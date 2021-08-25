«Хотел бы вернуться в тот день, когда я ребенком потерялся на стадионе»

В российском прокате стартовал неонуар «Воспоминания» режиссера Лизы Джой («Мир Дикого Запада»). В интервью «Газете.Ru» главные звезды фильма — Хью Джекман, Ребекка Фергюсон и Тэндиве Ньютон — рассказали о проекте, любимых ролях, ощущениях от пандемии коронавируса, а также любви к России и моментах из прошлого, которые бы хотели пережить заново.

Хью Джекман

— Говорят, вы подписались на участие в проекте еще до ознакомления с итоговой версией сценария. Это правда?

— Да, но лишь отчасти. Когда я встретил Лизу Джой (режиссер и сценарист фильма — «Газета.Ru»), она сообщила, что хочет со мной поработать. Лиза также рассказала о мне о своем художественном видении и объяснила, почему написала такую историю.

И сейчас я чертовски рад, что тогда согласился ознакомиться с проектом. Ведь история оказалась настолько закрученной, что я вряд ли мог сходу уловить ее смысл. То есть у меня в голове изначально была мысль, что я, не исключено, подпишусь на главную роль в «Воспоминаниях». Однако некоторое время все же не говорил «да», взвешивал все «за» и «против». Наконец, я сел за сценарий. И прочитав всего 20 страниц, сразу же позвонил своему агенту со словами — «Я в деле, я абсолютно уверен». Но, конечно, впоследствии все равно дочитал сценарий до самого конца (смеется).

Для актера это большая удача — когда ты в восторге кричишь «да», соглашаясь на роль.

— Расскажите о своем персонаже Нике Баннистере. Как бы вы его описали?

— Ник Баннистер — ветеран, вернувшийся с войны. Об этой войне мы почти ничего не знаем: лишь то, что она разворачивалась на американо-мексиканской границе. Ник страдает посттравматическим расстройством и чувствует себя сломленным после как минимум четырех лет сражений на передовой. Но теперь он оброс «броней», стал держаться на расстоянии от людей. Он эмоционально закрыт, циничен и сломлен.

И вот Ник встречает на своем жизненном пути абсолютно изумительную и прекрасную женщину по имени Мэй в исполнении Ребекки Фергюсон, которой удается вскрыть его «броню». Словом, мой герой — довольно противоречивый. Но его было интересно играть.

— Представим, что у вас настоящего оказалось то самое устройство из фильма, благодаря которому можно пережить любое воспоминание из прошлого. В какой из моментов вы бы отправились?

— Когда мне было примерно семь лет, отец взял меня на матч по крикету. До места нужно было добираться 14 часов на машине, так что мы ехали туда весь день. А затем столько же — обратно в Сидней. Суть в том, что сегодня тот матч считается одной из лучших игр всех времен. А я тогда за час до начала пошел в туалет и потерялся… Впоследствии оказалось, что я вышел за пределы стадиона. И затем проплакал весь день.

Так что мне бы очень хотелось вернуться туда, в то время — чтобы просто посмотреть этот матч (смеется). Ведь у меня не осталось абсолютно никаких воспоминаний об игре. Лишь внутренняя травма о том, как я потерялся.

— Продолжая разговор о воспоминаниях… У вас много памятных ролей, персонажей. Кто их них вам наиболее близок?

— Ох, сейчас я чувствую себя как отец, которого спрашивают, кого из родных детей он любит больше всего. Очевидно, что Росомаха, которого я играл на протяжении 17 лет, мне очень близок. Но в прошлом у меня было столько ролей и персонажей. И столько людей, с кем мне посчастливилось работать... Ведь на самом деле актерская игра — это командный спорт, а режиссер в ней сродни футбольному тренеру.

Ребекка Фергюсон

— Что стало главной причиной вашего участия в проекте?

— Я была покорена сценарием, его многоуровневостью. Также меня крайне увлекло видение режиссера. И, естественно, понравился, каст. А тот факт, что партнером по площадке будет Хью Джекман, и вовсе стал «вишенкой на торте». Так что я согласилась без всяких сомнений.

— В «Воспоминаниях» вы исполнили роль таинственной Мэй. Что она за человек?

