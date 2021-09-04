От Серебренникова до Бузовой: 11 главных спектаклей осени

Серебренников в родном «Гоголь-центре», Асмус в роли купчихи Измайловой, «Чудесный грузин» и «Розовое платье» во МХАТе, московские гастроли БДТ, страшные сказки в «Театре.doc», экспериментальная пьеса «Lorem ipsum» и возвращение Бутусова в «Сатирикон»: «Газета.Ru» представляет превью нового театрального сезона.

«Костик», Театр имени Пушкина; 6-8 сентября

«Костик» — премьерная постановка Дмитрия Крымова по пьесе Чехова «Чайка». Названа она по имени персонажа Треплева, одержимого своими поэтическими замыслами. Драматург переносит действие из начала ХХ века в сегодняшнюю Россию. Аркадину играет Виктория Исакова, Костика — Александр Дмитриев, а роль Нины Заречной, юной актрисы, в которую влюбляется главный герой, в разных составах исполняют Анастасия Мытражик и Мария Смольникова.

«Декамерон», «Гоголь-центр»; 6-9 сентября

Кирилл Серебренников покинул пост худрука «Гоголь-центра» в феврале этого года, но с детищем своим не расстался. «Декамерон» — совместный проект режиссера и немецкого театра Deutsches Theater Berlin по мотивам новелл Джованни Боккаччо. Из российских актеров в спектакле сыграют Филипп Авдеев («Кислота»), Виктория Мирошниченко («Дылда»), Ян Гэ, Георгий Кудренко и Олег Гущин. В этом месяце «посмотреть» Серебренникова можно не только на сцене «Гоголь-центра» — 9 сентября на экраны выйдут его «Петровы в гриппе».

«Сладкое для памяти», «Театр.doc»; 10 сентября

«Сладкое для памяти» — жуткая сказка для взрослых, в основу которой легло расследование томского журналиста Дениса Карагодина про расстрелы в Колпашевском Яре. Пьесу написал драматург Виктор Шендерович.

«Lorem ipsum», Театр «Практика»; 16 и 17 сентября

В спектакле «Lorem ipsum» петербургский драматург Екатерина Августеняк погружает зрителя в абсурдистскую реальность, в которой, казалось бы, лишенные смысла отдельные слова, буквы и звуки рисуют апокалиптическую картину — робота в теле человека. Пьеса была написана с помощью текстогенератора и поделена на девять глав.

«Джульетта», Большой драматический театр имени Товстоногова; 24 сентября

БДТ им. Г. А. Товстоногова откроет 104-й сезон большими гастролями в Москве. Впервые в столице пройдут спектакли «Джульетта», «Несолнечный город» и «Что делать» Андрея Могучего. Показы начнутся на сцене «Современника» и продолжатся в Театре имени Пушкина и «Гоголь-центре».

«Земляничная поляна», Театр на Таганке; 30 сентября

Спектакль «Земляничная поляна» объединит на сцене Юрия Смирнова, Татьяну Сидоренко, Викторию Радунскую и Екатерину Рябушинскую — артистов, состоявших в одной труппе до разделения в 1993 году Театра на Таганке. В основу постановки лег сценарий одноименной картины Ингмара Бергмана о пожилом профессоре из Стокгольма, который пересматривает свою жизнь.

«Обломoff», Центр драматургии и режиссуры; 6 октября

Нашумевшая в начале 2000-х постановка Михаила Угарова «Обломoff» возвращается в репертуар Центра драматургии и режиссуры. Образ каноничного лежебоки вряд ли когда-то постареет, — вот и режиссер Вячеслав Игнатов обещает совершенно новое прочтение пьесы. Музыку к спектаклю написал худрук театра Владимир Панков, который 20 лет назад сыграл Захара, слугу Обломова. Отдельного внимания заслуживают костюмы, выполненные в фантасмагорических образах из страшных снов главного героя.

«Театр», «Современник»; 7 октября

Оскорбивший ветеранов спектакль «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в главной роли сняли с показа (хотя в самом театре снятие отрицают), но программа «Современника» от этого менее насыщенной не стала. В этом сезоне ожидается музыкальный рассказ о Викторе Цое «Живой», драма «Папа» по пьесе Флориана Зеллера с Сергеем Шакуровым и Викторией Толстогановой и «Театр» по роману Сомерсета Моэма. Последнюю постановку «Современник» назвал своей главной премьерой. В роли Джулии Ламберт — Ольга Яковлева, как и полагается, в свете софитов.

«Розовое платье», МХАТ им. Горького; 8 октября

Как бы ни ругали МХАТ им. Горького за Ольгу Бузову, худрук театра Эдуард Бояков считает спектакль удачным и не планирует прощаться с телеведущей. В октябре-ноябре «Чудесный грузин» снова вернется на сцену, но в немного доработанном виде (остается гадать, в каком). Первой же премьерой МХАТа в новом сезоне станет «Розовое платье» по пьесе Натальи Мошиной. В ней автор рассуждает, как могла бы сложиться жизнь Наташи из чеховских «Трех сестер», не встреть она однажды Андрея Прозорова.

«Ревизор», Театр «Сатирикон»; ноябрь-декабрь

Вспоминая «Короля Лира» Юрия Бутусова, можно смело предположить, что билеты на «Ревизора» раскупят с той же молниеносной скоростью. Режиссер возвращается с новым спектаклем в свой первый московский театр: именно в «Сатириконе» в 2002 году прошла премьера «Макбетта» по пьесе Ионеско. Точную дату премьеры «Ревизора» пока держат в секрете.