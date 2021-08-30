«Бахнула Johnson & Johnson»: Собчак привилась американской вакциной после «Спутника»

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что ради поездки в Париж была вынуждена привиться американским препаратом от коронавируса, хотя ранее уже вакцинировалась «Спутником». В разговоре с «Газетой.Ru» профессор-вирусолог Александр Бутенко оценил безопасность данного сочетания, а член Общественной палаты Екатерина Мизулина рассказала, при каких условиях иностранные препараты могут быть разрешены к использованию в России.

О вакцинации американским препаратом Johnson & Johnson после «Спутника» Ксения Собчак сообщила у себя в Instagram. Она не уточнила, где именно сделала иностранную прививку, однако призвала разрешить применение западных вакцин на территории России.

«В Париж теперь можно прилететь без причины прямым рейсом из Москвы. Нужна любая европейская вакцина. Несмотря на сделанный «Спутник», я еще летом «бахнула» вакцину Johnson & Johnson. Теперь просто показываю ее в аэропорту — и все. Считаю, что у нас в стране обязаны разрешить западные вакцины — в Европу все равно будут пускать только по ним в ближайшие годы. Пока их можно сделать в Дубае, Баку. Да где угодно, но не в Москве. Печаль», — написала журналистка.

Как объяснил «Газете.Ru» специалист по вирусологии Александр Бутенко, упомянутая Собчак вакцина, как и «Спутник», прошла множество испытаний и была признана безопасной. Согласно эксперту, их можно комбинировать по причине схожести действия и технологии производства.

«Спутник» и Johnson прошли испытания. Нежелательных поствакцинальных реакций у них нет — или же они совершенно незначительны. Обе вакцины создают иммунитет за счет образования антител. На стадии многочисленных испытаний эти вакцины сертифицированы как безопасные и иммуногенные. При этом их уровень безопасности установлен не только на стадии клинических испытаний. Данными препаратами воспользовались, возможно, сотни миллионов человек, — подчеркнул он.

— Все говорит о том, что это безопасное сочетание. Но лучше не комбинировать те вакцины, у которых разные технологии производства. «Спутник» и американо-германские вакцины же сделаны по одинаковой технологии.

В свою очередь член Общественной палаты России Екатерина Мизулина призналась «Газете.Ru», что не против легитимизации западных вакцин на территории страны. Однако, по ее словам, это будет возможным лишь в случае ответного шага иностранных властей.

«Я не вижу существенных препятствий для того, чтобы разрешить в России иностранные вакцины. Если зарубежные препараты помогут гражданам нашей страны преодолеть сложившуюся ситуацию с пандемией, это решение пойдет только на пользу. Но стоит учесть один нюанс: если мы разрешим применение иностранных вакцин на своей территории, то это должен быть взаимный процесс, — сказала она.

— Российские вакцины должны пройти сертификацию, аккредитацию и признание в других государствах. Чего мы пока не наблюдаем».

Мизулина также посетовала, что многие россияне до сих пор скептично относятся к самой идее вакцинирования — вне зависимости от разработчика препарата.

«Наше население в вопросе вакцинации недостаточно проинформировано. Думаю, многим людям неважно, о какой вакцине идет речь — иностранной или отечественной. Люди в целом отвергают идею вакцинации в России. В связи с этим нужно более убедительно проводить информационную политику в данном направлении. К сожалению, те вопросы, которые возникают у многих граждан, остаются без ответа», — заключила член Общественной палаты России.