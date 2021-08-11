«Издательства несут большие убытки»: от Telegram требуют удалить копии книг Кинга и Глуховского

Книгоиздатель «Эксмо-АСТ» выиграл суд у Telegram из-за пиратских копий книг Стивена Кинга и Дмитрия Глуховского. «Газета.Ru» разбиралась, какие убытки несут издатели из-за нелегального распространения контента и как с этим бороться.

Издательства АСТ и «Эксмо», входящие в группу «Эксмо-АСТ», подали два иска в Мосгорсуд к мессенджеру Telegram из-за распространения пиратского контента. Речь идет о копиях произведений «11/22/63» и «Доктор сон» Стивена Кинга, «Думай и богатей» Наполеона Хилла, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского, «Ни Сы» Джен Синсеро и «Мара и морок» Лии Арден.

В качестве обеспечительной меры Мосгорсуд обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к этим книгам, уточняет «Коммерсант». Согласно изданию, книгоиздатели нацелены не столько на блокировку, сколько на внедрение системы цифровых отпечатков в Telegram, которая позволила бы удалять пиратский контент системно.

«Газета.Ru» обратилась к директору Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максиму Рябыко и выяснила, какое количество денежных средств теряет издательство в случае незаконного тиражирования произведений в интернете.

«Потенциал черного рынка еще не достиг своих вершин, но издательства в России уже понесли большие убытки. Из-за нелегальных скачиваний только на электронные носители книгоиздатели теряют в год около 2 млрд рублей. Тиражирование бумажной литературы приносит еще большие денежные потери», — сказал Рябыко.

Директор АЗАПИ объяснил, что часть заработанных издательством средств переходит к автору, но из-за пиратства сумма заработка литературной индустрии падает. По этой причине многие начинающие авторы уходят из профессии.

«Деньги идут по цепочке: от издательства — к авторам. Но чтобы автора заметили и начали покупать его произведения, в них нужно вложиться. На каждом этапе нужны свои затраты, например, на печать и маркетинг. Когда появляется альтернатива бесплатного контента, то уменьшается количество пользователей и их затраты на покупку книги. Многие начинающие писатели уходят в другие специальности, потому что им не хватает денег, — заявил эксперт. — Многие считают, что если читатель захочет, то он сам отблагодарит автора, но сознательных — единицы. Тотальное отрицание того, что за информацию, за развлечение надо платить, приводит к снижению количества и качества контента. Меня радует, что новое поколение по другому относится к этой проблеме. К примеру, они платят за подписки на книги и фильмы»

По словам Рябыко, с классической литературой дела обстоят иначе. По истечению 70 лет после смерти автора произведения доступны для общего пользования на законных основаниях.

«Такие произведения имеют право публиковаться даже без согласования наследников. Несмотря на бесплатный доступ к классической литературе, ее переиздают, издания хорошо на этом зарабатывают», — пояснил специалист по защите авторских прав.

«Газета.Ru» также обратилась к специалисту про авторским правам Вадиму Ткаченко, который пояснил, что борьба с пиратством в России осуществляется с момента появления интернета, но механизм действий не налажен, поэтому трудности возникают до сих пор.

«Борьба с пиратством у нас осуществляется по уголовному и по административному, если есть серьезные правонарушения. Второй механизм — это Роскомнадзор, который блокирует те сайты, на которых содержится пиратский контент, — уточнил Ткаченко. — Эти механизмы работают иногда с большими перегибами, поскольку блокировка подобных сайтов может ударить по другим сферам, например, по интернет-компаниям. Все крутится вокруг баланса интересов. Пока нет альтернативы».

Между тем Рябыко утверждает, что остановить нелегальную деятельность можно только путем окультуривания населения.

«Чаще всего нелегальный контент перепродают, чтобы выдать за свой труд. Ситуация с «Эксмо» — это уже финансовый уровень — с пиратства зарабатывают деньги. Первоначальные книгоиздатели считают, сколько они потеряли конкретно в этих случаях воровства. Я думаю, что нужно работать не с проблемой, а с ее появлением. Если у людей есть культура, они понимают, что автор потратил на произведение свои силы и деньги, то они пойдут и купит книгу, а не скачает ее бесплатно нелегальным способом», — заключил он.

По требованию АЗАПИ с 2019 года Telegram удалил 52 тыс. пиратских публикаций и 31 канал в своей web-версии в интересах книгоиздательства «Эксмо-АСТ».