Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Польше допустили смену «спортивного гражданства» легкоатлетки... 13:28
Врач рассказала, как избежать пищевого отравления во время отпуска 13:28
Житель подмосковных Люберец арестован за попытку изнасиловать дочь 13:25
Global Times: Россия и Китай наладят военное сотрудничество из-за давления США 13:24
Владелец ритуального бизнеса возглавил список Партии пенсионеров 13:24
Белорусская легкоатлетка Тимановская после Вены направится в Варшаву 13:19
Королевcкая семья Великобритании поздравила Меган Маркл с днем рождения 13:17
В Китае заявили о превосходстве российских С-500 «Прометей»... 13:12
На Боровском шоссе грузовик столкнулся с автобусом, пострадали 10 человек 13:07
Королевский фотограф предсказал скорый развод принца Гарри и Меган Маркл 12:52
Культура

Как будут проверять театры на соблюдение патриотических ценностей

Грымов и Мирзоев не видят смысла в проверках театров на соответствие нацбезопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Общественный совет при Министерстве культуры выступил с инициативой провести публичные слушания по репертуару театров «на соответствие стратегии национальной безопасности». Какой будет проверка и что об этом думают в театральной среде — в материале «Газеты.Ru».

О том, какими критериями будет руководствоваться Общественный совет при оценке репертуара и политики театров и что ожидает тех, кто им не соответствует, рассказал «Газете.Ru» председатель совета Михаил Лермонтов.

«Кроме тех критериев, которые у нас есть в стратегии национальной безопасности, есть только личные критерии. В этом и проблема, которая предполагается нами для обсуждения на этих слушаниях, — прокомментировал он.

— В нашу задачу не входит снимать репертуар. За репертуарную политику отвечает художественный руководитель и министр, который подписывает бюджет этому театру. Если министр снимет финансирование с театра, то не будет спектаклей. Но это их решение, а наша задача — высказать свою позицию по этому поводу».

Общественный совет при Минкультуры входит в число субъектов, которые «имеют право проводить общественный контроль» (ФЗ 212 «Об основах общественного контроля в России»). При этом Лермонтов подчеркнул, что решение по репертуару театров будет носить рекомендательный характер.

Предполагается, что слушания пройдут в начале сентября 2021 года. В то же время министр культуры Ольга Любимова сообщила ТАСС, что Общественный совет не обсуждал с министерством эту инициативу: «Не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов Общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались».

Кроме того, Любимова напомнила, что Минкультуры не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений, добавив, что «цензура в стране недопустима».

Тем временем художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в том, что подобные слушания имеют смысл: «Странно, что такая инициатива появилась. У государственных театров (ключевое слово — «государственных») непосредственный начальник — Министерство культуры. Оно знает, что происходит в театре».

Грымов уточнил, что департамент культуры осведомлен о новых постановках, поскольку репертуар театра верстается за три месяца, а основная подготовка начинается за полгода. За это время к каждому спектаклю заполняются документы на финансирование. Они находятся в свободном доступе на сайте, поэтому весь процесс прозрачен для инстанций и широкой общественности.

«Подобная комиссия — это непомерный труд. Если эта комиссия захочет посмотреть все спектакли, которые происходят в Москве, то это просто нереально — документы, пьеса, правообладатели. И эти самые документы любой государственный театр подает в Минкультуры», — пояснил режиссер.

Грымов рассказал, что сам входит в общественный совет художественных руководителей, поэтому понимает, как происходит процесс отбора заявок на грант и принимают решения о финансировании спектаклей. Он заметил, что дополнительные средства выделяют не только на постановки, но и на юбилей театра или художника.

По мнению театрального режиссера и сценариста Владимира Мирзоева, вмешательство Минкультуры в репертуарную политику театров напоминает самые одиозные советские практики и противоречит свободе слова и самовыражения:

«Мера нравственности в искусстве иная нежели в первой реальности. Нравственное искусство не лжет, не лицемерит, не занимается конъюнктурой. Его язык может быть жестким и даже жестоким, оно показывает изнанку жизни, сыпет соль на раны. Табу создаются религией и законодательством. Функция культуры — расколдовывать табу, работать с травмой, неврозом. Роль культуры во многом терапевтическая».

При этом сама инициатива Общественного совета Мирзоева не удивила:

«Желание все контролировать, разрешать или запрещать — это любимая игра бюрократа. Не может чиновник сидеть без дела, ему нужно отрабатывать свой хлеб с маслом и белужьей икрой. Как только где-то заведется минимальное своеволие — его следует пресечь. Для чиновника это естественно, как стрижка травы на любимом газоне.

Одна беда: у бюрократии нет ни малейшего авторитета в обществе, это коррумпированное и повсеместно презираемое сословие. Поэтому нравственная проповедь, идущая из этих уст, вызывает лишь раздражение. И ассоциации с пьесой Мольера «Тартюф».

