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Культура

«Самое страшное позади»: МакSим вышла из комы

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после отключения от ИВЛ

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Певица MакSим

Певица MакSим

Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певица МакSим пришла в себя после полутора месяцев в искусственной коме. Ее представительница рассказала «Газете.Ru», что артистка дышит самостоятельно — и самое страшное в ее лечении осталось позади.

Пиар-менеджер МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская подтвердила «Газете.Ru», что артистка начала дышать с помощью кислородной маски и общаться с врачами.

«Марина дышит самостоятельно, с аппарата ИВЛ сняли. Самое страшное позади», — поделилась Богушевская.

Более подробно о здоровье певицы рассказала ее директор Маргарита Соколова. Утром 3 августа ей удалось пообщаться с Максимовой и ее доктором по видеосвязи. По словам Соколовой, легкие исполнительницы постепенно восстанавливаются.

«Чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, — сообщила Соколова в Instagram. — Мы и пошутили, и посмеялись».

Она подчеркнула, что Максимовой предстоит пройти долгий этап восстановления организма. Кроме того, Соколова опровергла новости некоторых СМИ о том, что певица смотрит телевизор в реанимации и передвигается по палате на кресле.

«В новостях немного преувеличили. Телевизора в реанимации нет, врачи не возят ее по реанимации. Во-первых, это запрещено, во-вторых, врачи заняты своим делом, а не катанием пациентов по больнице», — отметила представительница МакSим.

Также Соколова сообщила, что передала певице все «приветы и пожелания» от поклонников и неравнодушных людей.

«Марина передает огромный привет и благодарность всем тем, кто переживал за нее. Она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично», — добавила директор.

Фанаты МакSим растиражировали эту новость по группам, посвященным ее творчеству, и оставили множество комментариев с пожеланиями полного выздоровления.

«В который раз Марина доказала, что она сильная и стойкая. Теперь осталось пожелать восстановления. А сколько на него потребуется времени — неважно, мы будем ждать столько, сколько нужно»; «Самое долгожданное событие последних почти двух месяцев»; «Надеюсь положительная динамика продолжится. Берем курс на выздоровление. Набираем высоту», — написали поклонники артистки в комментариях к новости.

МакSим госпитализировали 15 июня с поражением 40% легких и отрицательным тестом на коронавирус. Незадолго до попадания в больницу певица выступила на концерте в Казани с высокой температурой, думая, что это простуда.

«11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39 градусов», — написала она в Instagram.

Вскоре МакSим ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ. Пока артистка находилась в коме, ее представители держали связь с журналистами и публиковали новости в своих соцсетях. В конце июля Соколова сообщила, что МакSим периодически выводят из комы, регулируя дозировку препарата. Она отметила, что состояние певицы медленно улучшается.

Среди прочих публично поддерживали артистку и болельщики московского «Спартака». О том, что связывает фанатов красно-белых и поп-певицу, читайте в материале «Газеты.Ru».

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