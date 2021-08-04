Инсульт, депрессия и домогательства: с чем столкнулись звезды «Игры Престолов»

Кит Харингтон
Кит Харингтон проходил лечение в реабилитационном центре, чтобы справиться с алкоголизмом и депрессией.
«Честно скажу, что после съемок «Игры Престолов» у меня были некоторые психологические проблемы со здоровьем. Думаю, они напрямую связаны со спецификой сериала, в котором я снимался столько лет. После финала я решил взять перерыв на год. Мне правда нужно было сосредоточиться на себе. И я рад, что сделал это», — рассказал актер в недавнем интервью The Jess Cagle Show.
«Мрачный период» в жизни Харингтона начался после съемок пятого сезона, когда создатели сериала решили воскресить его персонажа Джона Сноу. В это время его поддерживала жена и коллега по фэнтезийной саге Роуз Лесли.
Актер Кит Харингтон в роли Джона Сноу. Кадр из сериала «Игра престолов»HBO
Эмилия Кларк
Звезде «Игры Престолов» Эмилии Кларк на съемках буквально пришлось бороться за свою жизнь — актриса перенесла инсульт и три операции на мозге.
Чтобы подготовиться к роли Дейенерис Таргариен, Кларк много занималась спортом. На одной из тренировок она внезапно почувствовала недомогание:
«Я попыталась игнорировать боль, но не смогла. Я сказала тренеру, что мне необходим перерыв, — вспоминала она в разговоре с New Yorker — Почти ползком я добралась до раздевалки, дошла до уборной, а затем я ощутила наплыв стреляющей, давящей и пронзительной боли. На каком-то уровне я осознавала, что у меня поврежден мозг».
Кларк попала в больницу, где врачи диагностировали у нее субарахноидальное кровоизлияние — разновидность инсульта, причиной которого стал разрыв аневризмы сосуда головного мозга. Как правило, с таким диагнозом смерть наступает мгновенно. После реабилитации у актрисы началась афазия — расстройство речи.
«В худшие моменты я хотела покончить с собой. Я просила медперсонал позволить мне умереть. Ведь моя работа — все мечты, вся моя жизнь построена на коммуникации. Без возможности общаться я чувствовала себя абсолютно потерянной», — рассказала артистка.
Кларк призналась, что после завершения съемок почувствовала себя «на все сто процентов». Актриса также запустила сбор средств на лечение черепно-мозговых травм у людей, переживших инсульт.
Актриса Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен. Кадр из сериала «Игра престолов»HBO
Натали Эммануэль
Натали Эммануэль пожаловалась, что после роли Миссандеи ей стали часто предлагать роли с наличием обнаженных сцен.
«В других проектах, предполагающих съемки обнаженной, считали, что если я согласилась на это для одного сериала, то я по умолчанию готова на все, — поделилась актриса в подкасте Make It Reign with Josh Smith. — Некоторые режиссеры бросали мне вызов, аргументируя тем, что того требует роль».
По словам Эммануэль, она нормально относится к постельным сценам, когда того требует сюжет. Если же режиссер настаивает на «обнаженке», она отказывается от участия в фильме.
Актриса Натали Эммануэль в роли Миссандеи. Кадр из сериала «Игра престолов»HBO
Джон Брэдли
Заикание, которое Джон Брэдли имитировал для роли Сэмвелла Тарли, в какой-то момент стало неконтролируемым, в то время как актеры на площадке думали, что он забывает реплики.
«В одной из сцен с Китом Харингтоном он даже мило спросил меня, не могу ли я реагировать немного быстрее. А я не мог, просто не мог, — вспоминал актер в интервью Blank Podcast. — Заодно с Сэмом я оказался в ловушке. Из-за того, что мой персонаж много страдал в детстве, у него осталась травма, которая выражалась в виде заикания и нервного тика. У него возник психологический барьер. Из-за напряженной атмосферы, в которой он вырос, он едва мог вымолвить слово или выразить собственное мнение».
Актер надеялся, что заикание пройдет после съемок «Игры Престолов», но травма давала о себе знать на пробах в другие фильмы: «Думаю, что люди были уверены, что моя манера речи является частью моей личности, но это не так — тревожность возникла из-за работы над той ролью».
Актер Джон Брэдли в роли Сэмвелла Тарли. Кадр из сериала «Игра престолов»HBO
Дэниэл Портман
По сюжету герой Портмана — Подрик Пейн — после спасения Тириона Ланнистера получает в награду поход в бордель, но секс-работницы отказываются брать за него плату, намекая на то, что тот хорош в постели. Из-за внезапной славы секс-символа актера начали домогаться прямо на улице.
«Меня лапало так много, в основном пожилых, женщин, — рассказывал Портман в интервью Esquire. — Но что я могу сделать? Обычно я просто говорю им больше так не делать. Казалось бы, в таком возрасте пора научиться отличать реальность от экранного вымысла. Не хочу никого обидеть, но иногда кажется, будто эти люди сошли с ума».
Актер начал с юмором относиться к подобным ситуациям. Теперь на неудобные вопросы женщин о его достоинствах в постели он иронично отвечает, что «настоящий кудесник не раскрывает своих секретов».
Актер Дэниэл Портман в роли Подрика Пейна. Кадр из сериала «Игра престолов»HBO
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа, сыгравший дотракийского вождя Кхала Дрого, бедствовал после съемок сериала. Об этом он рассказал журналу Instyle. Его герой появился только в девяти сериях первого сезона, когда «Игра Престолов» еще не стала такой популярной среди зрителей. По его словам, он долго не мог найти работу, поэтому ему пришлось влезть в долги, чтобы содержать семью. Его финансовые проблемы закончились только в 2016-м году, когда он получил роль Аквамена в одноименном супергеройском фильме.
Актер Джейсон Момоа в роли Кхала Дрого. Кадр из сериала «Игра престолов»HBO