерживаю Конституцию и считают, что любая цензура — это вещь, не приводящая ни к чему хорошему.

Елена Драпеко, первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре и актриса

В свое время Станислав Говорухин, будучи депутатом Государственной Думы, вместе со своими коллегами разработал закон о Высшем совете по нравственности в Российской Федерации. Он предполагал предварительную оценку того, что производят в информационном пространстве, специальной комиссией.

Такие комиссии существуют и в мире. В Америке их две: федеральная и общественная. Они в состоянии накладывать штрафы до $300 тыс. за богохульство и оскорбление нравственности. В Италии — по требованию родителей — создана комиссия, целью которой является защита нравственности несовершеннолетних. На Украине тоже работал Высший совет по нравственности, но не знаю, работает ли сейчас. То есть такая практика уже существует.

Считаю, что такой совет вполне возможен и в России. Он должен быть оформлен законодательно, но речь идет не о цензуре, а оценке того, что происходит в публичном пространстве. Это касается театра, СМИ — телевидения и интернета. Инициативу Певцова в такой форме я бы поддержала.

В совет по нравственности, безусловно, должны входить видные деятели, уважаемые страной, у которых есть авторитет. Он должен рассматривать не все, что выходит на экраны и театральные сцены, а только спорные ситуации. Например, как фильм «Смерть Сталина». Когда возникают такие спорные ситуации, совет по нравственности должен будет подключаться — как Конституционный суд. Я надеюсь, что будущая Государственная Дума займется этим вопросом.

Александр Молочников, театральный режиссер

«Мне кажется, Певцов должен попробовать себя в стендапе, потому что для меня это забавно. Думаю, у него там будет успех. Я бы назвал этот стендап «Бандитский Петербург».

Владимир Бортко, режиссер и зампред комитета Госдумы по культуре

Я против всякой цензуры. Пускай пойдет в Сикстинскую капеллу и посмотрит на стенки. У нас есть две книжки, которые ему нужно прочесть. Одна из них — это Конституция, где цензура запрещена, а вторая — Уголовный кодекс, который нельзя нарушать. Этого достаточно.

Константин Бронзит, режиссер

Пускай вводят, мне уже все равно. Я уже так привык, что куда не повернешься — везде забор. Его раньше не было, а теперь стоит. Одним забором больше. Ну, пускай будет. Я устал от этих комментариев и дури этой, — все равно, Певцов это, или Тютькин, или Малипупкин. Пускай, да. Сегодня у Певцова такое настроение, что здесь можно сделать?»

Дмитрий Глуховский, писатель

«Думаю, что нужно в первую очередь от бесов ограждать лично Певцова. И дело это не цензоров, а наркологов»

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Ранее звезда «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал о своем видении развития культуры в стране. По мнению актера, государственный контроль в отношении кинематографа, театра и других форм искусства, являются необходимыми. Певцов также вспомнил советское прошлое, в котором не допускалось проявление «бесовщины».

«В советское время не мог выйти фильм, спектакль или выставка, которые были ниже пояса. Они могли быть максимум пошлыми или неталантливыми, но чтобы это было мерзко, грязно, чтобы это была открытая бесовщина, поношение человека и веры, такого быть не могло. Сейчас можно все, потому что художники, «я так вижу», — сказал актер. — У нас сейчас огромное количество безумных, бесовских проектов во всех областях культуры и искусства, которые несут огромный вред, в том числе будущим поколениям.

Согласно Певцову, регулировать произведения должна специальная комиссия. В ее состав он предложил включить представителей религиозных конфессий, профессиональных искусствоведов, актеров, режиссеров и юристов.