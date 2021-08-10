«Хорошо, что успел предупредить маму»: звезды комментируют видео о своей смерти

На YouTube есть каналы, который ежедневно хоронит российских звезд первой величины: от Аллы Пугачевой и Леонида Якубовича до Юрия Шатунова и Льва Лещенко. Как рассказали «Газете.Ru» сами «жертвы», они хотят добиться наказания для авторов роликов, кто-то из них даже обращался с просьбой об удалении контента непосредственно в видеохостинг, однако ответа так и не получил. Сколько может зарабатывать фейковый канал, реально ли привлечь его создателей к ответственности и как реагируют на «новости» о собственной смерти сами звезды — читайте в нашем материале.

«Газета.Ru» обнаружила несколько YouTube-каналов, где ежедневно «хоронят заживо» звезд российского шоу-бизнеса. Одним из самых успешных среди них является «Dержава Channel».

На видеохостинге канал был зарегистрирован 21 января 2020 года. По состоянию на 30 августа 2021 года «Dержава» выпустила более 1,2 тыс. роликов, которые в общей сложности набрали около 43 млн просмотров. При этом число подписчиков канала составляет всего 350 пользователей.

Контент «Dержавы» преимущественно состоит из фейковых новостей о гибели публичных людей. Авторы берут за основу сценария реальную новость о той или иной трагедии, переписывают ее под нужную звезду и меняют некоторые детали.

Например, в видео с заголовком «В столице траур: сегодня в страшном ДТП разбился Юра Шатунов» говорится, что бывший солист «Ласкового мая» погиб в результате автокатастрофы в Ставропольском крае.

«По словам продюсера группы Андрея Разина, авария произошла около 06.00 по московскому времени между селами Привольное и Красногвардейское. По данным ГИБДД региона, «КамАЗ» лоб в лоб врезался в Volkswagen, в результате чего водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте ЧП, в грузовике никто не пострадал. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Юрий Шатунов разбился насмерть, он был первым основным солистом группы», — утверждается в ролике, который был опубликован в июле этого года.

Первый солист «Ласкового мая» действительно разбился в ДТП на Ставрополье, однако им был не Шатунов, а Юрий Гуров. Музыкант трагически погиб в автокатастрофе 25 августа 2012 года, столкнувшись с грузовиком.

Иногда авторы ограничиваются лишь кликбейтными заголовками. Так, в ролике «Ушла Эпоха: Трагическая смерть Пугачевой шокировала всю страну...» сообщается, что из-за своей болезни Примадонна отменила выступление на одном из концертов Леонида Агутина, о самой «гибели» в видео речи не идет. В 2018 году певица действительно не смогла приехать на праздничное выступление коллеги по причине плохого самочувствия. То есть фейковая новость вышла с опозданием в несколько лет.

Впрочем, «Dержава» не оставляет без внимания и тех звезд, которые проходят лечение в настоящий момент, или тех, о чьем плохом самочувствии сообщалось недавно. Героями подобных видео, в частности, стали МакSим, Анастасия Заворотнюк и Лев Лещенко, которых авторы роликов называют «не справившимися с болезнью».

Ролики о смерти знаменитостей выходят на канале несколько раз в день. Их хронометраж — от одной до трех минут. Монтаж примитивный: диктор-робот под грустную музыку зачитывает «трагическое известие» на фоне фотографий артистов и кадров не связанных с ними ДТП или похорон.

В подписках у «Dержавы» есть несколько каналов, выпускающих идентичный контент. В их числе «EnergyStar News», зарегистрированный на YouTube еще в 2013 году.

Что говорят сами «жертвы»

Актер Александр Дьяченко, «умер» от передозировки медицинских препаратов; 213 тыс. просмотров

close 100% YouTube

«Я видел эти ролики. Хорошо, у меня была возможность предупредить маму. Если бы ей попалась на глаза информация о моей смерти до предупреждения, боюсь представить, какие могли быть последствия, — ведь ей 79 лет. У меня вообще много близких, которые могли бы получить очень серьезный удар из-за данного видео.

Повышать трафик таким образом — низкий и неприглядный способ заработка денег. Во-первых, моральные и божьи законы никто не отменял. Надеюсь, что подобное будет наказано. Во-вторых, хочется, чтобы наши законы работали — и эти люди были бы привлечены к уголовной ответственности. Думаю, данную проблему можно довести до Государственной Думы. Ситуация заслуживает введения отдельного закона, потому что киберпространство приобретает все более масштабное значение.

