На 61-м году жизни скончался российский художник-сценограф Борис Краснов. Последние недели он провел в хосписе в состоянии комы, перед этим переболев коронавирусной инфекцией и перенеся инсульт. В разговоре с «Газетой.Ru» Валерий Сюткин назвал Краснова «планетой», а Лев Лещенко — «хорошим парнем, который любил анекдоты».

В возрасте 60 лет умер художник-сценограф Борис Краснов. Как сообщил адвокат продюсера Александр Добровинский, он ушел из жизни в ночь на 7 сентября.

Известно, что Краснов скончался в московском хосписе, куда его перевели в середине августа. До этого сценограф, согласно СМИ, переболел коронавирусной инфекцией и перенес инсульт, его частично парализовало. Впоследствии художник впал в кому. После попадания Краснова в хоспис Добровинский говорил 5-tv.ru, что «шансов на выздоровление у него нет».

Впервые инсульт случился у Краснова еще в 2011 году. Врачи тогда оценивали его состояние как критическое. Продюсеру была проведена сложная операция на головном мозге, после чего он уехал восстанавливаться за границу. Спустя десять лет сценограф перенес повторный инсульт.

close Алла Пугачева и Борис Краснов, 1998 год Борис Краснов демонстрирует спортивную форму, подаренную ему игроками и тренерами футбольной команды «Динамо», 2002 год Борис Краснов и модельер Валентин Юдашкин на праздновании 45-летия художника в зале торжеств «Форум Холл», 2006 год Борис Краснов на юбилее Валерия Сюткина, 2008 год Певица Алла Пугачева, дизайнер, дизайнер, сценограф Борис Краснов и телеведущий Максим Галкин на церемонии празднования юбилея Бориса Краснова, 2011 год Полную галерею можно посмореть

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Близкий друг Краснова Валерий Сюткин отметил его вклад в профессию, а также назвал смерть товарища «предсказуемой».

«Это был мой очень близкий друг, я его сильно любил. Сейчас нахожусь не в России, но надеюсь, что удастся приехать и попрощаться с Борей. К сожалению, его смерть предсказуема. С апреля он фактически не реагировал на окружающий мир, — сказал Сюткин. — Я был с ним и в радости, и в горе. Летал к нему с женой в Швейцарию, когда у него был первый инсульт. Мы дружили семьями. Будем всегда его помнить, потому что он был очень ярким человеком.

Очень многое сделал для концертных постановок, для профессии постановщика — Краснов эту профессию сделал публичной. Потому что художники творят за кадром, а Боря умел это преподносить. Он был человеком с потрясающим чувством юмора. Нам будет его очень не хватать».

По словам певца, Краснов мог прожить и дольше, однако не берег себя: «Это был человек-пароход. Любил работать — «горел» профессией в полном смысле этого слова. Думаю, он мог жить дольше, но абсолютно не берег себя. Всегда работал на полную, придумывал, продюсировал, рассказывал... Ну, очень энергичным человеком был. Краснов — это планета».

Сюткин и Краснов познакомились в 1991 году, когда делали юбилейный концерт группы «Браво» в Санкт-Петербурге.

«Я тогда прилетел в Питер, а Жанна [Агузарова, экс-участника коллектива] опоздала на репетицию. Боря всех участников концерта предупредил, что репетиция начнется в 17:00.

Когда мы пришли, он стоял в костюме и с цветами, ждал Жанну. Пока мы все репетировали, Боря смотрел на часы. Жанна опаздывала на 15-20 минут. Потом он увидел уборщицу и подарил цветы ей, сказав: «Это вам, вы профессионал». После этого он с Жанной толком не разговаривал.

С того момента мы с ним подружились. Впоследствии Боря показал мне Америку, он мне все рассказывал. Мы летали вместе по миру. Бывали в разных странах. 30 лет с ним дружили. Половину его жизни были очень близкими друзьями», — заключил Сюткин.

В свою очередь Лев Лещенко назвал Краснова «хорошим парнем, который любил анекдоты».

«Скорбим. Я знал его как прекрасного художника и потрясающего продюсера. Думаю, его работы останутся — как и память о нем. Жалко, когда уходят известные люди, — сказал народный артист «Газете.Ru». — Я с ним встречался, но никогда с ним не работал. Это был хороший парень, любил анекдоты, на анекдотах и встречались».

Борис Краснов родился 22 января 1961 года в Киеве. Он сотрудничал со многими звездами российской эстрады, в том числе — Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Иосифом Кобзоном и Филиппом Киркоровым. Краснов также работал на церемонии открытия Чемпионата мира по легкой атлетике в Греции в 1997 году и презентации Олимпиады в Сочи на сессии МОК в Гватемале.

Художник осуществил более 3,5 тыс. проектов за свою карьеру. Краснов был удостоен звания почетного члена Российской академии художеств и являлся членом Союза театральных деятелей России.