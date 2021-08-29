Возвращение ABBA, расстрел афганского певца, распад «Отпетых мошенников», Долина против тиктокерши

Группа ABBA объявила о выпуске пяти новых песен после 39-летнего перерыва, Лариса Долина высмеяла тиктокершу Валю Карнавал и настроила против себя молодежь, группа «Отпетые мошенники» распалась: «Газета.Ru» рассказывает о главных новостях кино, театра, музыки и шоу-бизнеса за прошедшую неделю.

АВВА выпустит пять новых песен

Шведский квартет ABBA презентует пять новых треков после 39-летнего перерыва. По информации издания The Mirror, премьера песен состоится 2 сентября на шоу «Abba Voyage» в Лондоне. Частью представления будут голограммы артистов в молодости. Согласно СМИ, специально для этого шоу был построен театр.

В Москве построят филиал «Эрмитажа»

Филиал Санкт-Петербургского государственного музея «Эрмитаж» построят в Москве через три года. На сайте мэра Москвы сообщается, что на территории культурного центра «ЗИЛ» возведут пятиэтажное здание с двумя эскалаторами и тремя лифтами. На первом этаже будет располагаться холл, конференц-зал, ресторан и магазины, а выставки будут проходить в демонстрационных залах со второго этажа по пятый.

Младенец с обложки альбома Nirvana подал в суд на группу

Американец Спенсер Элден, чья детская фотография попала на обложку культового альбома Nirvana «Nevermind» (1991), подал в суд на музыкантов. Согласно Variety, он считает свое изображение детской порнографией. В иске к живым участникам группы мужчина требует выплатить ему $150 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб. На этом фоне в сети появились мемы о том, как теперь должна выглядеть обложка альбома.

Долину раскритиковали за высмеивание тиктокерши

Народная артистка России Лариса Долина выпустила новую песню «Мураши по коже» совместно с группой «Давинчи». В треке певица косвенно упомянула тиктокершу Валю Карнавал, с которой у нее ранее произошел конфликт. В своем куплете Долина поет: «Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика». При этом в клипе на песню артистка держит в руках укулеле, подаренное ей Карнавал.

В комментариях под видео на YouTube большинство пользователей раскритиковали Долину за недостойное для именитой артистки поведение. Они отметили, что певица задевает популярную блогершу ради хайпа. Кроме того, сторонники бодипозитива возмутились строчкой «Чтобы все полные стали стройными», которая прозвучала в песне.

Талибы (организация запрещена в России) убили фольклорного певца в Афганистане

Боевики «Талибана» убили известного афганского исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби. Об этом написал в Twitter экс-министр МВД Афганистана Масуд Андараби.

«Жестокость талибов продолжается. Они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто приносил радость этой долине и ее жителям», — написал бывший министр.

В его сообщении отмечается, что Андараби осуждал в своих песнях действия талибов. За несколько дней до убийства певца террористы ввели в Афганистане запрет на музыку.

Taliban's brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here "our beautiful valley….land of our forefathers…" will not submit to Taliban's brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH — Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021

Актриса Екатерина Васильева стала монахиней

Народная артистка России Екатерина Васильева постриглась в монахини. Об этом актриса Мария Шукшина сообщила в своем Telegram-канале. Единственный сын Васильевой Дмитрий Рощин является настоятелем московского Храма Святителя Николая на Трех Горах.

Актрисе 76 лет, она играла в театре Ермоловой, «Современнике», МХАТе и других. Также на счету Васильевой около сотни ролей в фильмах, включая ленты «Чародеи», «Приходи на меня посмотреть», «Горе от ума» и «Мамы».

Балерины станцевали «Лебединое озеро» на броне танка

В рамках выступления белорусской команды на «Армейских международных играх — 2021» солисты Имперского русского балета исполнили отрывок из «Лебединого озера» на крыше танка. Когда танки Т-80У и БМД-4 кружились в «вальсе», из люков двух других боевых машин вылезли балерины в пачках и станцевали отрывок из балета Чайковского в компании белорусских танкистов.

Распалась группа «Отпетые мошенники»

Музыкальный дуэт «Отпетые мошенники» прекратил свое существование. Солист Вячеслав Зинуров (Том Хаос) рассказал «Стархиту», что причиной распада стал конфликт из-за нечестного распределения гонорара. Музыкант утверждает, что его коллега Сергей Суровенко (Аморалов) и концертный директор группы скрывали от него доходы с концертов и забирали большую часть дохода. Узнав об этом, Зинуров решил покинуть коллектив.

Основатель группы «Смысловые галлюцинации» впал в кому

Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому. Согласно фан-группе музыканта в социальных сетях, он находится на ИВЛ в реанимации. Брат рокера Тимофей рассказал, что у него 80% поражения легких, но коронавирус пока не обнаружен.