Я уже пытался изменить ситуацию вместе с юристом, но ничего не получилось. Мошенников не найти, и даже YouTube не дал никакого ответа. В итоге просто оставили эти разбирательства. А я убедился — стену не пробить. Хотя этот вопиющий факт нарушения личной свободы является настолько аморальным, что даже не поддается критике. Считаю, что происходящее — диверсия по отношению к огромному количеству людей, а также к тем, кто за ними следит, любит и уважает».

Примечание «Газеты.Ru»: за основу «новости» авторы взяли реальное известие о кончине коллеги и однофамильца актера — американца Дмитрия Дьяченко. Артист скончался в минувшем году как раз из-за передозировки лекарств.

Актер Денис Рожков, «погиб» от взрыва гранаты в частном доме; 230 тыс. просмотров:

close 100% YouTube

«У меня недавно была премьера сериала, и в комментариях написали, что я умер, поэтому продолжения не будет. Конечно, «собака лает, караван идет», но с этим надо что-то делать, нельзя игнорировать.

Подобное о себе я вижу не в первый раз. Так называемые «СМИ» все чаще «хоронят» многих моих коллег. Видимо, каждому из нас нужно напрямую обращаться в правоохранительные органы. Ведь существует закон о распространении фейковой информации, который должен работать. Следовательно, должно быть наказание. Мало ли у кого-то пожилая мама или доверчивые родственники — им может стать плохо после просмотра. Люди всему верят, особенно — сейчас. И это касается не только сведений о публичных деятелях, но проблемы фейков в целом».

Примечание: текст для видео написан по новости о гибели актера Сергея Шарошкина, снявшегося в эпизодах сериала «Глухарь» (у Рожкова в проекте одна из главных ролей). В 2012 году Шарошкин скончался после взрыва гранаты в родительском доме.

Певец Лев Лещенко, причина «смерти» не называется, в самом видео речь идет о госпитализации в критическом состоянии после четырех сердечных приступов; 80 тыс. просмотров:

close 100% YouTube

«Когда я лежал в Коммунарке весной 2020 года, меня успели похоронить несколько раз. А сколько длится история с Анастасией Заворотнюк? Постоянно появляются новые грязные сводки.

За любую фейковую информацию должно быть наказание. Если данное дело не подпадает под нынешние законы, надо протаскивать новый. Например, классифицировать это как клевету. Необходимо найти авторов данных каналов и посадить их лет на пять. Когда появится соответствующий закон, люди будут сто раз думать, прежде чем создавать что-то в таком роде. Подобный контент производят настоящие негодяи, которые зарабатывают какие-то копейки на просмотрах. Это абсолютно маргинальная история».

Примечание: «новость» создана на основе рассказа самого Лещенко, однако в ней изменили некоторые факты, а также изменили даты. Как недавно рассказывал сам артист, после перенесенного в начале 2020 года коронавируса у него действительно случилось четыре сердечных приступа. При этом произошли она не за один день, а в течение нескольких месяцев.

Телеведущий Леонид Якубович, причина «смерти» не называется, согласно видео — лечится от неизвестной болезни в ФРГ: 67 тыс. просмотров:

close 100% YouTube

«Это делают убогие люди, которые в своей жизни ничего не добились. Если им интересно паразитировать на лживой информации — на здоровье. Меня хоронят уже около семи лет, сообщая об этом беспрерывно. Получают, наверное, удовольствие. Такой вот дикий мазохизм. Но мне жалко этих людей, они несчастные, так как ничего другого делать не умеют».

Примечание: в основу видео легло растиражированное СМИ в 2016 году заявление худрука «Школы современной пьесы» Иосифа Райхельгауза о том, что Якубович якобы уехал на лечение в Германию. При этом еще тогда данная информация была опровергнута директором телеведущего.

Актер Владимир Ильин, «умер» от «неизлечимой болезни»; 7 тыс. просмотров:

close 100% YouTube

«Конечно я против такой глупости, но на подобное не надо обращать внимание. Что с этим бороться? Пусть смотрят».

Примечание: Владимир Ильин действительно скончался от неизлечимой болезни. Правда, еще в 2006 году. И случилось это не с актером Владимиром Адольфовичем Ильиным, сыгравшим в фильмах «Время первых» и «Турецкий гамбит», а его тезкой Владимиром Васильевичем Ильиным, оператором и лауреатом Госпремии СССР.

