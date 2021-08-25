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Культура

«Пора на пенсию, время Долиной прошло»

Тиктокеры поддержали Валю Карнавал после нового оскорбления Ларисы Долиной

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Валя Карнавал и Лариса Долина

Валя Карнавал и Лариса Долина

@karna.val/Instagram // Павел Бедняков/РИА «Новости»
Лариса Долина выпустила песню «Мураши по коже», в которой сравнила тиктокершу Валю Карнавал с «куклой из пластика». Таким образом народная артистка продолжила конфликт с блогером, разгоревшийся на съемках шоу «Музыкалити». «Газета.Ru» узнала, что думают о строчке из песни Долиной тиктокеры Кирилл Колесников и Аня Ищук, а также продюсер Иосиф Пригожин и певец Михаил Гребенщиков.

В песне «Мураши по коже», записанной при участии группы «Давинчи», Лариса Долина исполнила строчку «Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика». По мнению интернет-пользователей, она обращена к 19-летней тиктокерше Вале Карнавал, с которой у народной артистки России ранее произошел конфликт.

Подозрения слушателей подтвердил клип, вышедший 25 августа. В нем показаны кадры из апрельского выпуска шоу «Музыкалити», где и произошла ссора. Кроме того, в одном из эпизодов видео Долина демонстрирует укулеле — подарок от Карнавал.

В разговоре с «Газетой.Ru» продюсер Иосиф Пригожин поддержал позицию певицы, выраженную в песне.

«Я согласен с этим высказыванием, Лариса Долина права. Очень даже веселые строчки звучат в новой композиции. Разве вы хотите есть резиновый бургер? Или чтобы вас оперировали резиновыми ножницами?» — заявил он.

Продюсер также сомневается, что непрофессиональные музыканты имеют право выступать на одной сцене с народной артисткой.

«Она всю жизнь отдала профессии, но почему на одну сцену с ней выходят те, кто в своей жизни даже не удосужился профессионально почувствовать ноты? Хотя бы научиться попадать в них. — сказал Пригожин. — Лариса Долина имеет право на самовыражение в такой форме. Не могу сказать, что полностью поддерживаю полемику с детьми, но так сложилась ситуация в медийном пространстве. Сегодня в общественном сознании модно вести разговор таким образом».

В свою очередь тиктокерша Аня Ищук, комментируя «Газете.Ru» песню Долиной, вступилась за коллегу. По ее мнению, 65-летней артистке пора на пенсию.

«Я очень уважаю взрослых, но, видимо, в этой сфере и в таком возрасте некоторым пора на пенсию. Тренды меняются каждый день, время берет свое. Так критично высказываться, а потом еще хайпиться на этом в свою пользу — это и есть то поколение, на которое нужно равняться?» — сказала Ищук.

Она также предположила, что скандал с Карнавал сыграл на руку Долиной в плане популярности.

«Мне кажется, многие узнали о Долиной только благодаря Карнавал. К сожалению, ее время прошло, поэтому не стоит цепляться за то, что она не понимает и не признает», — заключила блогер.

Карнавал поддержал и другой тиктокер-миллионник — Кирилл Колесников.

«Валя просто в тренде — как в блогинге, так и в музыке. Почему ей нужно перестать это делать, если она собирает большую аудиторию, которая в восторге от ее треков? Думаю, ей надо и дальше развиваться.

При всем уважении к Ларисе Долиной, я еще при первом конфликте не был согласен с певицей. Сейчас совершенно другое время — к сожалению, вокальные данные не является решающим фактором», — считает Колесников.

Певец и продюсер Михаил Гребенщиков не стал поддерживать ни одну из сторон, объяснив это тем, что люди вправе «исповедовать разные точки зрения».

«Например, Юрий Лоза считает, что земля плоская, а Лариса Долина считает вот так, как считает. Разные мнения — это важно. Так и живем. Все хайпуют, как могут», — сказал он.

Конфликт между Ларисой Долиной и Валей Карнавал начался еще в апреле — во время съемок YouTube-шоу «Музыкалити» Максима Галкина. Тогда народная артистка раскритиковала начинающую исполнительницу из-за отсутствия образования и неумения петь. Та в ответ заявила, что не видит смысла в профильном образовании, и посоветовала Долиной относиться к молодым музыкантам менее предвзято.

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