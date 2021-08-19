От прокурора с брюшком до темнокожего пилота. Как менялся образ Капитана Америка в кино

Актер Энтони Маки, известный фанатам Marvel по образу Сокола, исполнит главную роль в грядущем фильме о Капитане Америка, где сыграет преемника оригинального Кэпа Стива Роджерса. «Газета.Ru» рассказывает, как менялся кинообраз культового супергероя — со времен Второй мировой до наших дней.

Капитан Америка был создан творческим тандемом писателя Джо Саймона и художника Джека Кирби в начале 1940-х годов. Согласно замыслу авторов, протагонист Стив Роджерс в результате военного эксперимента превращается из болезненного и субтильного студента в суперсолдата американской армии. По сюжету он противостоит злу в лице нацистов, а впоследствии — коммунистов, в зависимости от актуальной политической повестки. Знаток единоборств, сильный лидер и приверженец идеалов демократии, он стал олицетворением идеального американского бойца и был особенно популярен в годы Второй мировой войны. Поэтому неудивительно, что уже в 1944 году супергерой впервые появился на экранах.

Дик Пурселл; сериал 1944 года

Дебютной экранизацией приключений Капитана Америка стал одноименный черно-белый сериал с Диком Пурселлом в главной роли. Для киностудии Republic это был самый дорогой многосерийный проект в истории, его режиссерами выступили Элмер Клифтон и Джон Инглиш. При этом шоу в плане сюжета сильно отклонилось от оригинала.

Так, в сериале Капитан Америка — не щуплый студент-художник Стив Роджерс, а зрелый окружной прокурор Грант Гарднер с небольшим брюшком. Кэп в исполнении Пурселла носит забавный тряпичный костюм и вместо щита использует огнестрельное оружие. Если в комиксах супергерой противостоял агенту нацистской Германии Красному Черепу, то в экранизации он борется с группировкой злодея по прозвищу Скарабей, который похитил прибор разрушительной силы. Подобное изменение сюжета сделало сериал менее актуальным на фоне Второй мировой войны, когда сопротивление Третьему рейху было одной из главных тем в поп-культуре. Само шоу, к слову, больше напоминало детектив с элементами экшна, нежели супергеройский боевик.

close 100% Кадр из сериала «Капитан Америка» (1944) Republic Pictures

Рэб Браун, ТВ-фильмы 1979 года

Более аутентичной в визуальном отношении стала адаптация Рода Холкомба, которую зрители увидели в 1979 году. На этот раз чуть ближе к канону был сам образ Капитана Америка (как минимум ему вернули настоящее имя): исполнитель главной роли Рэб Браун предстал в шлеме и узнаваемом супергеройском трико, которое, впрочем, больше напоминало костюм гонщика. Но общий сюжет все равно сильно расходился с оригинальным — и вкупе с общей комичностью проекта это принесло ему сдержанную реакцию аудитории.

В фильме Стив Роджерс предстал бывшим морским пехотинцем, которому после покушения вводят экспериментальную сыворотку. Обретая сверхсилу и остроту реакции, он отправляется на борьбу со злодеями верхом на мотоцикле с ракетной установкой. В том же 1979-м на экраны вышел и сиквел — «Капитан Америка 2: Слишком скорая смерть». Там супергерой противостоял террористу-революционеру, похитившему профессора для создания супероружия, которое сможет ускорить старение.

close 100% Кадр из фильма «Капитан Америка» (1979) Universal TV

Мэтт Сэллинджер, фильм 1990 года

Еще одним актером, которому досталась роль Капитана Америка, стал Мэтт Сэллинджер. Экранизация Альберта Пьюна была наиболее близка к канону, но провалилась в прокате из-за недостатка масштабности.

Действие фильма открывается историей Таджио де Сантиса, которого похищают ребенком и в результате экспериментов превращают в суперсолдата Красного Черепа, стоящего на стороне нацистов. Отдельное внимание создатели уделили любовной линии Капитана Америка и его девушки Бернис Стюарт, а также эпизоду, когда Кэп оказывается похороненным под льдами Аляски в 1943 году — и пробуждается от многолетнего сна уже в 90-х.

«Капитан Америка» с Сэллинджером был приурочен к юбилею серии, поэтому ожидания поклонников были велики. В частности, они рассчитывали на звездный состав актеров и классные спецэффекты. По мнению критиков, причиной провала стали непрофессионализм режиссера и низкий бюджет, из-за чего многие сцены выглядели гротескно комичными. Кстати, на роль Стива Роджерса в проект приглашали Дольфа Лундгрена и Арнольда Шварценеггера, однако с ними в итоге не срослось: первый на момент съемок был задействован в другой ленте, второй — не подошел из-за акцента.

close 100% Кадр из фильма «Капитан Америка» (1990) 21st Century Film Corporation

Крис Эванс, проекты MCU 2011-2019 гг.

Настоящего успеха в киноиндустрии Капитан Америка добился уже в 2010-х, когда за дело взялась студия Marvel. Роль Роджера в MCU досталась Крису Эвансу, который уже дебютным сольником «Первый мститель» убедил аудиторию в правильности выбора. Сюжет фильма был максимально близок к оригинальным комиксам: главный герой, слабый физически (но сильный духом), хочет служить своей стране во Второй мировой и показывает себя героем еще до введения чудо-сыворотки. А становясь Капитаном Америка, отправляется на важнейшее задание, где сталкивается с Красным Черепом.

В общей сложности Эванс снялся в образе Кэпа аж в восьми фильмах франшизы, по ходу которых сражался рука об руку с другими популярным персонажами Marvel — Железным Человеком, Черной Вдовой, Халком, Тором, Человеком-пауком и так далее.

close 100% Кадр из фильма «Первый мститель» (2011) Marvel Studios

Энтони Маки, проекты MCU 2021-... гг.

В концовке финальных «Мстителей» (2019) Стив Роджерс в исполнении Эванса отошел от дел, передав знаменитый щит (а вместе с ним — и «должность» Капитана Америка) своего другу и напарнику Сэму «Соколу» Уилсону. К тому моменту персонаж уже был хорошо известен зрителям фильмов Marvel, хоть и являлся в них второстепенным героем. Воплощал образ на экране темнокожий актер Энтони Маки. В образе Кэпа он дебютировал еще в сериале «Сокол и Зимний Солдат», который вышел в 2021 году. По его сюжету Уилсон сначала отказывается от звания «Капитан Америка», и оно на время достается военному Джону Уокеру, однако в итоге Сокол все-таки решается взять на себя обязанности Роджерса.

Как стало известно на днях, именно Маки исполнит главную роль в предстоящей полнометражном фильме о Капитане. Сценаристом проекта выступят шоураннеры сериалы о Соколе. Другие подробности сюжета не раскрываются. Дата премьеры на данный момент также остается неизвестной.