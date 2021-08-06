Плейлист недели: Little Big, Канье Уэст, Maneskin

Каверы от Найка Борзова и группы «Моя Мишель», возвращение The Weeknd, новый альбом Касты, грустный трек Zivert, Игги Поп на фите у итальянцев Måneskin, а также Ильич без усов и очередная неделя без «Donda» Канье Уэста: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях последних дней.

The Weeknd — «Take My Breath»

Абель Тесфайе (он же The Weeknd) вернулся с новым синтипоп-треком, созданным в лучших традициях «Blinding Lights». Голос музыканта также можно будет услышать в предстоящем альбоме «Donda» Канье Уэста. Последний уже залил песни на стриминговые платформы, но так ничего не выпустил.

Новый альбом Канье Уэста «Donda» должен выйти 6 августа, но это не точно. Что мы имеем на данный момент: рэпер сделал из live-презентаций перфоманс, всего на пластинке 24 песни, среди них — фиты с Родди Ричем, Трэвисом Скоттом, Jay-Z, Pusha T, Pop Smoke, Baby Keem, Playboi Carti и Lil Baby. Работа названа в честь матери Уэста и спродюсирована Dr. Dre. Две песни из «Donda» — «No Child Left Behind» и «Glory» — можно пока послушать в рекламе Beats.

Little Big и Netta — «Moustache»

В клипе «Moustache» Little Big и победительницы «Евровидения-2018» Netta девушки участвуют в конкурсе красоты за звание обладательницы лучших усов. И пока Катя Варнава примеряет корону победительницы, Netta и Софья Таурская готовят коварный план, чтобы оставить конкурентку без растительности на лице. Фирменный же элемент образа Ильича, лидера группы, в какой-то момент исчезает.

Найк Борзов выпустил кавер на песню «Дачные велосипедистки» группы «Оберманекен» и клип к нему. В видео две подруги беззаботно проводят время: катаются на велосипедах, бегают по продуктовому и ходят на тусовки. В ролике также снялся автор композиции Анжей Захарищев фон Брауш.

«Моя Мишель» — «Зима в сердце»

Еще один кавер, но на этот раз танцевальный. Группа «Моя Мишель» перепела нетленку нулевых «Гостей из Будущего» — песню «Зима в сердце». Ева Польна уже оценила.

Каста — «Долго, долго, долго»

У Касты вышел уже четвертый альбом за последние четыре года. И это после почти десятилетней паузы, взятой рэперами в 2008-м. Местами «Альбомба» звучит неловко: то ли участники всерьез записали трек про вставные зубы, то ли просто сыронизировали над трендами зумеров.

Тинаше — «Bouncin»

Соул-исполнительница Тинаше выпустила сольный альбом «333». Это второй независимый проект певицы после скандального ухода с лейбла. В частности, Тинаше обвиняла бывших партнеров в том, что они ставят ее в жесткие рамки. «333» — бескомпромиссная работа, в которой артистка миксует хип-хоп, поп-музыку и восточные мотивы.

Zivert — «Тебе»

«Тебе» — новая песня Zivert, в которой она ностальгирует по ритмам 2000-х. По словам певицы, эта работа — ее грустная «частичка души». Композиция войдет в грядущий альбом Юлии «Vinyl 2».

Måneskin и Игги Поп — «I Wanna Be Your Slave»

Игги Поп спел с победителями «Евровидения-2021» группой Måneskin. Коллаборация напрашивалась давно, учитывая, что у отца панка есть похожая песня — «I Wanna Be Your Dog». Хотите ли вы стать чьей-то собакой или рабом, в этом случае скорее неважно — посыл везде одинаковый.