Кроме того, режиссер выразил мнение, что подобные «рекомендации» неизбежно будут иметь директивный характер.

«Очевидно, что никакой содержательной дискуссии в обществе нет и быть не может. Она не нужна начальству, которое сплошь и рядом некомпетентно и поэтому не сомневается в своей правоте. У нас все подается императивно: «сделайте так, настоятельно вам рекомендую». Интересно будет посмотреть на какого-нибудь худрука, который скажет, что ему не нравятся эти рекомендации. Представляю себе эту мизансцену. Разговоры о рекомендательном характере цензуры — это чистой воды лицемерие», — поделился Мирзоев в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее председатель Общественного совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов объявил о проверке репертуаров российских театров на соблюдение духовно-нравственных и патриотических ценностей, указанных в «Стратегии национальной безопасности».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Живым отсюда не уйду»: как ветеран АТО захватил здание правительства Украины
В Киеве раскрыли личность мужчины, угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина
«Такого не должно было случиться»: в Роскосмосе раскрыли детали инцидента с «Наукой»
Причины нештатного включения двигателей «Науки» выяснит комиссия
Кроме Чернышевой, больных коронавирусом в сборной России нет: 12-й день Олимпиады. LIVE
ОКР выступил с заявлением по коронавирусу после заболевания каратистки Чернышевой
Семин сменил Карпина на посту главного тренера «Ростова»
Программиста-инвалида из списка Forbes пытались высадить из автобуса в Петербурге
На Боровском шоссе грузовик столкнулся с автобусом, пострадали 10 человек
В Литве назвали провокацией заявление Белоруссии о гибели мигранта у границы
Новости и материалы
В Польше допустили смену «спортивного гражданства» легкоатлетки Тимановской
Врач рассказала, как избежать пищевого отравления во время отпуска
Житель подмосковных Люберец арестован за попытку изнасиловать дочь
Global Times: Россия и Китай наладят военное сотрудничество из-за давления США
Владелец ритуального бизнеса возглавил список Партии пенсионеров
Белорусская легкоатлетка Тимановская после Вены направится в Варшаву
Королевcкая семья Великобритании поздравила Меган Маркл с днем рождения
В Китае заявили о превосходстве российских С-500 «Прометей» над китайскими ПВО
Королевский фотограф предсказал скорый развод принца Гарри и Меган Маркл
В Красноярске проверят больницу, где делали операцию с помощью дрели
Netflix снимет документалку о первом гражданском полете в космос
Семьи жертв ЧП на химкомбинате под Ростовом получат по 1 млн рублей
Экс-президент «Локомотива» высказался о назначении Семина наставником «Ростова»
Вирусолог оценил эффективность чернушки посевной в борьбе с коронавирусом
Россия увеличит количество прямых рейсов на Шри-Ланку
В КПРФ выразили надежду на исправление «скопинского маньяка»
Россиянка закурила на борту самолета, возвращаясь с турецкого курорта
Мужчине, задержанному с гранатой в здании кабмина Украины, грозит до 15 лет тюрьмы
Все новости
У женщины после родов в подмышке выросла «грудь»
Пациентка из Португалии смогла лактировать подмышкой
Рискуют головой: каким футболистам грозит слабоумие
Британские ученые призывают запретить играть в футболе головой
От навоза до чернушки: чем предлагают лечиться от COVID-19 в разных странах
Ученые нашли новое средство от COVID-19
Поесть рапанов. Зеленского позвали в Крым туристом
В Крыму назвали условия для визита Зеленского
«Наказание для Украины»: как «Северный поток — 2» повлияет на Европу
NI назвал «многочисленные» преимущества России от запуска СП-2
Угнали асфальт. Что известно о захвате танкера в Оманском заливе
В Британии сообщили, что захватчики покинули угнанное в ОАЭ судно
«Газпром» остановил закачку газа в европейские хранилища
«Газпром» сократил поставки в Европу из-за дефицита голубого топлива в России
«Огромное количество нарушений»: почему мошенников тянет к «ковидным закупкам»
За год уровень коррупции в сфере «ковидных» госзакупок может вырасти на 30%
Литва заявила об увеличении потока нелегалов из Белоруссии в десятки раз
МИД Литвы сообщил о наличии россиян среди проникающих из Белоруссии мигрантов
Британские СМИ сообщили о возможном захвате танкера у побережья ОАЭ
Иранские военные могут быть причастны к захвату судна в Оманском заливе
«Оскорбило меня как женщину»: юрист Троицкая — об иске против Собчак за вопрос о «панели»
Что грозит Ксении Собчак за провокационный вопрос
Вирусологи рассказали о количестве заболевших коронавирусом после вакцинации
В «Векторе» заявили, что менее 1% привитых от COVID-19 заболели после полного курса
Из актрисы в герцогиню: Меган Маркл — 40
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях