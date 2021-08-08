Выход МакSим из комы, бунт в Театре Ермоловой, выдвижение Дайнеко в Госдуму

Певица МакSим пришла в себя после искусственной комы, звезда «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко зарегистрирована кандидатом в депутаты Госдумы, Вера Алентова возвращается на сцену после перенесенного коронавируса и смерти супруга Владимира Меньшова: «Газета.Ru» рассказывает о главных новостях кино, театра, музыки и шоу-бизнеса за прошедшую неделю.

МакSим полностью пришла в себя

Певица МакSим (Марина Максимова) оправилась от медикаментозной комы, в которую ее ввели 19 июня. Об этом сообщается в ее официальной фан-группе «ВКонтакте».

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом», — говорится в записи от 7 августа.

Ранее директор МакSим Маргарита Соколова написала в Instagram, что певица находится в ясном сознании, все помнит и передает фанатам привет. Артистку госпитализировали в середине июня с тяжелой пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус.

Актеры Театра им. Ермоловой написали жалобу о массовых увольнениях

Артисты Театра им. Ермоловой направили коллективную жалобу главе Союза театральных деятелей Александру Калягину, передает «Подъем». Они заявили, что в сентябре из театра планируется уволить 18 актеров из старой труппы. Сам Калягин 6 августа сказал, что не получал письма, и пообещал разобраться в этой ситуации. Ранее актриса Анна Скварник заявила, что в Театре им. Ермоловой артистов сокращают как незанятых. По ее словам, худрук Олег Меньшиков не дает ролей профессионалам, заменяя их студентами его курса.

«У нас у всех высокая квалификация, но нас сначала нигде не занимали, а потом решили сократить. Кому-то работы не предлагалось вообще, кто-то был выведен из спектаклей в течение этого года», — сказала Скварник в комментарии mk.ru.

Также она предположила, что «вся труппа Андреева будет зачищена», имея в виду актеров, набранных предыдущим худруком Владимиром Андреевым. Он скончался в 2020 году.

Опубликован тизер нового сезона «Очень странных дел»

Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела». В полуминутном ролике собраны вырезки из прошлых сезонов, а также новые кадры с повзрослевшими героями. Согласно описанию трейлера, новый сезон выйдет в 2022 году — минимум через 2,5 года после премьеры третьего.

Netflix обязал своих сотрудников вакцинироваться от коронавируса

Работающие в офисе сотрудники Netflix должны будут в обязательном порядке вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Согласно Variety, в офисы стримингового сервиса нельзя будет попасть без подтверждения о прохождении вакцинации. Отмечается, что это решение было принято из-за распространения «дельта»-штамма коронавируса. Дистанционный режим работы по желанию будет действовать и дальше.

Виктория Дайнеко баллотируется в Госдуму

Певица Виктория Дайнеко рассказала, что ее зарегистрировали кандидатом в депутаты Государственной думы восьмого созыва. Она написала у себя в Instagram, что баллотируется в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Зеленая альтернатива».

Алентова возвращается на сцену после перенесенного коронавируса

Народная артистка России Вера Алентова сыграет в спектакле Московского драматического театра имени А. С. Пушкина 11 августа. Это будет первый выход актрисы на сцену после перенесенного коронавируса и смерти супруга Владимира Меньшова. Согласно сайту театра, Алентова исполнит главную роль в постановке «Семейка Краузе». 12 августа актриса снова выйдет на сцену театра в спектакле «Ложные признания». В конце июня у Алентовой и Меньшова диагностировали коронавирус. Режиссер умер от последствий инфекции 5 июля.

Опубликован тизер новой «Золушки»

Amazon Prime Video опубликовал на YouTube первый трейлер предстоящего фильма «Золушка». Мюзикл Кэя Кэннона представит собой переосмысление традиционной истории Золушки. Главную героиню играет певица Камила Кабельо, а гендерно-нейтральную фею-крестную — Билли Портер. Премьера «Золушки» запланирована на 3 сентября этого года.

Певица Rihanna стала богатейшей женщиной в музыкальной индустрии

Как сообщает Forbes, 33-летняя Rihanna владеет состоянием в $1,7 млрд. Примечательно, что основную часть этой суммы ей принесло не пение, а запущенная в 2017 году косметическая компания Fenty Beauty. Доля от продажи косметики в состоянии Рианны составляет около 80%. Кроме того, певица стала второй богатейшей женщиной, сделавшей свое состояние самостоятельно, после телеведущей Опры Уинфри.