«Оскорбляет и церковь, и коммунистов»: что не так с новым гербом Благовещенска

Амурские краеведы выступили против проекта нового герба Благовещенска, на котором святитель Иннокентий изображен рядом с лентой Ордена Октябрьской революции. По мнению горожан, это «закладывает мину для религиозных и атеистических конфликтов в обществе». Историк Евгений Спицын в разговоре с «Газетой.Ru» назвал это сочетание «шизофренией», а геральдист Михаил Медведев — «трагической эклектикой».

В амурском Благовещенске планируют внести изменения в официальную символику города — герб и флаг. Проект герба предварительно утвердили на «публичных слушаниях», которые прошли без участия горожан. Формально мероприятие анонсировали: на сайте городской администрации был опубликован файл постановления о слушаниях, доступный для скачивания. Но о том, что мэр Благовещенска Олег Имамеев вынесет герб на утверждение в городскую Думу, горожане узнали из соцсетей.

Историк Владимир Пушкарев вышел в прямой эфир в Instagram местного краеведческого центра «Народный музей» и объявил, что инициативная группа при поддержке администрации Благовещенска провела общественные слушания и одобрила новый герб города. Согласно инициаторам, принятый в 1912 году герб «устарел».

Первыми свое несогласие с нововведениями выразили краеведы в сообществе Amurotgoloski.

«Почему герб города — по сути, родовой знак каждого горожанина — вы принимаете тайно и в максимальном информационном вакууме? — возмутились активисты в Instagram. — Почему люди лишены законного права на информацию? Не говоря уже о праве на высказывание своего мнения о городской символике».

Наибольшее негодование у горожан вызвало изображение святителя Иннокентия на фоне ленты Ордена Октябрьской революции, огибающей щит герба. Благовещенцы возмутились сочетанием символов церкви и революции, а также фигурой священнослужителя на гербе светского города.

«Это не издевка над прототипом святителя? Как можно было это все собрать в одно?! Это оскорбляет и коммунистов, которые боролись с попами, уничтожали их храмы и сжигали иконы. Но здесь они встретились», — заявили активисты.

Под постами краеведов жители амурской столицы оставили множество комментариев с критикой нового герба и невнимания властей к мнениям людей. Кто-то заявил, что «мусульманам и буддистам можно уезжать из города», потому что на гербе — православный епископ. Также благовещенцам не понравилось нагромождение деталей в композиции. Вместе со священником к щиту на гербе добавились граф Муравьев-Амурский, лента со словами «Городу быть пристойно», ключ со штурвалом, пятиконечная корона и другие наполненные определенными смыслами детали.

«Такое ощущение, что у кого-то мания величия. И таким образом ее пытаются выпятить напоказ»; «Герб похож на детскую аппликацию, когда вырезали и лепили все в кучу», — написали горожане.

Затем они переместились в комментарии к последнему посту на странице мэра Благовещенска Имамеева, требуя не менять городской герб. На следующее утро последовал ответ градоначальника в его Telegram-канале. Он заявил, что пока не будет выносить вопрос о замене герба на рассмотрение Гордумы.

«Моя позиция следующая: несмотря на то, что на публичные слушания никто не заявился, вопрос обязательно должен пройти общественное обсуждение. В каком формате — пока не могу сказать, учитывая действующие пандемийные ограничения. На мой взгляд, оптимальным решением будет вынести тему герба на обсуждение на Первый общегородской форум.

Герб города ни в коем случае не должен быть источником конфликта. Напротив, его предназначение – быть объединяющей горожан силой и предметом гордости благовещенцев», — заявил мэр.

В разговоре с «Газетой.Ru» публицист и автор учебников по истории Евгений Спицын раскритиковал инициаторов замены благовещенского герба. Он отметил, что геральдика — это точная наука, азы которой нужно соблюдать.

«Есть вещи, на гербах совершенно не совместимые. То, что сейчас предлагают сделать на новом гербе Благовещенска, относится к таким несовместимым вещам. Это даже с точки зрения геральдики — без каких-либо политический коннотаций», — сказал Спицын.

— Если говорить о политической подоплеке, это либо шизофрения, либо действительно какое-то издевательство — над советскими символами или над русской православной церковью. Я не удивлен ничему, потому что у нас везде царит непрофессионализм, профанация».