Как и сколько можно заработать на обмане

По словам специалиста по монетизации YouTube Дениса Коновалова, из-за сомнительности контента «Dержаве» доступны далеко не все формы заработка на платформе. Единственный гарантированно доступный способ — реклама, которую встраивает сам YouTube.

Исходя из данных сервиса Socialblade, можно предположить, что владельцы «Dержавы» за последние 30 дней могли заработать более 100 тыс. рублей.

Главным показателем при подсчете было число просмотров — за отчетный период оно составило 2,4 млн.

Денис Коновалов также объяснил, что YouTube может не реагировать на жалобы звезд, ставших героями видео «Dержавы», из-за неправильного оформления претензий.

«Такой контент запрещен правилами и условиями использования YouTube. Однако на платформу каждую минуту загружается по 500 часов видео, что делает невозможной модерацию контента силами сотрудников компании. В такой ситуации YouTube полагается на работу машины: скриптов и алгоритмов. А любая такая система не может быть совершенной. Поэтому подобные каналы, нарушающие правила платформы, могут существовать. Иногда они не удаляются годами, — отметил эксперт.

— Жалобы зрителей рассматриваются при достижении определенного критического порога. Точный механизм — коммерческая тайна корпорации. Также обращения могут оставаться без рассмотрения из-за неправильного подхода к их отправке. Лучше направлять подобные заявления на официальную электронную почту юридического отдела YouTube».

Можно ли за такое привлечь к ответственности

По словам юриста Алексея Гавришева, формально действия авторов канала нельзя назвать незаконными.

«В УК РФ существует статья по поводу распространения фейковой информации, но она касается сведений, угрожающих жизни и здоровью. Это, например, сообщение о терактах. Ложные сведения о смерти к таким отнести сложно, — отметил он. —

Подвести данную ситуацию под статью об оскорблении чувств и достоинства тоже практически невозможно, так как сообщение о смерти, при отсутствии таковой, формально не является сведениями, порочащими честь, достоинство или деловую репутацию гражданина.

Под статью о мошенничестве деятельность авторов канала тоже нельзя подвести. Состав этого преступления предполагает завладение денежными средствами, когда мошенник заранее не собирается выполнять обязательства или отдавать деньги».

Эксперт также предположил, что «Dержава» может быть выгодна не только его создателям, но и самому YouTube, — так как часть прибыли от рекламы платформа оставляет себе.

«YouTube выгодно такое положение дел, потому что они зарабатывают процент от всех рекламных бюджетов.

Но предъявлять претензии к площадке — бесперспективно. В их действиях также отсутствуют признаки какого-либо нарушения», — заключил Гавришев, управляющий партнер AVG Legal.

Почему люди в это верят

Одним из следствий подобных фейк-видео новостей становятся запросы в поисковиках, кажущиеся странными для несведущих пользователей. Если вбить в поиске Google «Юрий Шатунов», сервис с большой вероятностью предложит варианты »... погиб», »... разбился», »... авария».

При этом этом под каждым из роликов «Dержавы» топ комментариев со временем заполняют записи, в которых зрители ругают авторов видео. Поклонники артистов, осознав, что новость является фейком, желают им оказаться в суде или «сгореть в аду».

Однако в самых ранних откликах пользователи сожалеют о смерти той или иной знаменитости — или недоумевают, «почему об этом не сообщили по телевизору».

По мнению главного редактора агентства сатирических новостей «Панорама» Виталия Манна, подобные ролики собирают тысячи просмотров и комментариев из-за отсутствия у пользователей рунета информационной гигиены.

«Мы в «Панораме» принципиально не размещаем материалы о смерти еще живых людей, поскольку люди верят недостоверной информации. Это происходит по разным причинам. В случае с нашим ресурсом, скорее всего — из-за приближенности публикаций к реальности, — отметил представитель «Панорамы».

— В случае с очевидными фейками люди не хотят проверять информацию. Зачастую на это влияет низкий уровень информационной гигиены, также не у всех и не всегда есть время на проверку. Но существует еще один фактор: реальные новости постепенно становятся смешнее и абсурднее выдуманных. Я читаю их и иногда думаю, что такое не могло бы выйти даже в нашем издании»

Психолог Михаил Хорс считает, что люди в России чаще обращают внимание на негативную информацию, нежели на позитивную. По его словам, «для достижения счастья человеку требуется совершить над собой определенный труд, а тревожность, огорчения, злость и боль происходят с ним автоматически».

Эксперт также добавил, что негативные новости всегда интереснее — просматривая их, человек отвлекается от личных проблем.