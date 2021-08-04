Как будут проверять театры на соблюдение патриотических ценностей

Общественный совет при Министерстве культуры выступил с инициативой провести публичные слушания по репертуару театров «на соответствие стратегии национальной безопасности». Какой будет проверка и что об этом думают в театральной среде — в материале «Газеты.Ru».

О том, какими критериями будет руководствоваться Общественный совет при оценке репертуара и политики театров и что ожидает тех, кто им не соответствует, рассказал «Газете.Ru» председатель совета Михаил Лермонтов.

«Кроме тех критериев, которые у нас есть в стратегии национальной безопасности, есть только личные критерии. В этом и проблема, которая предполагается нами для обсуждения на этих слушаниях, — прокомментировал он.

— В нашу задачу не входит снимать репертуар. За репертуарную политику отвечает художественный руководитель и министр, который подписывает бюджет этому театру. Если министр снимет финансирование с театра, то не будет спектаклей. Но это их решение, а наша задача — высказать свою позицию по этому поводу».

Общественный совет при Минкультуры входит в число субъектов, которые «имеют право проводить общественный контроль» (ФЗ 212 «Об основах общественного контроля в России»). При этом Лермонтов подчеркнул, что решение по репертуару театров будет носить рекомендательный характер.

Предполагается, что слушания пройдут в начале сентября 2021 года. В то же время министр культуры Ольга Любимова сообщила ТАСС, что Общественный совет не обсуждал с министерством эту инициативу: «Не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов Общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались».

Кроме того, Любимова напомнила, что Минкультуры не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений, добавив, что «цензура в стране недопустима».

Тем временем художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в том, что подобные слушания имеют смысл: «Странно, что такая инициатива появилась. У государственных театров (ключевое слово — «государственных») непосредственный начальник — Министерство культуры. Оно знает, что происходит в театре».

Грымов уточнил, что департамент культуры осведомлен о новых постановках, поскольку репертуар театра верстается за три месяца, а основная подготовка начинается за полгода. За это время к каждому спектаклю заполняются документы на финансирование. Они находятся в свободном доступе на сайте, поэтому весь процесс прозрачен для инстанций и широкой общественности.

«Подобная комиссия — это непомерный труд. Если эта комиссия захочет посмотреть все спектакли, которые происходят в Москве, то это просто нереально — документы, пьеса, правообладатели. И эти самые документы любой государственный театр подает в Минкультуры», — пояснил режиссер.

Грымов рассказал, что сам входит в общественный совет художественных руководителей, поэтому понимает, как происходит процесс отбора заявок на грант и принимают решения о финансировании спектаклей. Он заметил, что дополнительные средства выделяют не только на постановки, но и на юбилей театра или художника.

По мнению театрального режиссера и сценариста Владимира Мирзоева, вмешательство Минкультуры в репертуарную политику театров напоминает самые одиозные советские практики и противоречит свободе слова и самовыражения:

«Мера нравственности в искусстве иная нежели в первой реальности. Нравственное искусство не лжет, не лицемерит, не занимается конъюнктурой. Его язык может быть жестким и даже жестоким, оно показывает изнанку жизни, сыпет соль на раны. Табу создаются религией и законодательством. Функция культуры — расколдовывать табу, работать с травмой, неврозом. Роль культуры во многом терапевтическая».

При этом сама инициатива Общественного совета Мирзоева не удивила:

«Желание все контролировать, разрешать или запрещать — это любимая игра бюрократа. Не может чиновник сидеть без дела, ему нужно отрабатывать свой хлеб с маслом и белужьей икрой. Как только где-то заведется минимальное своеволие — его следует пресечь. Для чиновника это естественно, как стрижка травы на любимом газоне.

Одна беда: у бюрократии нет ни малейшего авторитета в обществе, это коррумпированное и повсеместно презираемое сословие. Поэтому нравственная проповедь, идущая из этих уст, вызывает лишь раздражение. И ассоциации с пьесой Мольера «Тартюф».

Кроме того, режиссер выразил мнение, что подобные «рекомендации» неизбежно будут иметь директивный характер.

«Очевидно, что никакой содержательной дискуссии в обществе нет и быть не может. Она не нужна начальству, которое сплошь и рядом некомпетентно и поэтому не сомневается в своей правоте. У нас все подается императивно: «сделайте так, настоятельно вам рекомендую». Интересно будет посмотреть на какого-нибудь худрука, который скажет, что ему не нравятся эти рекомендации. Представляю себе эту мизансцену. Разговоры о рекомендательном характере цензуры — это чистой воды лицемерие», — поделился Мирзоев в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее председатель Общественного совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов объявил о проверке репертуаров российских театров на соблюдение духовно-нравственных и патриотических ценностей, указанных в «Стратегии национальной безопасности».