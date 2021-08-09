Развод Букиных и замена «Ранеток»: чем закончились популярные сериалы нулевых

Нулевые годы стали золотым временем для развлекательного телевидения в России. Особую нишу в те годы занимали долгоиграющие сериалы, на которых выросло целое поколение. Однако не у всех зрителей хватило терпения узнать, чем закончились некогда любимые истории — слишком уж затянутыми оказались многие из них. О том, что стало с героями «Счастливы вместе», кем оказалась бедная Настя и куда пропали «Ранетки» — читайте в материале «Газеты.Ru».

«Моя прекрасная няня» (2004-2009)

История взаимоотношений эксцентричной няни Вики из Мариуполя в исполнении Анастасии Заворотнюк и московского продюсера Максима Шаталина (Сергей Жигунов) достигла сумасшедшей популярности среди отечественных зрителей, став одним из главных ситкомов нулевых. В отличие от американской «Няни» российская адаптация не закончилась лишь свадьбой главных героев — в 2008 году на экраны вышел седьмой сезон, снятый по оригинальному сценарию. В нем Вика и Макс, уже супруги, переезжают в дом на Рублевке, где у них началась новая жизнь, а сама экс-няня изменяет своим провинциальным привычкам и становится светской дамой.

close 100% Кадр из сериала «Моя прекрасная няня» СТС

Несмотря на семейное счастье, у супругов долгое время не получается завести общих детей. Тем временем Вика мирится с Жанной Аркадьевной, которая продолжает работать на Шаталина. У главной героини умирает мать (решение было принято в связи с кончиной исполнительницы роли Любови Полищук), вместо нее в кадре теперь регулярно появляется отец Вики, которого сыграл Александр Филиппенко. Уже взрослые дети Шаталина начинают жить отдельно, а дворецкий Константин решается на предложение Жанне Аркадьевне, которая прощает ему насмешки и отвечает согласием. В финальном эпизоде Вика с Максимом едут на горнолыжный курорт, где узнают о беременности героини близнецами.

«Не родись красивой» (2005-2006)

«Не родись красивой» стал одним из самых рейтинговых продуктов золотой эпохи телеканала СТС. Сюжетная канва сериала повторяет популярную колумбийскую мыльную оперу «Я — Бетти, дурнушка» об умной, но «серенькой» девушке, которая устраивается на работу в компанию по производству модной одежды.

close 100% Кадр из сериала «Не родись красивой» АМЕДИА

По сюжету российской адаптации главная героиня Катя Пушкарева влюбляется в своего начальника — владельца фирмы Zimaletto и любимца женщин Андрея Жданова. Из-за того, что компания находится в долгах, он решает воспользоваться чувствами скромной девушки, однако впоследствии сам начинает питать к ней любовные чувства. Кате удается спасти компанию от разорения, но после того, как расчетливый план Жданова раскрывается, она увольняется и устраивается в другое место, постепенно преображаясь внешне (да, Netflix бы такое не снял). Уже ближе к финалу отец Андрея обращается к Кате с предложением возглавить компанию, и она соглашается, после чего мирится с бывшим боссом. В последней серии они празднуют свадьбу, а через некоторое время у молодоженов рождается дочь.

«Бедная Настя» (2003-2004)

Историческая многосерийная мелодрама «Бедная Настя» об интригах, коварстве и семейных тайнах русского двора времен правления императора Николая I мгновенно завоевала любовь зрителей, став настоящим телехитом. Изначально сериал по большей степени строился на любовном треугольнике из барона Владимира Корфа, его друга Михаила Репнина и крепостной Анны, однако впоследствии сюжет стал более закрученным благодаря качественному раскрытию второстепенных персонажей.

close 100% Кадр из сериала «Бедная Настя» АМЕДИА

Ядром «Бедной Насти» были взаимоотношения семьи Долгоруких и Корфов, между которыми вспыхивает ненависть. Ближе к концу сериала становится известно, что причиной вражды стала тайная связь мужа княгини Долгорукой и крепостной Марфы, в союзе которых появилась на свет незаконнорожденная дочь Настя — та самая крепостная в исполнении Елены Кориковой. Завершается мелодрама двойной свадьбой: Анны с Владимиром Корфом и Михаила Репнина с дочерью княгини Долгорукой Елизаветой.

«Кадетство» (2006-2007)

Пожалуй, самый «пацанский» сериал из списка, которым в своем время засматривались многие российские мальчишки. Благодаря доброму юмору, романтике, а также искренности героев, находящих выход из запутанных жизненных ситуаций, шоу о взаимоотношениях курсантов суворовского училища с теплом вспоминается повзрослевшими зрителями до сих пор — не говоря уже о саундтреке группы «Корни».

close 100% Актеры сериала «Кадетство» СТС

В последнем сезоне суворовцы Макаров и Соболев мирятся после долгой вражды из-за девушки, Синицын расстается со своей возлюбленной Ксенией, полковник Ротмистров восстанавливает отношения с сыном, а Макаров объясняется в любви учительнице Полине. В финальной сцене все герои выпускаются из училища.

