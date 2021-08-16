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Культура

«Боевики и культура — несовместимые вещи»

Что грозит объектам культурного наследия Афганистана после прихода талибов*

«Талибан»* захватил столицу Афганистана — Кабул, под контролем группировки оказалась вся страна. Востоковед Алексей Лидов и журналист Михаил Кожухов рассказали «Газете.Ru», каким памятникам культурного наследия Афганистана угрожает правление боевиков — и какие из всемирно значимых объектов были безвозвратно утеряны в ходе прежних военных конфликтов на территории страны.

Исламистское движение «Талибан» (организация запрещена в России) уже приходило ко власти в Афганистане и фактически правило страной в 1996-2001 гг. Тогда на всей подконтрольной территории боевиками были введены нормы шариата, что серьезно сказалось на культурной жизни. Так, во времена правления талибов под запретом находились изобразительное искусство и музыка, а также были разрушены значимые архитектурные достопримечательности Афганистана.

По мнению востоковеда Алексея Лидова, если в прошлый период правления исламистам удалось уничтожить почти все искусство в стране, то с их новым приходом к власти можно с уверенностью говорить о неизбежности окончательного разрушения оставшихся памятников всемирного значения.

«Главной достопримечательностью Афганистана были две гигантские статуи Будды в пригороде Бамиана. Они были уничтожены (в 2001 году — «Газета.Ru») в припадке религиозной ярости, потому что ислам не приветствует изображения людей и животных. Во всем мире эта потеря была воспринята как трагедия, — рассказал он «Газете.Ru».

Из сохранившегося наследия осталась только Джамский минарет, башня XII века. Но власть талибов угрожает и ей. Боевики и культура — это несовместимые вещи. Ситуация страшная, безвыходная. Считайте, что от искусства в стране уже ничего не осталось».

Еще до возникновения талибов — в момент ввода советских войск в Афганистан — репортажи с места событий записывал журналист Михаил Кожухов. В то время ему удалось лично увидеть местные экспонаты мирового наследия.

«В советское время почти четыре года войны я проработал корреспондентом в Афганистане, — вспоминает Кожухов в разговоре с «Газетой.Ru». — Знаю историю, когда на рубеже 70-х годов советская экспедиция археологов нашла на территории Афганистана коллекцию бактрийского золота. Это тысячи предметов, коллекция сопоставима со скифским золотом, найденным на территории Крыма. То есть находка мирового масштаба. Она хранилась абы как, все было завернуто в солдатские шинели.

Я видел часть коллекции, и следы ее теряются уже во время первого захвата власти талибами. Что с этой коллекцией сейчас? Она распродана? Переплавлена? Кем-то захвачена? Никаких официальных сведений о ней нет».

Журналист уточнил, что некоторое количество архитектурных памятников в Афганистане все же осталось, но они связаны с исламским вероисповеданием. Согласно Кожухову, талибы, скорее всего, не уничтожат их, однако власть боевиков приведет объекты в упадок: «Осталось еще несколько архитектурных памятников. Например, мечеть в Мазари-Шарифе и в древнем городе Герат. Это наследие связано с исламской верой. Думаю, поэтому их не уничтожат. Но им угрожает бедность и нищета, которая продолжается там уже многие десятилетия. Боюсь, что от иных культурных ценностей не осталось и следа».

Он также назвал назвал причины, из-за которых возрождение искусства на территории Афганистана в ближайшее время является невозможным. По мнению Кожухова, войны стерли с лица земли весь культурный вклад поколений.

«За десятилетия войны многие промыслы потеряны. Живописи в Афганистане просто не было по причинам религиозного запрета, нельзя рисовать лица. Единственное, что может граничить с искусством — это ковроткачество. Оно до сих пор сохраняется в Кабуле.

Даже существует район, где по коврам ездят машины, — объяснил Кожухов. — Все остальное искусство, которое было ярким и заметным, уничтожено талибами, американцами, русскими и так далее. Поэтому, боюсь, вопрос о возрождении искусства в Афганистане встанет еще очень не скоро. Уничтожать там больше нечего».

В одним из давних интервью экс-лидер «Талибана» Мулла Омар говорил, что разрушать культурные ценности на территории Афганистана его вынудили иностранцы, которые хотели отреставрировать бамианские статуи Будды:

«Я не хотел разрушать статуи. Однако ко мне обратились иностранцы, заявившие о желании отреставрировать Будд. Просьба шокировала меня. Я подумал: это бесчувственные люди, им безразличны тысячи живых афганцев. Поэтому я приказал уничтожить статуи. Если бы эти иностранцы оказывали гуманитарную помощь, я бы не тронул монументы».

При этом он подчеркивал, что разрушение «ложных идолов» является долгом мусульман.

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