— Мэй — довольно сложная и загадочная девушка. Она очень старается скрыть свою уязвимость. Но чем больше она старается, тем мрачнее и запутаннее становится все вокруг.

— Стали бы использовать эту «машину времени» из фильма, если бы она у вас была?

— Думаю, да, воспользовалась бы ей. Ведь я довольно любопытный человек. Наверное, с ее помощью вернулась бы в тот день, когда мне предложили главную роль в «Белой королеве». Для меня это был незабываемый опыт. Прямиком из Швеции я тогда окунулась в совершенно новый мир – в настоящее, где занимаюсь любимым делом.

— «Воспоминания» были сняты до пандемии коронавируса. Как сильно изменился съемочный процесс с того времени?

— Разница колоссальная. Думаю, главное отличие для меня — осознание, что мир, в котором мы живем, теперь совсем другой. Произошедшее стало тяжким испытанием для людей. Когда началась пандемия, мне посчастливилось оказаться в Швеции, в сельской местности. Но я осознавала, что другие люди заперты в своих домах. Это было похоже на какую-то историю ужасов.

Учитывая общую ситуацию в мире, странно говорить о каких-то сложностях при съемках. В сравнении у нас вообще нет никаких трудностей. Как и все, мы носили маски и защитные костюмы, просто выполняя свою работу.

Случившееся напоминает, что мы должны думать о безопасности и с уважением относиться друг к другу. И надеяться, что все постепенно вернется на круги своя.

Тэндиве Ньютон

— Перед тем как рассказать о фильме, я хочу поделиться с вами, журналистом из России, что сейчас как раз озвучиваю «Войну и мир». И знаете что? За последние 12 месяцев мне удалось успешно разобраться с русскими именами, поэтому я смогла прочитать и ваше имя. Хотя, если честно, поначалу это давалось мне трудно.

Но на данный момент я буквально одержима Россией и произведением Толстого.

Теперь к «Воспоминаниям». Получить роль в этом фильме было сродни выигрышу в лотерею. Честно, причин, почему я на это пошла, столько, что немного сбивает меня с толку. Это и возможность поработать с Хью Джекманом, Ребеккой Фергюсон, Дэниэлем Ву, Анджелой Сарафян — абсолютно потрясающими актерами. Это и желание сняться в первом полнометражном фильме Лизы Джой, поддержать ее этой ролью... Я понимала, что не могу подвести Лизу. Это подталкивало меня выкладываться полностью, играть на максимуме возможностей.

Думаю, у нас с Лизой одинаковый подход к делу. Нам недостаточно оставаться на поверхности. Мы хотим добраться до сути.

Моя героиня – алкоголичка. Но эта история не о зависимости, а про желание бросить вызов жизни. Про пустоту, которую мы пытаемся заполнить этим «анестетиком». Мы пытались разобраться, что так пугает моего персонажа на жизненном пути, чего она стыдится. Именно возможность воплотить все эти вещи позволила мне вырасти как личности.

Для меня важно прийти к пониманию, что становится причиной зависимости. Это было полезно для меня. Надеюсь, будет полезно и зрителю. Достичь понимания, что ты можешь пройти через самоистязание, обрести себя и получить второй шанс. Это возможно при определенных обстоятельствах, правильной поддержке и смелости смотреть правде в глаза.

И все это происходит в фильме благодаря дружбе Уоттс и Баннистера (герои Ньютон и Джекмана — «Газета.Ru»). Хотя их отношения вряд ли можно назвать дружбой. Но мне это и нравится в фильме — Лиза оставляет некоторые вещи недосказанными, неожиданными. Ведь, честно говоря, зачастую правда в кино может показаться нереалистичной и невероятной.

***

«Воспоминания» вышли в российский прокат 26 августа. Главные роли в проекте, помимо Джекмана, Фергюсон и Ньютон, исполнили Клифф Кертис, Дэниэл Ву, Бретт Каллен, Натали Мартинес, Анджела Сарафян и другие. Режиссером и сценаристом ленты выступила Лиза Джой, создательница «Мира Дикого Запада».

В центре сюжета «Воспоминаний» — история любви отставного военного Ника Баннистера (Джекман), владеющего специальным устройством, с помощью которого можно заново пережить любой момент из прошлого, и загадочной девушки Мэй (Фергюсон). Подробнее о фильме — в рецензии «Газеты.Ru».