«Завели административное дело»: почему полиция пришла в отель к Линдеманну

В гостиничный номер певца Тилля Линдеманна пришла полиция. Изначально в СМИ сообщили, что во время ночного визита правоохранители предупредили лидера Rammstein о необходимости соблюдения антикоронавирусных мер на предстоящем фестивале в Твери, где должен был выступить музыкант. Позднее стало известно, что полиция не имеет претензии к немцу из-за концерта. В прессе также появилась информация, что силовики задержали продюсера музыканта, заподозрив того в нарушении миграционного режима.

В ночь на 28 августа полицейские пришли в гостиничный номер лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, который остановился в одном из отелей Завидова Тверской области. Как объяснил информированный источник, визит был связан с выступлением музыканта на фестивале в Твери, запланированным на 29 августа.

По его словам, представители правоохранительных органов лично напомнили 58-летнему артисту о необходимости соблюдения ограничений на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

«Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», — цитирует источника «Интерфакс».

Согласно Telegram-каналу «Расстрига», сам музыкант был удивлен произошедшим. Также канал сообщил, что в ходе мероприятия один из членов команды Линдеманна был задержан, так как якобы вступил в конфликт с силовиками.

Позднее «Интерфакс» — опять же со ссылкой на информированного источника — написал, что в ходе ночного визита правоохранители завели административное дело против продюсера артиста Анара Рейбанда за нарушение миграционного режима. Утверждается, что он может быть депортирован из страны.

«Рейбанд был задержан в рамках административного разбирательства. При пересечении российской границы он заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности, — рассказал инсайдер. — Материалы направлены в городской суд Конаково. Если суд признает вину Рейбанда, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы России».

Он добавил, что в отношении продюсера был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации).

Официальных комментариев от полиции, представителей артиста или него самого, а также организаторов концерта на данный момент не поступало.

Помимо немецкого рокера, на фестивале в Твери должна была выступить и российская группа «Би-2». Согласно Telegram-каналу RT, после посещения правоохранителями Линдеманна музыканты заявили об отмене выступления на фестивале.

«Наше участие в мероприятии может привести к нарушению санитарных и эпидемиологических норм в связи с большим количеством зрителей», — заявили в группе.

Ранее в 2021 году Тилль Линдеманн неоднократно попадал в заголовки российских СМИ. Так, в апреле он выпустил кавер на культовую советскую песню Марка Бернеса «Любимый город», которую исполнил на русском языке и почти без акцента. Перепетая немцем композиция стала саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова о Великой Отечественной войне «Девятаев».

Клип на кавер был снят в Эрмитаже. Впоследствии представители музея обвинили музыканта в незаконной продаже предметов с цифровыми изображениями (NFT-токенов), которые были сняты им на территории Эрмитажа.

Кроме того, в июне лидер Rammstein выпустил клип на собственную песню «Я ненавижу детей», который снял в России. Видео и сам трек также вызвали неоднозначную реакцию в российском сообществе.

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Уже после публикации материала источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники полиции не имеют претензий к Линдеманну из-за предстоящего выступления на музыкальном фестивале в Твери.