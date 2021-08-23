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Культура

Африканское сафари, рыбалка на Камчатке, день рождения в Перу: как звезды провели это лето

Куда ездили отдыхать российские знаменитости летом 2021 года

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Саша Бортич, Тимати и Регина Тодоренко с сыном

Саша Бортич, Тимати и Регина Тодоренко с сыном

@bortich/@timatiofficial/@reginatodorenko/Instagram
Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, многие российские звезды этим летом отдыхали ярко и разнообразно. Пока одни знаменитости открывали для себя что-то новое за границей, другие нашли возможность посмотреть на родные просторы с неизвестной стороны. О том, где провели отпускной сезон представители шоу-бизнеса, — рассказывает «Газета.Ru».

Иосиф Пригожин и Валерия — Греция

Продюсер Иосиф Пригожин решил показать своей супруге Валерии Грецию, в которой, как оказалось, она ранее никогда не была. В одном из постов певица поделилась своими эмоциями от путешествия: «Греция. Как ни странно, но я впервые в этой стране. Днем загораем, вечером поем. Жизнь непредсказуемо прекрасна».

Правда под публикациями некоторые пользователи выражают беспокойство и удивление в связи с тем, что пара решила отправиться в Грецию в августе, когда страну из-за рекордных температур охватили пожары: «А мы с детьми сбежали из Греции дней десять назад, там как раз было +47»; «Валерия, в какой части Греции вы отдыхаете, что нет пожара?»; «Греция горит»; «Будьте осторожны, там пожары сейчас».

В остальном подписчики признаются, что любуются супругами и желают им прекрасно провести время в солнечном крае.

Полина Гагарина — Турция

Полину Гагарину тоже не остановили пожары, когда она решила провести свободные летние дни на побережье Турции. На курорте певица с дочерью Мией наслаждается панорамным видом на горы, морским бризом и прохладными коктейлями.

Светлана Бондарчук — Калининград

А вот Светлана Бондарчук начала свой отпуск с поездки в Калининград, куда поехала вместе с возлюбленным Сергеем Харченко, его дочерью и компанией друзей. Погостив немного у свекрови за просмотром семейных фотографий, они отправились в поход на мыс Таран, где разбили палатку и развели костер. Следующей остановкой стала знаменитая живописными видами Куршская Коса, на которой путешественники насладились северным воздухом Балтийского моря.

Свои путевые очерки в Instagram-аккаунте Светлана сопровождает словами: «Эмоции — как в детстве»; «Принять утреннюю ванну в море, выпить черный вкусный кофе и бокал шампанского — прекрасное начало понедельника». Новый избранник Бондарчук разделяет ее страсть к путешествиям, поэтому после отдыха на родной земле они продолжили отпуск в солнечной Барселоне.

Глюкоза — Испания

Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) также активно делится с подписчиками фотографиями из лучезарной Испании. Правда, осмотру достопримечательностей она предпочла энергичные занятия серфингом.

«Есть тихие дни в моей жизни, это один из них! В такие минуты я остаюсь наедине с собой, но внутренний диалог не прекращается. Именно это качество помогает мне каждый день принимать решения и идти вперед», — поделилась артистка.

Тимати — Южная Америка

Тимати решил провести август вместе с дочерью Алисой в странах Южной Америки, побывав в Никарагуа, Чили, Колумбии и Перу. Рэп-исполнитель ходит с наследницей на пляж, купается в горячих источниках и занимается серфингом.

Свой день рождения музыкант отпраздновал в Перу. На одной из фотографий оттуда он задувает свечи на фоне гор и обращается к родителям:

«Отец, мама, спасибо что подарили мне в этот день самое ценное, жизнь. Она многогранна и прекрасна. Жадно доедаю август, столовой ложкой. Дети здоровы и счастливы, все еще получаю огромное удовольствие от работы и еще большее — от серфинга и гармонии с природой. Наметил желания пунктами и задул свечи. Спасибо всем за поздравления, от души» — написал Тимати.