Историк подчеркнул, что изображение основавших Благовещенск святителя Иннокентия и графа Муравьева-Амурского на гербе выглядит как минимум странно. Согласно Спицыну, по такой же логике можно было бы поместить на герб Москвы Юрия Долгорукого, а на герб Санкт-Петербурга — Петра I. Также историк отметил несвоевременность затеи, учитывая пандемию и экономический спад.

«Я не понимаю, что значит — «устарел герб». Если он был введен в начале XX века, то является историческим гербом города. У нас вообще не принято менять гербы направо и налево. Я считаю, что это несвоевременно и глупо», — заключил Спицын.

close 100% Проект герба Благовещенска @ezhkin83/instagram.com

Член Геральдического совета при Президенте РФ Михаил Медведев заявил, что сочетание на гербе символов церкви и революции выглядит «довольно диким контрастом». Он также заметил, что в основе герба, как и названии города, лежит религиозная тема.

«Сейчас у нас есть такая тенденция: государство старается сохранить атрибуты и советского, и имперского величия. И вот получается, что у нас есть Краснознаменное училище имени Николая II и священник рядом с лентой советского ордена. Это не глумление, а трагическая эклектика, в которой мы оказались, — сказал Медведев. — Герб отражает эти реалии — не столько исторические, сколько идеологические. Некую неразборчивость и неготовность выбрать какой-то определенный род исторической значимости».

По мнению геральдиста, можно было не включать в композицию орденскую ленту, чтобы не перегружать композицию. Тем более что это не современный орден — «священники в городе есть, а режим поменялся». Использование реальных личностей на гербах Медведев назвал «не самым блестящим подходом в геральдике».

«Вместо Муравьева-Амурского я поместил бы на гербе грифона, который часто занимает позицию щитодержателя. Всегда есть возможность воспользоваться традиционной геральдической символикой, — посоветовал Медведев.

— Лично я много лет назад предлагал других щитодержателей для Благовещенска и вовсе не агитирую за нынешний вариант. Я агитирую за разумное, аргументированное обсуждение и за внимание к геральдическим принципам».

Также Медведев рассказал, что Россия возвращается к традиционной наработанной геральдике. По его словам, внимание к геральдическим правилам уделяется во всем мире, но в СССР и России долго считалось, что это не стоит внимания. «Как раз тогда, когда раздавали советские награды, считали, что геральдикой заниматься не надо», — подчеркнул Медведев.

При этом, согласно специалисту, существующий герб Благовещенска считается устаревшим по причине изменения официальной системы корон в городских гербах. Для герба городского округа полагается использовать стенчатую золотую корону с пятью зубцами. Нынешний же герб венчает трезубцевая корона, актуальная для городского поселения. Кроме того, геральдист назвал некорректным использование вокруг щита венков.

«Вообще в российской традиции венки вокруг щитов — атрибуты административной символики, и раньше, в составе империи, города действительно были элементами общей административной системы. А теперь они – самоуправляемые. Потому они теперь и решают сами вопрос о гербе, а не получают из столицы что дадут. Самоуправляемому городу венок не идет, как не идет клетка вольной птице», — объяснил Медведев.

Как заметил геральдист, по цвету облачения святителя Иннокентия можно предположить, что он празднует Благовещение (голубой цвет символизирует высшую чистоту и непорочность, и облачения этого цвета используют в праздники Пресвятой Богородицы). По словам Медведева, это «не лишенный остроумия момент».

Проект нового герба Благовещенска разработали в 2016-2017 годах, а в 2021-м в него внесли несколько поправок.

В рабочей группе по созданию первого варианта состоял известный краевед и предприниматель Анатолий Телюк, скончавшийся в 2020 году. Согласно сайту geraldika.ru, щит герба состоит из поля зеленого цвета (символ изобилия и свободы), серебряного пояса (река Амур), золотых звезд (символ названия города Благая весть). В 1972 году Благовещенск был награжден Орденом Октябрьской революции, поэтому щит герба обрамляет соответствующая лента. Других наград у города нет. Над щитом расположена корона с пятью зубцами (символ городского образования) и лавровым венком (символ столицы региона). Ключ в нижней части композиции означает защиту российско-китайской границы, у которой расположен город.

Щитодержателями на новом гербе выступили основатели Благовещенска — святитель Иннокентий (Вениаминов), давший городу название, и граф Муравьев-Амурский, который поспособствовал приданию станице статуса города. Надпись на ленте под щитом «Городу быть пристойно» — это донесение крепостного человека Игнатия Милованова, который в 1682 году (почти за 200 лет до основания Благовещенска) обследовал стрелку Амура и Зеи и сделал такое заключение царю.