Инсульт, депрессия и домогательства: с чем столкнулись звезды «Игры Престолов»

Звезда «Игры Престолов» Кит Харингтон заявил, что его психологические проблемы напрямую связаны со съемками в сериале. О том, как популярное шоу повлияло на судьбы других артистов — в материале «Газеты.Ru».

Кит Харингтон

Кит Харингтон проходил лечение в реабилитационном центре, чтобы справиться с алкоголизмом и депрессией.

«Честно скажу, что после съемок «Игры Престолов» у меня были некоторые психологические проблемы со здоровьем. Думаю, они напрямую связаны со спецификой сериала, в котором я снимался столько лет. После финала я решил взять перерыв на год. Мне правда нужно было сосредоточиться на себе. И я рад, что сделал это», — рассказал актер в недавнем интервью The Jess Cagle Show.

«Мрачный период» в жизни Харингтона начался после съемок пятого сезона, когда создатели сериала решили воскресить его персонажа Джона Сноу. В это время его поддерживала жена и коллега по фэнтезийной саге Роуз Лесли.

close 100% Актер Кит Харингтон в роли Джона Сноу. Кадр из сериала «Игра престолов» HBO

Звезде «Игры Престолов» Эмилии Кларк на съемках буквально пришлось бороться за свою жизнь — актриса перенесла инсульт и три операции на мозге.

Чтобы подготовиться к роли Дейенерис Таргариен, Кларк много занималась спортом. На одной из тренировок она внезапно почувствовала недомогание:

«Я попыталась игнорировать боль, но не смогла. Я сказала тренеру, что мне необходим перерыв, — вспоминала она в разговоре с New Yorker — Почти ползком я добралась до раздевалки, дошла до уборной, а затем я ощутила наплыв стреляющей, давящей и пронзительной боли. На каком-то уровне я осознавала, что у меня поврежден мозг».

Кларк попала в больницу, где врачи диагностировали у нее субарахноидальное кровоизлияние — разновидность инсульта, причиной которого стал разрыв аневризмы сосуда головного мозга. Как правило, с таким диагнозом смерть наступает мгновенно. После реабилитации у актрисы началась афазия — расстройство речи.

«В худшие моменты я хотела покончить с собой. Я просила медперсонал позволить мне умереть. Ведь моя работа — все мечты, вся моя жизнь построена на коммуникации. Без возможности общаться я чувствовала себя абсолютно потерянной», — рассказала артистка.

Кларк призналась, что после завершения съемок почувствовала себя «на все сто процентов». Актриса также запустила сбор средств на лечение черепно-мозговых травм у людей, переживших инсульт.

close 100% Актриса Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен. Кадр из сериала «Игра престолов» HBO

Натали Эммануэль пожаловалась, что после роли Миссандеи ей стали часто предлагать роли с наличием обнаженных сцен.

«В других проектах, предполагающих съемки обнаженной, считали, что если я согласилась на это для одного сериала, то я по умолчанию готова на все, — поделилась актриса в подкасте Make It Reign with Josh Smith. — Некоторые режиссеры бросали мне вызов, аргументируя тем, что того требует роль».

По словам Эммануэль, она нормально относится к постельным сценам, когда того требует сюжет. Если же режиссер настаивает на «обнаженке», она отказывается от участия в фильме.

close 100% Актриса Натали Эммануэль в роли Миссандеи. Кадр из сериала «Игра престолов» HBO

Заикание, которое Джон Брэдли имитировал для роли Сэмвелла Тарли, в какой-то момент стало неконтролируемым, в то время как актеры на площадке думали, что он забывает реплики.

«В одной из сцен с Китом Харингтоном он даже мило спросил меня, не могу ли я реагировать немного быстрее. А я не мог, просто не мог, — вспоминал актер в интервью Blank Podcast. — Заодно с Сэмом я оказался в ловушке. Из-за того, что мой персонаж много страдал в детстве, у него осталась травма, которая выражалась в виде заикания и нервного тика. У него возник психологический барьер. Из-за напряженной атмосферы, в которой он вырос, он едва мог вымолвить слово или выразить собственное мнение».

Актер надеялся, что заикание пройдет после съемок «Игры Престолов», но травма давала о себе знать на пробах в другие фильмы: «Думаю, что люди были уверены, что моя манера речи является частью моей личности, но это не так — тревожность возникла из-за работы над той ролью».

close 100% Актер Джон Брэдли в роли Сэмвелла Тарли. Кадр из сериала «Игра престолов» HBO

Дэниэл Портман

По сюжету герой Портмана — Подрик Пейн — после спасения Тириона Ланнистера получает в награду поход в бордель, но секс-работницы отказываются брать за него плату, намекая на то, что тот хорош в постели. Из-за внезапной славы секс-символа актера начали домогаться прямо на улице.

«Меня лапало так много, в основном пожилых, женщин, — рассказывал Портман в интервью Esquire. — Но что я могу сделать? Обычно я просто говорю им больше так не делать. Казалось бы, в таком возрасте пора научиться отличать реальность от экранного вымысла. Не хочу никого обидеть, но иногда кажется, будто эти люди сошли с ума».

Актер начал с юмором относиться к подобным ситуациям. Теперь на неудобные вопросы женщин о его достоинствах в постели он иронично отвечает, что «настоящий кудесник не раскрывает своих секретов».

close 100% Актер Дэниэл Портман в роли Подрика Пейна. Кадр из сериала «Игра престолов» HBO

Джейсон Момоа, сыгравший дотракийского вождя Кхала Дрого, бедствовал после съемок сериала. Об этом он рассказал журналу Instyle. Его герой появился только в девяти сериях первого сезона, когда «Игра Престолов» еще не стала такой популярной среди зрителей. По его словам, он долго не мог найти работу, поэтому ему пришлось влезть в долги, чтобы содержать семью. Его финансовые проблемы закончились только в 2016-м году, когда он получил роль Аквамена в одноименном супергеройском фильме.