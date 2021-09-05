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Культура

Свадьба Моргенштерна, изгнание комика из России, Måneskin в Москве

Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю

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Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина

Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина

@ morgen_shtern/instagram.com
Признание «нежелательным» пребывание комика Идрака Мирзализаде в России из-за шутки, эпатажная свадьба рэпера Моргенштерна в стиле 90-х, снятие двух спектаклей Константина Богомолова с репертуара МХТ им. Чехова: «Газета.Ru» рассказывает о главных новостях кино, театра, музыки и шоу-бизнеса за прошедшую неделю.

МВД признало «нежелательным» пребывание Идрака Мирзализаде в России

Министерство внутренних дел России приняло решение о нежелательности нахождения на территории страны комика Идрака Мирзализаде, который является гражданином Белоруссии. Согласно пресс-службе ведомства, в своем публичном выступлении стендапер допустил выражения, которые «возбуждают ненависть и вражду в отношении людей русской национальности».

Поводом для разбирательства стала шутка об испачканном фекалиями матрасе в квартире русских квартиросъемщиков, которую Мирзализаде прочитал на шоу «Разгоны». Правоохранительные органы пообещали депортировать комика, если он откажется покинуть Россию самостоятельно. Коллеги и поклонники Идрака поддерживают его постами с хэштегом #идракневраг, записывают видеоролики и посвящают ему концерты.

В начале августа Мирзализаде отбыл 10 суток ареста по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). После освобождения он публично попросил прощения у всех, кого «задела ситуация».

Моргенштерн женился

Рэпер Алишер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина поженились 31 августа. Об этом они сообщили в Instagram.

Свадьба пары прошла в стиле 90-х. Рэпер показал в сторис украшенный шариками и плакатами подъезд, выкуп невесты и старый лимузин. Гостями мероприятия были Ксения Собчак, Настя Ивлеева, Slava Marlow, Даня Милохин, Александр Ревва и другие. Торжество проходило на теплоходе, который отправлялся от набережной Тараса Шевченко. Свадебный торт из конопляной муки весил 666 кг — тату этого числа набито на лице Моргенштерна. Ночью на теплоход пришли полицейские, которые, предположительно, искали запрещенные вещества. Согласно Telegram-каналу Life Shot, таблетки, которые аниматор раздавал гостям свадьбы под видом наркотиков, оказались обычными жевательными драже.

Юлию Пересильд и Клима Шипенко допустили к полету на МКС

Медицинская комиссия допустила экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко к полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

Съемочная группа полетит на МКС для работы над частью художественного фильма «Вызов». Полет состоится 5 октября на корабле «Союз МС-19» с «Байконура». Актриса Алена Мордовина и режиссер Алексей Дудин войдут в дублирующий экипаж. За месяц до отправления кинематографистов в космос на Первом канале начался показ видеодневника проекта.

Måneskin встретились с фанатами в Москве

Итальянская рок-группа Måneskin, победившая на «Евровидении-2021», впервые посетила Россию. Для поклонников коллектива «Яндекс.Музыка» организовала фан-встречу, которая состоялась 31 августа в Парке Горького. Кроме того, артисты выступили на закрытой вечеринке перед блогерами и фанатами, посетили шоу «Вечерний Ургант» и дали несколько интервью. Правда, не все остались довольны менеджментом Måneskin: журналистка Ксения Собчак заявила, что представители группы гарантировали ей эксклюзивную встречу, но в итоге не сдержали обещание. Ведущая подкаста «Нежный редактор» Татьяна Мингалимова сообщила, что ее «слили» за час до начала интервью.

Спектакли Богомолова убирают из репертуара МХТ им. Чехова

Руководство МХТ им. Чехова убрало из репертуара спектакли Константина Богомолова «Идеальный муж» и «Карамазовы». Об этом режиссер сообщил на своей странице в Facebook.

«Это важное сообщение для всех моих друзей и всех, кому дороги эти два спектакля. «Идеальный муж» по решению руководства МХТ будет сыгран 8 и 13 сентября последний раз. «Карамазовы» вроде еще будут в ноябре. На этом все», — написал постановщик.

Худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач рассказал «Собеседнику», что постановки Богомолова были убраны в связи с «жизнедеятельностью театра». По его словам, как только выпускается премьера, минимум один или два спектакля должны уходить.

Noize MC отменил тур из-за проблем со здоровьем

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) оставил только пять концертов в туре «Все как у людей» из 26 запланированных. Он объяснил в Instagram, что принял такое решение из-за состояния своего здоровья. По словам музыканта, у него выявлены проблемы, «абсолютно несовместимые с большими физическими нагрузками, беспорядочным графиком питания и сна, длительными автобусными переездами и перелетами».

Отец Бритни Спирс требует у нее $2 млн отступных

Отец Бритни Спирс Джейми Спирс требует у исполнительницы $2 миллиона в качестве отступных за отказ от опекунства над ней. Как сообщает TMZ, эту сумму Джейми планирует потратить на судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, которая ранее сотрудничала с исполнительницей.

«Бритни Спирс не будет подвергнута издевательствам или вымогательствам со стороны отца. Джейми не имеет права удерживать свою дочь в заложниках, ставя условия для отказа от опекунства», — заявил адвокат Бритни Мэттью Розенгарт

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально расторгли свой брак. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на документ мирового суда Останкинского района столицы. Информацию о разводе также подтвердил адвокат Бари Алибасова Александр Бенхин.

Актриса и продюсер поженились 20 ноября 2018 года. Отношения супругов испортились, когда Федосеева-Шукшина подарила Алибасову квартиру стоимостью 10 млн рублей, а тот передал ее своему помощнику. Как пояснили адвокаты актрисы, договор дарения она подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов. В результате на спорное имущество был наложен арест.

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