Марина Александрова — Швейцария

Марина Александрова вместе сыном и дочерью проводит летние каникулы в Швейцарии. Актриса ходит с детьми по городским улочкам, собирает луговые цветы и наслаждается горным воздухом альпийской деревеньки. По ее словам, место отдыха было выбрано неслучайно:

«Тарковский писал: «Швейцария невероятно чистая, ухоженная страна, в которой хорошо тем, кто очень устал от суеты. Очень похожа на сумасшедший дом — тишина, вежливые сестры, улыбки». Видимо, я устала от суеты, наслаждаюсь».

Анна Чиповская — Грузия

Свой летний отпуск Анна Чиповская решила провести в солнечной Грузии. Ее избранник — кинематографист Дмитрий Ендальцев — не смог присоединиться к возлюбленной, поэтому девушка провела время в компании друзей и коллег. «Мне в Тбилиси ну вот очень хорошо. По-настоящему хорошо на душе. И все здесь есть, только Димы здесь нет. Даже не знаю, что было бы, будь он сейчас рядом. Может, осталась бы жить» — пишет Чиповская в своем Instagram.

Согласно актрисе, ее впечатлила атмосфера и гостеприимство местных жителей: «Тбилиси — свет, цвет, воздух, люди. Такого количества красивых людей на квадратный метр не видела, наверное, больше нигде. В который раз в этом городе — и в который раз не могу насмотреться».

Подписчики с восторгом следят за пополнениями фотографий: «Очень душевная компания получилась!»; «Как уютно и красиво сидите... Грузинское застолье — это так здорово».

Регина Тодоренко и Влад Топалов — Камчатка

Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с сыном провели летний отдых на Камчатке. Супруги арендовали небольшое судно, чтобы насладиться природой и рыбалкой в Тихом океане.

Блогер-путешественница похвасталась уловом, который они с ребенком добыли вместе: «Когда я была маленькой, мечтать и не могла о таком. Я верю, что ты ценишь эти моменты, проведенные вместе с нами, твоими родителями! Особенно — когда слышу, как ты тоненьким голоском проговариваешь: «Пап, мам, я так вами горзусь!».

Эвелина Бледанс — Сочи

К сторонникам отечественного туризма примкнула телеведущая Эвелина Бледанс, которая вместе с сыном отдыхает на Черном море. Сначала они пребывали в курортном поселке Лазаревское близ города Сочи. Там вместе с сыном артистка ходила на дельфинотерапию, каталась на катере и купалась в горной реке.

Саша Бортич — Африка

Подальше от городских джунглей забралась Саша Бортич, которая вместе с семьей и друзьями отправилась в сафари по южной Африке. В экзотическое путешествие они поехали еще в конце мая, встретив начало лета в компании жирафов, зебр, гиппопотамов, слонов и бабуинов. Вместе с мужем Евгением Савельевым артистка прокатилась в лодке по реке, забралась в горы, исследовала джунгли Уганды, а затем напоила жирафа чаем из чашки и отправилась дальше — к побережью океана Кении.

Больше всего, по словам Бортич, ее впечатлили дикие обитатели саванны и джунглей: «Я влюбилась в кабанчиков (Пумба — так их называют). Ощущения, честно, как будто ты в «Король Лев» попал. Я в восторге, эмоций море. Знаете, я и сам немножко Пумба». Одним из самых незабываемых моментов для супругов стало ночное сафари, когда они более часа провели наедине с молодой львицей, удобно устроившейся на дереве над ними.

Алексей Чадов — Хорватия

После съемок сериала «Игра Престолов» хорватский город Дубровник стал местом притяжения для туристов, в число которых теперь попал и Алексей Чадов. «Мне определенно здесь нравится! Энергетика, море, цветы, вино» — делится актер впечатлениями на фоне гавани, каменных сооружений и европейских улочек.

Юлия Меньшова — дача под Ленинградом

Остаток лета Юлия Меньшова решила провести в пределах родной страны. После смерти отца актриса призналась, что ей захотелось «тишины», — и поэтому вместе с мужем она отправилась на отдых «под Ленинградом». Там они наслаждаются дождливой погодой, прогулками в лесу и сбором грибов.

«Поездки в деревню, на дачу или в любое другое уединенное место ценны для всех нас вовсе не пресловутым чистым воздухом. Целительная сила таких мест — именно в тишине», — отмечает телеведущая.

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