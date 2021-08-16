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Культура

«Измена жены нанесла ему травму»: Пашаев — об отношении Соловьева к азербайджанцам

Пашаев предложил Соловьеву «сходить ко врачу» после заявления об изменах его жены

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Владимир Соловьев и Эльман Пашаев (коллаж)

Владимир Соловьев и Эльман Пашаев (коллаж)

РИА «Новости»
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил «Газете.Ru» свои слова о том, что жена телеведущего Владимира Соловьева якобы изменяла ему с азербайджанцем. По мнению юриста, это повлияло на отношение Соловьева к представителем азербайджанского народа. Сам телеведущий опроверг заявление Пашаева об изменах супруги и назвал его «несчастным человеком».

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» Эльман Пашаев, он с сочувствием относится к якобы имевшей место семейной драме Владимира Соловьева. По словам юриста, в связи с изменами жены телеведущий получил психологическую травму — и теперь срывается на всей азербайджанской нации в своих эфирах.

«Насколько мне известно, любовником его бывшей жены был азербайджанец. Она ему изменила, и Соловьев с ней развелся. Я его понимаю и сочувствую его проблемам с женой, но при чем тут азербайджанская нация? Думаю, у него осталась травма после случившегося. Однако Соловьеву нужно понять, что азербайджанская нация не несет вину за его проблемы», — сказал Пашаев.

Бывший защитник актера Михаила Ефремова также выразил мнение, что «ненависть Соловьева к азербайджанцам» могла стать следствием не только того инцидента, но и общей усталости от работы, которая повлияла на эмоциональное состояния ведущего.

«К нему — как к профессионалу — я отношусь с большим уважением. Однако ненависть Соловьева к азербайджанцам — это констатация факта, а не провокация. У него на слово «азербайджанец» идет пена изо рта — как из пожарного шланга. Мне кажется, что Владимиру просто нужно отдохнуть, сходить ко врачу. Ведь он работает с утра до вечера.

Эта усталость очень накладывается на эмоциональное состояние. Я не намекаю, что он больной или псих, но видно, что человек просто устал», — подчеркнул адвокат.

Согласно Пашаеву, Соловьев на постоянной основе «занимается разжиганием национальной розни внутри страны и сталкивает людей лбами».

«Нельзя этого делать. Нужно принимать какие-то меры, — добавил он. — Какое отношение будет у людей после просмотра программ с его участием по телевизору? Налаживание отношений между народами — единственное, что меня интересует».

Ранее в Telegram-канале Antituran было опубликовано видео, на котором Пашаев рассказывает о якобы реальном любовнике жены Соловьева, который был азербайджанцем. При этом юрист не уточнил, о какой именно из супруг журналиста идет речь, отметив лишь, что она была армянкой. По информации из открытых источников, Соловьев был женат трижды: прежде он состоял в узаконенных отношениях с Ольгой и Юлией, а с 2001 года его супругой является Эльга Сэпп.

«Его жена лучше знала, кто был лучшим мужчиной — сам Соловьев или тот азербайджанец. <...> Она определила, что азербайджанец как мужчина — лучше. Но это ее выбор, это демократия», — сказал Пашаев.

Впоследствии сам Соловьев опроверг заявление адвоката об изменах супруги, назвав Пашаева «несчастным человеком».

«У меня не было жены-армянки, мне никто не изменял. У меня прекрасные отношения со всеми женами. Это очень смешно», — цитирует журналиста «URA.RU».

На момент публикации «Газете.Ru» не удалось получить комментарий Владимира Соловьева.

Эльман Пашаев получил известность благодаря делу о смертельном ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов. Актер отказался от услуг юриста после того, как был приговорен судом к восьми годам колонии общего режима (впоследствии срок был сокращен на полгода). В настоящий момент интересы артиста представляют другие адвокаты, включая Петра Хархорина.

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