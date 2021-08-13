Бритни Спирс свергла родителя

Отец Бритни Спирс заявил о своей готовности отказаться от опеки над певицей. По словам адвоката Джейми Спирса, единственной причиной этого решения стало желание его клиента прекратить «публичную борьбу» с дочерью.

В четверг, 12 августа, отец Бритни Спирс подал в Верховный суд Лос-Анджелеса ответ на ходатайство дочери, которая просила приостановить опекунство над ней. Как пишет Variety, Джейми Спирс согласился полностью отказаться от своих полномочий, которые выполнял в течение 13 лет. По словам адвоката Спирса, единственной причиной этого решения стало желание завершить «публичную битву с дочерью». Он отметил, что «нет никаких неотложных обстоятельств, оправдывающих немедленное снятие мистера Спирса с должности». Также юрист добавил, что вместо отца опекой над Спирс может заняться другой человек.

«Очень спорно, будет ли смена опекуна в интересах госпожи Спирс», — считает сторона отца артистки.

Представитель певицы Мэтью Розенгарт, в свою очередь, назвал решение ее отца «крупной победой Бритни Спирс и еще одним шагом к справедливости». Этим летом он публично призвал отца Спирс уйти в отставку, но тот ответил, что не будет делать этого добровольно.

«14 июля я объявил в суде, что после 13 лет существующего положения господина Спирса пора отстранить от должности и что моя фирма и я будем действовать агрессивно и оперативно для достижения этого результата, — сказал Розенгарт. — Двенадцать дней спустя моя фирма подала прошение об отстранении и увольнении мистера Спирса с учетом веских, непреодолимых юридических оснований, которые были недвусмысленно поддержаны законом и всеми вовлеченными сторонами, включая Джоди Монтгомери, Бритни Спирс и ее медицинскую команду».

Он отметил, что юристы певицы все еще недовольны «нападками» ее отца, несмотря на то, что его уход в отставку станет для них большой победой.

«Мы рады, что мистер Спирс и его адвокат сегодня признали в заявлении, что он должен прервать опеку. Однако мы разочарованы их продолжающимися постыдными и достойными осуждения нападками на госпожу Спирс и других, — говорится в заявлении Розенгарта. — С нетерпением ждем дачи показаний мистера Спирса под присягой в ближайшее будущем».

Певица попала под юридически оформленную опеку своего отца в 2008 году — после того, как у нее произошел нервный срыв на почве отказа добровольно передать детей своему бывшему мужу Джейдену Федерлейну. Подробные условия опекунства Спирса над дочерью держались в тайне. Из документов, которые юристы передавали в суд, известно, что он мог запретить дочери выходить из дома и ограничивать круг ее контактов. Также мужчина контролировал финансы Спирс и мог говорить с врачами от ее имени. Адвокат Эндрю Уоллет помогал с опекунством до 2019 года без права распоряжаться деньгами артистки. С 2019 года Спирс являлся единоличным опекуном дочери.

Под надзором отца певица продолжала работать, выпуская альбомы и участвуя в шоу. Кроме того, Спирс была членом жюри шоу «X-Factor» и запустила собственную линейку одежды и парфюмерии. Отец утверждал, что только благодаря его опеке артистке удалось выбраться из долгов и накопить капитал. Сама Спирс жаловалась на то, что отец пользуется ее положением ради собственной выгоды и полностью контролирует зарабатываемые ею миллионы.