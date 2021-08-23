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Культура

«Чепелуэйт» с Эдриеном Броуди — третье за год шоу по Стивену Кингу. Кажется, снова неудачное

Рецензия на сериал «Чепелуэйт» по рассказу «Иерусалимов удел»

На Epix и в «Амедиатеке» вышла первая серия «Чепелуэйта» — хоррор-сериала по мотивам рассказа Стивена Кинга «Иерусалимов удел». В нем овдовевший капитан пытается защитить себя и своих детей от потусторонних сил, как-то связанных с его предками. Главные роли в шоу исполнили Эдриен Броуди и Эмили Хэмпшир, известная по сериалу «Шиттс-Крик». Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел четыре эпизода «Чепелуэйта» — и рассказывает, почему проект сложно назвать удачным.

Овдовевший капитан Чарльз Бун (Эдриен Броуди) с тремя детьми, выполняя предсмертный наказ жены, заселяется в унаследованный особняк Чепелуэйт на побережье штата Мэн. Новоселье омрачает не самый радушный прием — в ближайшем городке Причерс-Корнер прибывшим совсем не рады, здешние обитатели связывают свои многочисленные беды (последние пару лет тут свирепствует странная болезнь) непосредственно с Бунами. Капитана утешает лишь поддержка собственных детей и местной жительницы Ребекки Морган (Эмили Хэмпшир из сериала «Шиттс-Крик»), нанявшейся к нему гувернанткой. Однако уверенность Чарльза в завтрашнем дне и собственном рассудке начинает таять, когда в дело вступают потусторонние силы, таинственным образом связанные с его семьей.

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Кадр из сериала «Чепелуэйт» (2021)

Кадр из сериала «Чепелуэйт» (2021)

Epix

Экранизации Стивена Кинга продолжают сыпаться на наши головы, словно из рога изобилия, к какому все не подберут подходящую пробку. «Чепелуэйт» — уже третья адаптация за год (это с декабрьским «Противостоянием»), и третья подряд неудачная. Впрочем, если судить по нынешней температуре (на момент написания Rotten Tomatoes показывает 71% «свежести»), порка сродни той, что досталась «Истории Лизи» и «Противостоянию», в данном случае никому не светит. Западным критикам, возможно, виднее, поскольку им выдали вдвое больше эпизодов, чем российским; последних еще зачем-то наградили эмбарго аккурат до часа премьеры, хотя за рубежом все разрешено как минимум с 9 числа.

Ну да бог с ним. Что подробное шоу по рассказу «Иерусалимов удел» (продолжается романом «Салимов удел» и другим рассказом «На посошок») — затея сомнительная, было ясно и без всяких эмбарго. Хотя бы по той причине, что изначальный материал — это кинговское упражнение в лавкрафтианском хорроре (куда подшиты Брэм Стокер с Ширли Джексон), и тамошний страх перед немыслимым и неописуемым вообще тяжело конвертируется в аудиовизуальный текст. К тому же это именно что рассказ — крохотная вещица страниц на 40, едва ли полный метр, а «Чепелуэйт» грозится отнять почти 10 часов жизни.

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Кадр из сериала «Чепелуэйт» (2021)

Кадр из сериала «Чепелуэйт» (2021)

Epix

Раздутая и уточненная, теперь это история не столько о трагически злом роке, сколько о диктате предрассудков разного толка: сексизма, расизма, суеверности. Иногда — обыкновенной глупости. Такие преобразования идут со скрипом и осуществляются механически: сериал не старается по-настоящему нырнуть в эти новые темы, важные и вполне уместные, не женит прямолинейно-жанровый кинговский оригинал с сегодняшними социальными проблемами. Но вместо этого делает их чем-то вроде соседей поневоле, не способных найти общий язык и завязать диалог. Словом, скоропостижно закрытая «Страна Лавкрафта», где хтонический кошмар и инфернальные чудища стыдливо пасовали перед ужасами расизма, по-прежнему остается без адекватного наследника, зато у Кинга опять есть повод хвастаться в твиттере.

Поскольку «Два с половиной человека» — это ситком с Чарли Шином, но не полный перечень персонажей хоррор-сериала, стремящегося к какой-то солидности, Чепелуэйт, Причерс-Корнерс и сам Иерусалимов удел (которому вроде полагается быть заброшенным) в своем экранном воплощении оказываются местами густонаселенными. В результате здешний перманентный митинг на корню душит лавкрафтовский холодок от перспективы остаться наедине с очередной вселенской дрянью. А про отдельных людей еще что-то все время пытаются рассказать, однако почему на них не должно быть плевать — молчат. Изначально не самый стремительный сюжет (у Кинга примерно до середины идут довольно безмятежные жалобы на крыс в стенах) тем временем мается от безделья.

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Кадр из сериала «Чепелуэйт» (2021)

Кадр из сериала «Чепелуэйт» (2021)

Epix

К концу четвертого эпизода дела вроде бы начинают идти в гору; до тех пор в тонусе с грехом пополам держат лишь хриплое мурлыканье Броуди и дежурные пугалки. Однако неизвестно еще, как этот энергетический всплеск распределится по оставшимся шести часам. Читавшие рассказ могут по названиям серий примерно прикинуть, что к чему: там не то чтобы впору отчаиваться, но запастись терпением, скорее всего, придется. Как утверждают некоторые западные коллеги, самые терпеливые будут вознаграждены; от себя добавим, что на червей уже не получится смотреть, как прежде, хотя они и до этого вызывали много вопросов.

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