«Ранетки» (2008-2014)

С выходом на экраны мелодраматического сериала о школьной рок-группе «Ранетки» участницы коллектива проснулись знаменитыми. Тогда незатейливые строчки «О тебе все мысли, о тебе все слезы» напевали многие девочки-подростки, знавшие их песни наизусть. И хотя сериал критиковали за обилие рекламы и плохую актерскую игру, история о пяти разных девушках, одержимых страстью к музыке, сделала группу очень популярной – «Ранетки» даже выступали на разогреве одного из концертов Бритни Спирс и получили в 2009 году две премии «Муз-ТВ».

close 100% Кадр из сериала «Ранетки» СТС

На пике успеха у группы начались противоречия из-за конфликтов с продюсером. В последних для себя сезонах «Ранетки» празднуют выпускной и окунаются во взрослую жизнь, на чем их история заканчивается. Позднее в проект — на ставшее вакантным место — авторами была приглашена поп-группа «Баламба», но повторить успех предшественников не смогла. И сериал закрыли.

«Счастливы вместе» (2006-2013)

Ситком о семье Букиных из Екатеринбурга стал одним из успешных телевизионных проектов на «ТНТ». По сюжету глава семейства Гена Букин, продавец обуви, женат на домохозяйке Даше, с которой у них двое детей-подростков — легкомысленная дочь Света, популярная среди парней, и неудачливый, но умный сын Рома. В финальном сезоне супруги узнают, что их брак не является действительным, после чего из-за многолетних разногласий соглашаются жить отдельно. Даша заводит роман с предпринимателем, у Гены тоже появляется новая пассия.

close 100% Кадр из сериала «Счастливы вместе» (2006 – 2013) Sony Pictures Entertainment (SPE)

В последней серии семья соглашается отпраздновать Новый год вместе. Даша и Гена выпивают шампанское, а затем снова начинают ссориться по мелочам. В итоге герои понимают, что ссоры — все, на чем строились их отношения все эти годы. Многим зрителям, ждавшим хэппи-энда от комедийного сериала, концовка не понравилась — хотя финал получился открытым. Также поклонников огорчила новость о смерти исполнителя роли Барона — пса семейства, которого пришлось заменить собакой такой же породы.

«Папины дочки» (2007-2013)

История отца таких разных дочерей — оригинальный российский проект, сыскавший славу среди зрителей разных возрастов. Ни аудитория, ни создатели не хотели окончания ситкома, однако после множества сезонов (всего их было 20) стало ясно — дочки выросли, а сюжет ощутимо отошел от первоначальной задумки. Сначала проект на долгое время покинул Андрей Леонов, сыгравший отца девочек, на смену ему в сериал пришла мама, роль которой исполнила Нонна Гришаева. Затем в проекте стали все реже и реже появляться другие ключевые персонажи, из-за чего многие зрители не досмотрели его до финала.

close 100% Кадр из сериала «Папины дочки» СТС

В последней серии семья Васнецовых собирается в загородном доме вместе. Родители воссоединяются, Маша исполнила свою мечту и стала актрисой, Даша и ее муж Веник воспитывают малышку Соню, Галина Сергеевна встречает принца Иржи, Женя влюбляется в семейного врача, а у Пуговки появился друг – пес по кличке Граф. Завершается история радостной новостью – рождением у Васнецовых долгожданного сына.

«Интерны» (2010-2016)

Ситком о неопытных врачах-интернах был одним из самых кассовых на «ТНТ». На пике популярности многие диалоги персонажей разбирали на цитаты, однако ближе к финалу в юмористическом сериале стало много драматизма.

close 100% Кадр из сериала «Интерны» 7 Арт Медиа

Заведующий терапевтическим отделением Андрей Быков женится на главвраче больнице Анастасии Кисегач. У них рождается ребенок, но брак нельзя назвать счастливым. В конечном итоге он оставляет ее и уезжает в Санкт-Петербург, где находит утешение в алкоголе. У его друга-венеролога Купитмана в личной жизни все складывается удачно: он делает предложение медсестре Любе, которое она принимает. Глеб Романенко становится заместителем главврача, у Лобанова с женой рождается ребенок, Фил становится заведующим венерологического отделения, а вернувшийся из Америки Левин возглавляет терапевтическое. Заканчивается сериал тем, что Купитман находит Быкова в запое и предлагает ему работу консультанта в «Ленфильме», где будут снимать сериал про врачей.

«Универ» (2008-2011)

close 100% Кадр из сериала «Универ» ТНТ

Не так давно закончился сериал «Универ: Новая общага», однако здесь пойдет речь об его «оригинальном» предшественнике. История о том, как столь разным студентам удавалось уживаться вместе под одной крышей, закончилась свадебным хэппи-эндом. Саша и Таня поженились, у них родился сын, причем создатели сериала решили посвятить их семейной жизни отдельный спин-офф «СашаТаня». Алла рассталась с Майклом, который потом женился на дочке ректора Варе, Антон стал мужем Кристины, а Кузя уехал в Агаповку.