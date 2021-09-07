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Культура

«Пляски на костях»: потомки репрессированных потребовали отменить спектакль на мемориале

Режиссер спектакля на мемориале жертвам репрессий объяснила выбор места

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Потомки репрессированных обратились к мэру Екатеринбурга с просьбой отменить спектакль «Дело Филиппа Загурского», который проходит на территории мемориала жертвам репрессий. В письме они назвали происходящее «пляской на костях». О том, какой замысел был у режиссера постановки и почему были задеты чувства екатеринбуржцев — в материале «Газеты.Ru».

В коллективном обращении, оказавшемся в распоряжении редакции, упоминается, что проведение спектакля «Дело Филиппа Загурского» недопустимо в «святом месте» — на территории захоронений жертв репрессий. В особенности общественников возмутила натуралистичность некоторых элементов, которые они сочли опасными для психики. В частности, согласно письму, одни зрители «превращаются в следователей», другие — «в обвиняемых».

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, которому было адресовано обращение, рекомендовал перенести «спектакль на костях» с территории мемориала на другую площадку, добавив, что дал указания досконально изучить этот вопрос.

В свою очередь режиссер спектакля Ирина Лядова в разговоре с «Газетой.Ru» удивилась такому ажиотажу: «Мне кажется, здесь какая-то частная история, потому что такая реакция на спектакль — впервые за три года. У всех, кто сюда приезжал, есть личная рефлексия, но не было какого-то противления проекту».

Спектакль «Дело Филиппа Загурского» режиссер назвала образовательно-просветительским проектом. По ее словам, к нему всегда был интерес, в том числе со стороны учителей. Лядова подчеркнула, что в процессе разработки постановки участвовали как профессиональные специалисты, так и родственники жертв репрессий.

«Мы делали фокус-группу, в которую входили психологи и театральные критики. Вместе мы обсуждали моменты, в которых нам нужно быть аккуратнее, а где, напротив — не дорабатываем тему. На нашем спектакле были родственники репрессированных, и они даже работали у нас в качестве волонтеров», — добавила постановщица.

По замыслу Лядовой, место для иммерсивного спектакля выбрано неслучайно, поскольку в формате сайт-специфик место действия само по себе создает драматургию:

«Наша цель — найти новый язык. Говорить так, чтобы это не оставляло людей в стороне. Надо вывести их из зоны комфорта. Психологически к этому сложно подключиться, потому что мы далеки от этого времени. Цель — оставить неравнодушными. Те, кто приезжал к нам на экскурсию, были благодарны за такой опыт».

Она отметила, что это не первый опыт работы с исторической памятью — и никого насильно не принуждали к участию в программе спектакля:

«С людьми, которые к нам приезжают, мы проводим инструктаж, сразу предупреждаем о моментах дискомфорта, но они на это соглашаются. Мы предлагаем почитать дело, а за кого читать — это люди сами решают. Никаких переодеваний нет».

Лядова уточнила, что звуки стрельбы во время прогулки не были частью инсценировки, поскольку в этой местности располагается тир, а красная краска, якобы имитирующая следы крови на стволах деревьев, — осталась от биатлона (рядом находится стадион «Динамо»).

Спектакль «Дело Филиппа Загурского» посвящен памяти жертв сталинских репрессий 1930-50-х гг. По сюжету во время экскурсии по роще под звуки стрельбы зрители рассматривают фотографии погибших, которые висят на березах, измазанных красной краской. Затем после показа фильма начинается интерактивная часть. Участникам дают заполнить анкеты — почти идентичные тем, которые получали советские арестанты. Позднее они удаляются в тесную комнату допроса, где им предлагают разбиться на пары и зачитать приговор, представ в роли следователей и обвиняемых. Согласно дальнейшим инструкциям наставников, уже на улице происходит символическое бросание камня в яму, а затем — спуск в братскую могилу «глубиной в два человеческих роста, именно в такие закапывали трупы», говорится в репортаже Znak.

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