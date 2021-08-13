Лицом не вышел: что примело к массовому расстрелу в Плимуте — и при чем тут движение Black pill

22-летний Джейк Дэвисон застрелил пять человек в британском Плимуте, после чего совершил самоубийство. Инцидент произошел 12 августа. Подозреваемый оказался приверженцем движения Black pill и в своих проблемах винил отсутствие девушки. О том, каким образом гендерная теория подтолкнула его на массовое убийство и что вообще такое Black pill — в материале «Газеты.Ru».

В основе мужского движения Black pill («Черная таблетка») лежит теория, якобы отвечающая на вопрос, почему женщины не соглашаются на секс с некоторыми парнями. Ее приверженцы считают, что из-за низкого социального статуса и непривлекательной (по стандартам красоты) внешности, они обречены на одиночество. По мнению сторонников движения, женщины используют секс в качестве инструмента власти над мужчинами, среди которых отбирают тех, у кого лучше гены и больше финансовых возможностей.

Свое название Black pill получило по аналогии с фильмом «Матрица», в котором главный герой выбирает красную таблетку знания, ставшую символом мирового заговора. В данном случае – против мужчин.

Сторонники теории считают себя жертвами, которым приходится бороться за выживание, ссылаясь на принцип Бейтмана — о незаменимости самки, более важной для продолжения рода. На фоне этого в течение последнего десятилетия процветает так называемая маносфера — интернет-сообщества, в которых одинокие мужчины анонимно продвигают антифеминизм и унижение женщин. При этом зачастую участники пропагандируют двойные стандарты относительно гендерных ролей и не соглашаются между собой.

Об особенностях философии Black pill и его отличиях от других движений за права мужчин «Газете.Ru» рассказал нижегородский инцел и активист Алексей Поднебесный (инцелы — члены субкультуры, одним из подразделов которой является как раз «Черная таблетка»).

По его словам, Black pill можно считать модификацией социал-дарвинизма и фашизма, когда человечество делится на полноценных и неполноценных. В число последних попадают те, кто не вписывается в стандарты — в данном случае по внешности.

«Теории о генах могут быть научными и нет. Black pill попадает в число лженаучных. Не знаю, кто их насаждает. Считаю, что их распространяют, чтобы отвлечь внимание от проблем социо-экономического характера», — объяснил он.

Поднебесный отметил, что авторы подобных теорий заставляют людей опускать руки, уверяя в том, что нельзя ничего сделать в сложившейся ситуации. «Эта теория говорит, что вы родились неидеальными — и сделать ничего нельзя. Блэкпиллеры — вполне обычные и среднестатистические парни, которые внушили себе, что являются уродами и потому не могут ничего изменить», — сказал активист.

Если говорить об инцелах (переводится как «невольно воздерживающиеся от секса»), то это люди, которые неспособны найти партнера вопреки своему желанию. Они считают, что от альфа-самцов их отличают застенчивость, интеллигентность, интеллект выше среднего, плохие навыки коммуникации и низкий материальный статус.

При этом — в отличие от блэкпиллеров — инцелы видят корень проблем не столько во внешности, сколько в сложившейся системе, якобы девальвирующей внимание мужчин к женщинам. По их мнению, любая девушка способна найти партнера, даже если у нее серьезный недуг, низкий социальный статус или непривлекательная внешность. В связи с этим участники субкультуры уверены, что женщин-инцелов не бывает.

Согласно Поднебесному, мужчинам-одиночкам не первостепенен секс: гораздо сильнее они страдают по причине отсутствия полноценных отношений с девушкой.

«Инцелы и блэкпиллеры отрицают секс за деньги. Если у мужчины не было секса ни с кем, кроме проституток, значит — секс ему недоступен. У нас иное понимание секса. Важен эмоциональный и духовный обмен между мужчиной и женщиной. Секс с проституткой ничем не отличается от онанизма. Не хватает человеческих отношений и душевной теплоты. Речь не о количествах сексуальных побед, — заявил он. — Инцелы были бы рады любой женщине, которая окажется человечной. Мы против проституции и больше выступаем за сексуальную свободу».

По его мнению, экстремисты вроде Джейка Дэвисона могут страдать от отсутствия личной жизни. Однако массовые убийства и теракты — скорее следствие более серьезной проблемы, которую как раз поднимают сообщества по типу Black pill.

Подробнее о самом инциденте с Дэвисоном читайте здесь.